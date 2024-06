5 cinemas de rua que você precisa conhecer em São Paulo

The Her Campus National Editors write about products we love and think you’ll love too. Her Campus has affiliate partnerships, so we get a share of the revenue from your purchase. All products are in stock and all prices are accurate as of publication.

Nada como um bom filminho e uma pipoca no cinema, né? A cidade de São Paulo está cheia de opções de cinema tradicionais, a céu aberto e também de rua.

Separamos uma listinha imperdível para quem está cansado de assistir filmes no cinema sempre do mesmo jeito. Vem conferir!

CineSala

Um dos cinemas de rua mais queridinhos da capital paulista, o CineSala é conhecido por seus famosos sofás duplos e o bar Barouche que fica no saguão da unidade.

O local é fruto da reforma de um tradicional cinema de rua no bairro de Pinheiros, com direção criativa de Paulo Velasco. Ele venceu a categoria de melhor cinema de rua em 2023 e recebeu a premiação de sala mais confortável da cidade em 2015, na avaliação da Folha de S. Paulo.

@pilhando Não existe nada melhor do que cinema de rua 🍿 O Cinesala já é uma lenda em São Paulo, mas conquistou o coração dos cariocas aqui ❤️ E além do espaço e da vibe do lugar, uma coisa que nos surpreendeu muito foi o preço. Achamos ele muito mais barato do que a maioria dos cinemas no Rio E fiquem ligados no @cinesala porque toda quinta-feira eles colocam a programação da semana 💰 Segunda a quarta feira Inteira/meia Poltrona – R$30/15 Sofá individual – R$42/21 Sofá Duplo – R$82/41 Quinta a Domingo Poltrona – R$38/19 Sofá individual – R$50/25 Sofá Duplo – R$100/50 * O valor do Sofá Duplo é para duas pessoas 📍 R. Fradique Coutinho, 361 – Pinheiros, São Paulo Eae, já conheciam esse cinema? ♬ som original – Pilhando

O espaço funciona como cinema de rua desde 1962 e coloca em cartaz toda quinta-feira uma programação nova de filmes nacionais e internacionais.

Endereço: Fradique Coutinho, 361 – Pinheiros

Preços: De segunda a quarta-feira, os preços variam de R$ 34 a R$ 100 entre poltronas, sofás individuais e também duplos. Já de quinta-feira a domingo e feriados, os valores variam de R$ 40 a R$ 120.

Reserva Cultural

Cinema, bistrô, café e livraria. A experiência no cinema do Reserva Cultural é completa e tem localização privilegiada. Com uma vista aberta para um dos principais pontos turísticos da capital, as mesas do restaurante ficam de frente para a Avenida Paulista, no histórico prédio da Fundação Cásper Líbero.

O Reserva está há 19 anos no coração de São Paulo e passou por uma reforma recentemente, agora com pinturas do artista Cristopher Gegembauer. São quatro salas de cinema, uma bomboniere, um café-boulangerie, uma livraria e um lobby multimídia que recebe também exposições e eventos.

A programação conta com filmes nacionais e internacionais, privilegiando títulos independentes e fora do circuito comercial que se destacam em festivais pelo mundo. Algumas salas também apresentam programação 3D.

O cinema de rua recebeu por cinco anos consecutivos o prêmio de “Melhor Programação” no Oscar das Salas de Cinema, do Guia do Estado de São Paulo, além de “Melhor Cinema” pelos leitores da Revista Época e também “Melhor Ambiente”, pela Folha de S. Paulo.

Endereço: Avenida Paulista, 900 – Térreo Baixo (pertinho do metrô Brigadeiro e Trianon-Masp)

Preços: De quinta-feira a domingo, os preços variam de R$ 25 a R$ 50 , incluindo inteira e meia-entrada. Segunda e terça-feira os ingressos são de R$ 18 a R$ 36 e quartas-feiras, R$17 a R$ 38 (crianças até 3 anos não pagam. O bistrô fica aberto diariamente das 12h às 22h e os preços variam de aproximadamente R$ 29 a R$ 78, desde sopas e saladas até risotos e carnes.

Cine Belas Artes

O Cine Belas Artes exibe filmes desde 1956 e tornou-se um dos mais importantes pontos de encontro intelectual e artístico da cidade em razão da sua programação alternativa de obras de nacionalidades diversas. Além disso, o espaço mantém alguns filmes por longo período em cartaz.

As seis salas do complexo de cinema foram batizadas cada uma com o nome de um artista brasileiro: Villa-Lobos, Candido Portinari, Oscar Niemeyer, Aleijadinho, Mario de Andrade e Carmen Miranda.

E já pensou em virar a madrugada no cinema? Você pode ter essa experiência no Cine Belas Artes durante o “Noitão”. Esse é um projeto que reúne três produções cinematográficas por apenas um ingresso. Com esse ticket, você conhece dois filmes antes, mas o terceiro é sempre surpresa.

Para os amantes de uma boa comida, o local também conta com uma bomboniere, que oferece várias opções para matar a fome, incluindo alternativas veganas.

Endereço: Rua da Consolação 2423 – Consolação (do lado da estação Paulista do metrô)

Preços: Os valores dos ingressos variam de R$12,54 a R$ 41,04 entre inteira e meia-entrada.

CineSesc

Fundado em 1979, o CineSesc é um dos principais cinemas de rua da cidade de São Paulo. A unidade conta com um bar dentro da própria sala de exibição dos filmes.

A curadoria traz uma seleção diferenciada de obras que muitas vezes ficam fora do circuito comercial, com produções nacionais e de todo o mundo. Além do bar, o local conta também com uma cafeteria com preços acessíveis.

Endereço: Rua Augusta, 2075 (pertinho da estação Consolação do metrô)

Preços: De terça a quinta-feira os valores são R$ 24 (inteira), R$ 12 (meia-entrada e credencial plena Sesc) e de sexta-feira a domingo, R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada e credencial plena Sesc).

Cinemateca Brasileira

A Cinemateca Brasileira é o maior acervo de filmes da América do Sul e membro pioneiro da Federação Internacional de Arquivo de Filme. Nela, além de você poder assistir filmes brasileiros gratuitos, é possível também acompanhar eventos artísticos e gastronômicos.

A fachada tem uma arquitetura que chama a atenção e o local possui três núcleos: “Biblioteca”, “Arquivos Pessoais e Institucionais” e “Filmografia”. Seu acervo, constituído desde 1958, reúne diferentes conjuntos documentais referentes à cultura cinematográfica, principalmente a nacional. E, para quem quiser comer um lanchinho, o local também conta com um café.

São duas salas de exibição equipadas para a projeção dos diferentes formatos existentes em seu acervo de filmes. Vale também visitar o jardim que fica no conjunto e conta com bancos e mesas, árvores frutíferas e esculturas.

Endereço: Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana

Preços: A entrada na Cinemateca e as sessões dos filmes são gratuitas. Os espaços públicos e jardins ficam abertos todos os dias, das 8h às 18h. O Café da Cinemateca abre de quarta-feira a domingo, das 13h às 21h. E o Centro de Documentação e Pesquisa de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, exceto feriados.

