Confira 5 filmes para quem ama o mundo da moda

O mundo do cinema é uma rica fonte de referência para a moda e a prova está nessas obras (mas, não são as únicas). Se você gosta de moda ou está em busca de boas opções para o fim de semana, aqui estão alguns títulos imperdíveis para assistir:

O DIABO VESTE PRADA

‘O Diabo Veste Prada é uma comédia dramática lançada em 2006, baseada no livro homônimo de Lauren Weisberger. O filme, estrelado por Anne Hathaway como Andrea Sachs, conta a história de uma jovem jornalista recém-formada que consegue um emprego em uma revista de moda em Nova York, a Runway, administrada por Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep.

Ao longo do filme, Andrea se vê tentando conciliar sua vida pessoal e seu relacionamento amoroso com a pressão do seu trabalho e sua chefe exigente. Com um figurino maravilhoso, a trama se tornou clássica no universo da moda, pois mostra as tendências e os bastidores desse mundo de forma divertida e acessível.

CASA GUCCI

Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Lady Gaga, Adam Driver e Jared Leto, Casa Gucci é um drama biográfico lançado em 2021, baseado no livro de Sara Gay Forden. A obra retrata a verdadeira história da família Gucci e, mostra o império construído e todas as intrigas, disputas e traições que os leva para o assassinato trágico de Maurizio Gucci, o herdeiro da renomada marca.

O filme mostra a moda de maneira luxuosa e detalhada, capturando a essência da Gucci nas décadas de 1980 e 1990 e, indo mais a fundo nos aspectos glamourosos e complicados desta família.

Os delírios de consumo de beckY bloom

Uma comédia romântica de 2009, dirigida por P.J. Hogan, estrelado por Isla Fisher e, famoso por cortes do filme que viralizaram no TikTok, Os Delírios de Consumo de Becky Bloom conta a história de uma jovem jornalista, Rebecca Bloomwood, que luta com um vício em compras.

O filme oferece uma reflexão sobre consumismo e responsabilidade financeira, mas mantendo um tom leve. A moda é a dona dessa narrativa, com peças icônicas e marcas famosas ao longo da história. Por meio do estilo e das escolhas de roupas de Becky, o filme ilustra sua obsessão com o consumo e sua jornada de autodescoberta, utilizando a moda para enriquecer a trama e sua experiência pessoal.

BONEQUINHA DE LUXO

O longa Bonequinha de Luxo é uma comédia romântica clássica de 1961, estrelada por Audrey Hepburn no papel de Holly Golightly, uma jovem socialite que vive uma vida de glamour e festas. A história gira em torno do desejo de Holly de casar-se com um milionário, seu relacionamento em desenvolvimento com o novo vizinho Paul Varjak e o gosto por roupas e joias de grife.

O filme é reconhecido não apenas pela icônica trilha sonora, mas também pela visão glamourosa e sofisticada de Nova York na década de 60, que contribui para sua popularidade duradoura.

DE REPENTE 30

Conhecido e amado pelas mulheres que completam 30 anos de idade, De Repente 30 é uma comédia romântica de 2004, dirigida por Gary Winick e estrelada por Jennifer Garner. A trama apresenta Jenna Rink, uma garota de 13 anos que, após fazer um desejo em seu aniversário, acorda no corpo de uma mulher de 30 anos.

Enquanto Jenna navega pela vida adulta, ela percebe que perdeu alguns dos valores e relacionamentos que eram importantes para ela quando era mais jovem. O filme também mostra como são criados os editoriais de uma revista e utiliza a moda para destacar a diferença entre as épocas, evidenciando a transformação da protagonista.

Cada filme oferece uma perspectiva única sobre essa indústria, revelando tendências, referências e histórias icônicas que mostram a evolução do estilo ao longo dos anos. Essas indicações são para você que ama moda e está procurando uma programação para ocupar seus dias off. E aí, já sabe qual é o seu escolhido?

