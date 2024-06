5 marcas do Rio Grande do Sul para você amar e apoiar

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

No dia 29 de abril de 2024, o Rio Grande do Sul sofreu uma das maiores tragédias climáticas da história do Brasil: as enchentes tomaram conta do estado. No dia 1 de maio, a situação já era considerada como calamidade pública e cerca de 114 municípios já haviam sido afetados pelas inundações.

Mesmo após um mês do desastre histórico, o Rio Grande do Sul ainda sofre com as consequências da perda de praticamente um estado inteiro. A economia é um dos principais pilares para a reconstrução dos municípios afetados.

Pensando nisso, a Her Campus selecionou uma lista de marcas gaúchas independentes para que o público possa conhecer e ajudar os pequenos produtores nessa missão de recomeçar uma vida nova. Vem conferir com a gente!

Oi gracia

Oi Gracia é uma marca de roupas autoral que mistura a brasilidade com a influência latina de forma super criativa e alegre. Possuem peças únicas, cheias de cor para trazer esse toque diferenciado e se preocupam em criar roupas para corpos reais, ou seja, além de tudo também produzem as peças sob encomenda para todos os tipos de tamanhos!

HERSELF

A Herself é a primeira marca que criou biquínis e calcinhas menstruais do país. A ideia da marca é ressignificar a menstruação com produtos que tragam tanto conforto como também liberdade para as mulheres. As peças são produzidas com várias camadas de tecidos protetores, mas sempre garantindo conforto e possuem um guia da intensidade do fluxo menstrual para que cada mulher escolha a melhor opção.

dOTTO BAGS

Dotto Bags é uma marca de bolsas de couro que produz peças exclusivas, versáteis e com design moderno. Todas as bolsas são produzidas manualmente por artesãos do Rio Grande do Sul, possuindo a sustentabilidade como pilar. Além de todas as peças já serem autênticas, também é possível criar sua própria bolsa personalizada com suas preferências!

Mão negra

Já a Mão Negra é uma marca focada em produtos artesanais que transita entre moda, decoração e arte. Todo o trabalho dos produtores é inspirado na natureza, na representatividade negra e nas mulheres. Possuem diversos tipos de produtos extremamente únicos e autênticos, além de serem repletos de cor.

aceza

ACEZA shoes é uma marca de sapatos da cidade de Santa Cruz no Rio Grande do Sul, tem o grande objetivo de construir histórias a cada passo. A loja possui inúmeras opções de sapatos, todos os produtos contam com uma pegada moderna e fashionista.

Apoiar o comércio local e autoral é uma das diversas formas de continuar ajudando as vítimas do Rio Grande do Sul. O mais legal é que todas as marcas mencionadas acima fizeram e ainda estão fazendo campanhas para auxiliar o povo gaúcho nesse momento tão delicado.

Gostou das dicas? Bora apoiar o comércio local e ajudar ainda mais gente!

