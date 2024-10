5 dicas para quem vai ao Grande Prêmio de São Paulo 2024

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Com total de 20 corridas do calendário concluídas, a Fórmula 1 finalmente chega ao Brasil para a sua 21ª etapa da temporada nesta sexta-feira (1º), com a edição de 2024 do Grande Prêmio de São Paulo, ou GP como é mais conhecido. A competição, que acontece no Autódromo de Interlagos, se estende até domingo (3).

O evento é um dos maiores do esporte do país, reunindo tanto os fãs apaixonados pela competição que marcam presença em todas as edições, quanto os novatos que estão indo ter a experiência pela primeira vez. Pensando nisso, aqui estão cinco dicas para aqueles que irão acompanhar a corrida!

1 – Chegada em Interlagos

Uma das grandes dúvidas para os fãs de Fórmula 1 que vão assistir a corrida no autódromo de Interlagos é o melhor horário para chegar e como ir até o autódromo. Os portões abrem às 8 horas todos os dias e os lugares nas arquibancadas não são marcados, ou seja, você chega e senta onde quiser, ou onde tiver lugar. Por isso, é importante chegar cedo, principalmente no domingo, quando acontece a corrida principal, sendo assim o mais lotado.

Para chegar em Interlagos, evite ir de carro, já que a maioria das ruas vão estar fechadas por serem residenciais. A melhor opção é pegar a Linha 9 – Esmeralda, que fornecerá acesso a trens exclusivos para a Estação Autódromo, ou seja, que irão direto à estação Autódromo – a cerca de 800 metros do setor G – sem fazer outras paradas. Para pegar essa opção, você pode embarcar nas estações Pinheiros e Morumbi.

Outra opção são os transfers e ônibus de excursão privados, que normalmente deixam os passageiros algumas ruas antes da entrada principal, que dá acesso aos setores A e B.

2 – Fanzone

Esse ano, o grande prêmio de São Paulo contará com uma nova experiência para os fãs do automobilismo: a Fanzone, uma área especial que promete uma visão privilegiada da competição, além de uma programação com shows, talk shows, simuladores de corrida e pitstope, e ainda a oportunidade de ver os pilotos de perto.

A área exclusiva não dá acesso ao restante do autódromo, mas os fãs que compraram ingressos para os setores H,N,R,G ou para a arquibancada Porto Bank poderão acessar esse espaço caso ele não esteja lotado. A Fanzone fica disponível sexta (1°) e sábado (2).

3 – Homenagem ao Senna

Em 2024, a morte de Ayrton Senna, decorrente de um acidente trágico na corrida de Ímola, completa 30 anos. Em memória ao piloto brasileiro, a McLaren MP4/B5, um dos carros mais icônicos da Fórmula 1, será guiada por Lewis Hamilton no sábado (2), pela pista de interlagos.

Nas redes sociais a conta oficial do GP de São Paulo pediu para que os fãs usem roupas em homenagem ao piloto.

4 – Invasão na pista

No último dia do evento, após o término da corrida da Fórmula 1, os fãs conseguem entrar na pista do autódromo para assistir a entrega dos prêmios. Os portões distribuídos pelos setores do autódromo irão abrir ao mesmo tempo, liberando o acesso. Por isso, caso você queira ver a premiação de perto, é importante se dirigir ao portão antes da corrida acabar.

Depois da entrega dos prêmios, é comum que alguns pilotos subam nas grades do pit lane para cumprimentar os fãs. Esse processo normalmente demora, já que os pilotos passam pela área de entrevistas antes, então caso você queira ver seu corredor favorito ao vivo, não saia imediatamente após o fim da premiação – e aproveite esse meio tempo para tirar algumas fotos!

5 – Evento McLaren

Nesta quinta-feira (31) a famosa McLaren MP4/B5 do piloto Ayrton Senna estará em exibição em um evento organizado pela OKX no Teatro B32, na Avenida Faria Lima. A McLaren em homenagem ao Senna que foi usada no Grande Prêmio de Mônaco também estará em exibição.

O evento dura até o dia 3 de novembro e também contará com brindes oficiais e outras ativações para aqueles que comparecerem. O acesso é gratuito todos os dias, mas os fãs devem adquirir seus ingressos no site oficial.

————————————————

O artigo acima foi editado por Julia Pujar.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!