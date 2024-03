FIA Girls on Track: O projeto que aproxima mulheres com o automobilismo esportivo

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Se você gosta de Fórmula 1, Stock Car, Fórmula E e todos os outros tipos de automobilismo esportivo, com certeza vai amar saber sobre esse projeto e oportunidade incrível!

O que é o FIA Girls on Track?

É um projeto inovador que tem como objetivo promover a participação de mais mulheres no automobilismo esportivo. Criado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), o programa busca quebrar barreiras de gênero e incentivar o talento feminino neste campo altamente competitivo que ainda é muito controlado por homens.

Uma das principais iniciativas do FIA Girls on Track é oferecer oportunidades de treinamento e capacitação para jovens interessadas em ingressar no mundo do automobilismo. Isso inclui desde aulas práticas de direção até sessões de mentoria, ministradas por profissionais experientes da indústria automotiva.

Além disso, o projeto organiza eventos e competições exclusivas para mulheres, proporcionando uma plataforma onde elas podem demonstrar suas habilidades e potencial. Essas atividades não só oferecem uma oportunidade de visibilidade para as participantes, mas também contribuem para mudar a percepção da sociedade em relação ao papel do público feminino no esporte a motor. A ação leva as meninas para conhecer todas as áreas de acesso, pitlane, paddock, sala de controle da FIA, tudo!

Existe um evento em especial que é um dos mais importantes: levar meninas para conhecer a Fórmula 1- isso também pode acontecer com a Fórmula E! A oportunidade é exclusiva para estudantes, e tem o apoio da equipe Mercedes Benz Cars. Cerca de 5 mil meninas se inscreveram para ir ao Autódromo Municipal José Carlos Pace e apenas 32 foram selecionadas. Uma delas foi a estudante de 17 anos, Giovanna Galvão, a qual que nos contou um pouco sobre como foi o evento, que ocorreu na quinta-feira (02) de novembro de 2023, no chamado “mídia day”.

“Nosso dia foi cheio de palestras com mulheres que trabalham pelo autódromo, especialmente na equipe Mercedes, quem nos levou para conhecer o paddock e o pitlane, e são de extrema importância para todo o desenvolvimento da corrida. Conhecemos e ouvimos a história desde mecânicas e engenheiras até a pilota brasileira Aurélia Nobels, que compete na F1 Academy pela academia de pilotos da Ferrari”.

As participantes tiveram a chance de ver diversos pilotos, e mesmo que de longe todos eles foram simpáticos e davam ‘tchauzinhos’, como conta Giovanna. As meninas também participaram de uma conversa surpresa com George Russell, um dos pilotos da Mercedes. “Todas as garotas se sentiram ainda mais conectadas com o esporte, principalmente depois de vermos o pitlane, os mecânicos trabalhando e os carros, os quais por mais que não poderíamos chegar perto por questões de segurança, foi super emocionante ver eles ao vivo e não pela TV como estamos acostumadas” — contou ela.

Com certeza, o FIA Girls on Track é mais que apenas um programa de diversidade, é uma iniciativa que visa criar um ambiente mais inclusivo e equitativo no mundo do automobilismo, capacitando e inspirando as mulheres a alcançarem seus objetivos e sonhos dentro e fora das pistas. É uma maneira de incentivar o público feminino a gostar desse esporte e conhecer mais sobre as diversas carreiras que elas podem optar por seguir.

Assim, esperamos que cada vez mais mulheres inspiradoras ocupem posições nas quais possam influenciar outras meninas a seguirem carreiras que elas nunca pensaram ser possíveis!

———————–

O texto acima foi editado por Lorena Lindenberg

Gostou do nosso conteúdo? Acesse Her Campus Cásper Líbero para saber mais!