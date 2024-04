5 Livros De Romance Que São Sucessos No TikTok

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Você já foi ao TikTok para pesquisar livros? Ou se deparou com uma sugestão de leitura enquanto navegava na famosa rede das dancinhas? Muitos leitores tem recorrido a essa rede social para conhecer os lançamentos do momento e escolher qual será o próximo autor que lerá. No caso das comédias românticas, essa prática tem se tornado cada vez mais comum, e os amantes dos clichês açucarados encontram muitas dicas no TikTok, ou melhor, no BookTok – nicho de pessoas que fazem essas recomendações literárias na plataforma.

Os romances com o típico “happy ending” são perfeitos para quem busca uma leitura divertida, tranquila e com muito bom-humor. E se engana quem pensa que todas essas histórias são iguais: os cenários, as épocas e os enredos diferentes tornam cada história única e com um universo próprio e singular. Além disso, cada autor constrói o desenrolar da trama de maneira distinta, o que determina o ritmo e a atmosfera criada ao longo das páginas das obras.

Conheça agora alguns livros de romance que têm sido muito comentados no TikTok:

1. Táticas do amor (2023)

“À minha esquerda está uma vista do oceano de três milhões de dólares do chão ao teto, mas à minha direita está a vista que eu daria minha alma para ver todos os dias pelo resto da minha vida.”

Já imaginou como seria estar apaixonada pelo seu melhor amigo, mas ter que guardar esse segredo só para você? É isso que acontece com a bailarina Bree Camden, que não quer revelar o que sente para não correr o risco de perder o amigo, que é o talentoso jogador de futebol americano Nathan Donelson. Na história, ela resolve abrir um estúdio para dar aulas de balé e fazer a diferença na vida de suas alunas, mas não tem condições de pagar o alto custo de aluguel do local. Sem que ela soubesse, Nathan compra o imóvel inteiro para ela. No entanto, ao descobrir a mentira do amigo, Bree acaba bebendo além da conta e se envolvendo em uma sequência de acontecimentos que mudarão a sua vida para sempre.

O romance, escrito por Sarah Adams, é uma surpreendente mistura de “friends to lovers” com “fake dating” e promete borboletas no estômago dos corações românticos. E uma dica: cuidado ao começar a ler o livro antes de dormir, pois você pode passar a madrugada toda esperando para descobrir se Bree terá o seu sonhado felizes para sempre!

2. Melhor do que nos filmes (2023)

“Minha herança foi saber que o amor está sempre no ar, é sempre uma possibilidade e sempre vale a pena.”

Escrito por Lynn Painter, o sucesso Melhor do que nos filmes vem para mostrar que às vezes a vida nos surpreende e que o nosso aguardado final feliz pode ser com quem menos esperamos. Na história, Elizabeth Buxbaum, adolescente que está no último ano do ensino médio, pede a ajuda de seu vizinho chato e irritante, Wesley Bennett, na missão de conquistar o seu amor de infância: Michael Young. O jovem estava de volta à cidade após morar por um período no Texas e havia se tornado um mocinho digno das melhores novelas: gentil, romântico e educado. Mas, para dificultar a situação de Liz, ele estava começando a se envolver com uma das garotas mais antipáticas e populares da escola.

Será que a mocinha conseguirá conquistar o coração de Young? Para saber, apenas lendo o livro! A leitura é viciante e, sem dúvida, esse é um daqueles romances que nos faz suspirar e sonhar com uma bela história de amor.

3. Aconteceu naquele verão (2022)

“- Você fala sobre estar comigo como se fosse uma batalha.

-E é, de certa forma. Mas fico grato por ser eu a lutar.”

Já imaginou ter a vida dos sonhos, com festas, artigos de luxos e milhares de seguidores te acompanhando pelas redes sociais? É assim que Piper Bellinger vivia: sob os holofotes e cercada “do bom e do melhor”. No entanto, tudo muda quando o namorado termina com ela e ela resolve provar que ainda é jovem e dona de si invadindo um hotel e dando uma festa no local. O seu padrasto, dono da fortuna da qual Piper usufruia, não gosta nada do episódio e resolve exigir que a enteada passe alguns meses administrando o antigo bar do falecido pai dela, na pequena cidade litorânea de Westport. O que a mocinha não esperava é que chegaria à cidade e conheceria de cara o arrogante e mal-humorado capitão Brendan. Entre perrengues e aprendizados, Piper mergulha em seu passado, vive plenamente o seu presente e começa construir um novo futuro. Afinal, talvez a vida que ela levava antes não fosse tão boa assim…

Aconteceu naquele verão, de Tessa Bailey, é uma ótima pedida para quem busca um romance leve e fofo, mas com a dose de drama necessária nas melhores histórias.

4. Imperfeitos (2022)

“Infelizmente, você não escolhe as circunstâncias. Esta é a questão com a sorte: acontece quando e onde tem de acontecer.”

Já imaginou como seria estar no paraíso, desfrutando de massagens, passeios de barco e buffets all-inclusive ao lado do seu maior inimigo? É exatamente isso que acontece com Olive, no livro Imperfeitos, da Christina Lauren. Após um desastre com o prato principal da festa de casamento da irmã, todos os convidados passaram mal, com exceção de Olive, que era alérgica ao alimento e não havia comido nem mesmo uma garfada da refeição. No entanto, o detalhe é que o antipático e charmoso Ethan, irmão do noivo, não come comidas de buffet e, por isso, também não se contaminou. Restavam apenas Olive, Ethan e a viagem de lua de mel dos noivos com tudo pago para uma ilha do Havaí. O que eles não esperavam é que teriam que fingir ser um casal para despistar os funcionários do hotel e outros hóspedes inesperados.

A sorte pareceu estar ao lado da mocinha quando todos comeram o prato menos ela, mas o destino pareceu traiçoeiro ao colocar o seu inimigo no cenário. Ou será que já estava escrito nas estrelas?

5. Amor em Manhattan (2018)

“Planeje a sua vida passo a passo, mas às vezes você precisa deixar ela acontecer por si própria. Toda mudança preocupa e dá medo, mas você precisa superar isso. Assuma os riscos. Eles podem ser divertidos.”

Primeiro livro da série Para Nova York, com amor!, Amor em Manhattan já entrega uma prévia de toda a atmosfera criada por Sarah Morgan nessas histórias com cenários nova iorquinos. Nesse romance, a persistente e organizada Paige Walker quer realizar o sonho de abrir a própria empresa de eventos ao lado de suas duas melhores amigas: Eva e Frankie. No entanto, em meio aos desafios profissionais, ela acaba se apaixonando por Jake Romano, melhor amigo do seu irmão. Tudo fica ainda mais difícil quando ele faz uma proposta de trabalho excelente para alavancar a empresa nova de Paige e ela resolve aceitar. Eles passam a conviver cada vez mais e mostram que não é nada fácil driblar os próprios sentimentos.

O livro é uma ótima opção para os amantes de Nova York e para quem busca uma leitura divertida e alto-astral! Vale a pena ler!

