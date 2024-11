32 anos de Miley Cyrus: os momentos que marcaram a trajetória da eterna Hannah Montana

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Filha de Billy Ray Cyrus, cantor de música country, compositor e ator, e de Leticia Cyrus, empresária e produtora, Miley Cyrus começou sua trajetória como atriz e cantora ainda na adolescência. Ela deu vida às icônicas personagens Hannah Montana e Miley Stewart, na série do Disney Channel, que marcou uma geração. Nos anos seguintes, Miley atuou em filmes que marcaram a adolescência de muitas garotas no início dos anos 2000, dentre eles A Última Música e Lola, além de diversos hits lançados que, até hoje, fazem parte de uma boa playlist pop, como “Party in the USA”.

De 2006 a 2024, a cantora passou por diversas mudanças em seu visual, desde seu cabelo longo castanho – desejado por muitas – até um corte radical e descolorido, sempre entregando muito estilo e autenticidade nas produções que marcaram cada momento de sua vida.

Miley encantou muitas pessoas com seu espírito livre e originalidade, o que inspirou as meninas que cresceram assistindo Hannah Montana e ouvindo “The Climb”. Por isso, a Her Campus convidou algumas colaboradoras para compartilhar seus momentos favoritos da carreira da diva pop.

ÚLTIMO EPISÓDIO DA SÉRIE HANNAH MONTANA

A série do Disney Channel chegou ao fim com Miley Stewart se despedindo de sua vida como a estrela pop Hannah Montana, para iniciar uma nova etapa na universidade. “Lembro de chorar muito no final da série, quando ela se despede e sai daquele quarto maravilhoso, por também sentir que era o encerramento de algo que eu gostava muito de assistir”, compartilhou Lorena Simão, estudante de jornalismo, e completou: “Hoje em dia eu brinco muito que sou meio Hannah Montana. Eu vivo o melhor dos dois mundos, por morar no interior e em São Paulo”.

HANNAH MONTANA: O FILME

Lançado em 2009, o filme se passa na cidade natal de Miley Stewart, no Tennessee, onde ela embarca em uma aventura cheia de autodescobertas. Nesse filme, Hannah Montana revela sua verdadeira identidade ao mundo em uma cena emocionante que comoveu os fãs que acompanharam seu crescimento. A icônica performance de “The Climb” marcou tanto o público quanto a trajetória de Miley. “Minha mãe comprou para mim o CD com a trilha sonora, eu ouvia toda hora as músicas e decorava as danças”, relembra Mariana Aguiar, editora de features da HC.

ERA “CAN’T BE TAMED”

A estudante de jornalismo e colaboradora da Her Campus, Giulia Peruzzo, relembra que o momento na carreira de Miley que mais a marcou foi o primeiro show feito pela cantora no Brasil, em 2011, durante a turnê do álbum recém lançado, Can’t be Tamed. Além de ser o primeiro show internacional que vivenciou sozinha, Giulia destaca que o visual de Miley com cabelo longo e ondulado, maquiagem marcante e looks mais ousados, simbolizou uma fase de liberdade artística na vida da cantora.

“Ficou muito marcado para mim como ela estava diferente, como o cabelo dela estava comprido e ondulado, uma maquiagem mais forte, looks mais sexy e ela falando sobre estar mais livre e desprendida daquilo que tentavam fazer com ela na Disney”.

O ÁLBUM BANGERZ E A REVOLUÇÃO DE MILEY

Para a estudante de jornalismo Sofia Faltz, o momento mais marcante da carreira de Miley foi o lançamento do álbum Bangerz. Nessa fase, Miley se despediu definitivamente de Hannah Montana e saiu da Disney, mudando tudo e entrando como uma bola de destruição em sua carreira musical solo. “Ela decide viver a verdade dela e quebra totalmente com aquele padrão de menina da Disney que devia ser santa e não podia falar sobre sexualidade, nem ser sensual”.

Sofia conta que Bangerz redefiniu o pop das ex-estrelas da Disney. Miley mudou completamente seu visual, se distanciando da personagem e refletindo sua verdadeira essência. “Como fã, ver ela quebrar essas correntes e se mostrar verdadeira no universo da música foi um dos momentos mais marcantes”.

APRESENTAÇÃO DE FLOWERS NA 66ª EDIÇÃO DO GRAMMY AWARDS

Após ser indicada a cinco categorias por seu novo álbum Endless Summer Vacation, Miley voltou para casa com suas primeiras vitórias na premiação: “Melhor Performance Pop do Ano” e “Gravação do Ano”. Usando um vestido curto assinado pelo estilista Bob Mackie, Miley apresentou o hit, “Flowers”, em um momento icônico que ficou marcado no Grammy. Para celebrar sua vitória, a cantora alterou um trecho da letra, dizendo: “Started to cry, but then remembered I just won my first Grammy!”

Miley Cyrus marcou uma geração inteira com Hannah Montana, dividindo com seus fãs as alegrias e desafios da adolescência enquanto construía uma carreira marcada por reinvenções, autenticidade e inspiração. Aos 32 anos, a eterna estrela continua surpreendendo o público e consolidando seu lugar como um dos grandes nomes da música pop.

