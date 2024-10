5 Modelos Brasileiras Para Você Conhecer E Se Apaixonar

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

O Brasil, ao longo dos anos, teve grandes nomes de modelos que fizeram muito sucesso na indústria nacional e internacional, como Gisele Bündchen, Adriana Lima e Alessandra Ambrósio.

Depois desses grandes nomes pouco se fala das novas modelos brasileiras no mundo da moda. Por isso, aqui estão cinco modelos brasileiras que têm se destacado nas passarelas internacionais nos últimos anos.

Luiza Perote

A modelo de 19 anos Luiza Perote nasceu em Humaitá, no Amazonas, e foi descoberta aos 13 anos. Ela costumava gravar vídeos desfilando em sua casa na esperança de viralizar na internet. Hoje em dia, alcançou uma carreira de sucesso internacional.

Sua primeira temporada internacional começou em Nova York, onde debutou no desfile da Marc Jacobs. Nessa mesma temporada, ela abriu o desfile da Fendi e da Lacoste, além de desfilar para outras grandes marcas como Gucci e Versace.

Em 2024, Perote foi a modelo brasileira mais comentada durante a temporada de primavera verão 2025, afinal ela participou de quase todos os desfiles que aconteceram nesse período.

Esse ano, ela voltou a desfilar para grandes marcas como Saint Laurent, Dolce & Gabbana e Coperni, em que Luiza contou em suas redes sociais que estava passando mal durante o desfile, mas para o público, foi imperceptível.

Valentina Sampaio

Valentina Sampaio está sendo muito comentada recentemente por se tornar a primeira modelo transgênero a desfilar no Victoria ‘s Secret Fashion Show, que retornou depois de anos. A brasileira de 27 anos também é a primeira mulher transgênero a ser capa da revista Vogue.

Ela nasceu em Aquiraz, no Ceará, e atualmente é uma das porta-vozes da L’Oréal. Além de sua carreira na moda, Valentina participou do filme “Berenice Procura”, em 2017, e da série “O Sétimo Guardião”, em 2018.

Laiza de Moura

A carioca Laiza de Moura, de 22 anos, também chamou a atenção durante a temporada das fashion weeks deste ano, participando de desfiles para Hermes, Off White e Diesel. Ela foi criada em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro.

Em 2020, participou da campanha de inverno da Saint Laurent e, desde então, vem fazendo muito sucesso. Ela já participou de outras campanhas ao longo de sua carreira, como a da Phoebe Philo.

Laiza é conhecida por ser muito engraçada e divertida em suas redes sociais, nas quais ela posta vídeos dos backstages dos desfiles que participa e também vídeos com outras brasileiras com quem desfilou durante a fashion week.

Angel Galego

Nascida em Maceió, Alagoas, Angel Galego desfilou com exclusividade para a Bottega Veneta durante a Milan Fashion Week. Ao longo do ano ela também realizou desfiles para Balmain e Zimmermann. Em uma entrevista, Angel afirmou: “Quero representar o povo nordestino, nossa luta diária pela inclusão sem preconceito, reforçando nossa identidade!”.

Bárbara Valente

Bárbara Valente nasceu em Salvador, na Bahia. Em 2015, fez sua estreia internacional ao desfilar para Prada e tem se tornado um dos grandes nomes do Brasil nas passarelas atualmente.

Durante sua carreira, a brasileira de 27 anos já abriu o desfile da Bottega Veneta e participou de diversas campanhas para marcas diferentes como DKNY, Fendi e Del Core. No começo desse ano Bárbara também foi capa da Vogue Brasil, onde deu uma entrevista fascinante sobre sua experiência como modelo.

