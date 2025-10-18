2025 é o ano das solistas de K-Pop: conheça 7 artistas que estão em destaque

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O K-Pop não se resume apenas aos grupos com muitos — ou poucos — membros. Assim como em outras variantes do pop, também existem as artistas solo, que vêm ganhando destaque em 2025: seja pelos comebacks e turnês ou até mesmo por pelas redes sociais.

Os idols solistas surgem de diversas maneiras, podem ser desde ex-integrantes de algum grupo que acabaram — muitos também optam por trabalhar como modelos ou atores — ou artistas que decidiram seguir carreira solo, como a BoA. Denominada rainha do K-Pop, ela é considerada uma das idols mais renomadas do ramo, sem nunca ter pertencido a algum grupo. Por outro lado, temos solistas como a Yena, que decidiu seguir sua carreira solo após o fim do Iz*One.

Com os holofotes nas solistas devido aos seus comebacks em 2025, temos desde idols pioneiras com mais de 20 anos de carreira até artistas que iniciaram suas jornadas recentemente.

Mas além de receberem esse apoio de seus fandons por causa de seus comebacks, as trends na internet também impulsionam muito as artistas e os conhecimentos de suas músicas, assim como aconteceu com “DIM” da Yves, que se popularizou no TikTok no primeiro semestre de 2025.

1. Boa

Kwon Bo-ah, mais conhecida como BoA, é considerada por muitos a rainha do K-POP. Com 38 anos e mais de 20 anos de carreira, a solista já vendeu mais de 10 milhões de álbuns e foi a primeira artista coreana a entrar na Billboard 200. Ela, ainda, é uma idol da primeira geração do K-pop, já que começou a carreira no início dos anos 2000, e quebrou barreiras internacionais, conquistando fãs ao redor do mundo.

BoA foi descoberta por acaso pela SM Entertainment ainda na infância e seu primeiro lançamento, o álbum “ID; Peace B”, foi aos seus 13 anos de idade, depois de dois anos como trainee.

A solista sempre foi um fenômeno e quebrou barreiras internacionais com seus três álbuns em japonês, e seu único álbum em inglês. Foram um milhão de cópias vendidas para cada álbum em japonês, o que estabilizou sua carreira como idol.

O sucesso de BoA é atemporal. Recentemente, ela lançou um álbum em comemoração aos seus 25 anos de carreira, chamado “Crazier”. A artista também planejava realizar dois shows para comemorar sua jornada, mas, devido a problemas de saúde, os shows tiveram que ser cancelados.

Além de ser uma idol pioneira, a “rainha do kpop” também está presente em outras áreas do entretenimento: foi jurada em diversos programas musicais e trabalhou como atriz.

2. Sunmi

Mais uma solista veterana que têm se destacado em 2025. Lee Sun-mi, conhecida como Sunmi, teve uma jornada diferente de BoA, já que participou de um grupo de K-pop antes de optar pela carreira solo.

Aos 12 anos, Sunmi quis se tornar uma celebridade para ajudar financeiramente sua família — seu pai estava passando por complicações de saúde, devido a problemas pulmonares — e seguir a carreira de idol lhe pareceu a maneira mais oportuna.

Infelizmente, seu pai faleceu antes de seu debut na JYP Entertainment. Porém, ela decidiu seguir a carreira como idol e fez parte da primeira formação do grupo Wonder Girls, é considerado um dos grupos coreanos mais icônicos, já que repercute até os dias de hoje.

Em 2010, Sunmi deu uma pausa no Wonder Girls para dar mais atenção aos seus estudos — ela estudou teatro musical na Universidade de Dongguk. Três anos depois, veio o ponto inicial de sua jornada como solista, quando lançou a música “24 hours”, exalando sua sensualidade e maturidade, que conquistou o público.

Porém, sua carreira solo só se firmou em 2017, quando o hit “Gashina” foi lançado e considerado como uma das melhores músicas de k-pop do ano.

Desde então, Sunmi tem estado ativa em sua carreira de solista, mas também participando como mentora em programas de sobrevivência de idols como o The Unit e o Girls Planet 999 — programa que deu origem ao grupo Kep1er.

Neste ano, Sunmi realizou um comeback com seu single “Blue”. Acompanhado de um videoclipe, a estética escolhida foi diferente de seus últimos lançamentos, o que agradou o público.

3. bibi

Desde 2022, a solista BIBI está em ascensão, realizando feats com diversos idols e sendo internacionalmente reconhecida por sua carreira solo.

Aos 15 anos, Kim Hyung-seo começou a escrever músicas para expressar seus sentimentos. Nessa mesma fase surgiu o seu nome artístico, na intenção de mostrar ao público a sua versão mais sincera.

O debut da solista ocorreu em 2019 com o single “Binu”, mas seu sucesso chegou em 2021, quando lançou o EP “Life is a Bi…” e o single “The Weekend”, que alcançou o 29° lugar no Top 40 do Mediabase — feito jamais realizado por uma solista coreana antes. Com o seu sucesso, em 2022, ela lançou o seu álbum de estreia “Lowlife Princess: Noir”.

Desde então, a solista lançou outras músicas que fizeram sucesso ao redor do mundo, como a participação em “Smiley”, de Yena, até o recente “Scott and Zelda”.

Bibi também se destaca por seus shows, principalmente quando puxa algum fã para o palco enquanto performa uma de suas músicas — algo incomum entre os idols de k-pop.

4. soojin

Muitas vezes é necessário dar a volta por cima para alcançar seus objetivos. É o caso de Soojin, que foi retirada do grupo que fazia parte — o G-Idle, hoje conhecido como i-dle — devido a acusações de bullying da época em que estava na escola.

A jornada de Seo Su Jin teve início ainda na infância por influência de sua mãe, que a incentivou a fazer aulas de Jazz. Seu pai, porém, não queria que ela se tornasse artista, o que a fez insistir por mais de dois anos, até que ele concordasse em deixá-la ser uma idol.

Soojin quase chegou a estrear no grupo VIVIDIVA, em 2015, que se separou no mesmo ano. Em seguida, em 2016, deu início a suas atividades de trainee na CUBE, empresa que a mesma fez parte até 2021. Mas foi só em 2018 que ela debutou como membro do G-Idle.

Mesmo com sua carreira bem sucedida e muito amada pelo fandom, em março de 2021, surgiram boatos de bullying de supostos ex-colegas de escola da artista, que alegavam que ela havia realizado agressões, roubado dinheiro e pertences. Apesar das alegações não terem sido comprovadas, a CUBE optou por colocar a artista em um hiatus e, em seguida, removê-la do grupo.

Foi só em 2023 que ela assinou um contrato com a BRD e deu início a sua carreira solo. Seu primeiro EP, “Agassy”, fez sucesso em sua fanbase, principalmente entre os fãs de seu antigo grupo.

Mesmo após tantos contratempos, Soojin continua se destacando. Em agosto deste ano, ela lançou o single “Batitude”, cujo clipe alcançou em duas semanas mais de sete milhões de visualizações, exalando sua personalidade e originalidade.

5. yena

Diferente das outras solistas mencionadas, Choi Ye-na — conhecida como Yena — entrou no girl group Iz*One por meio de um programa de sobrevivência, o Produce 48, sendo a quarta integrante revelada.

Ela participou do grupo por três anos e deu início a sua carreira solo em 2022 com o EP “Smiley”, em collab com BIBI. O feat inesperado levou os fãs à loucura.

Desde então, Yena vêm se dedicando em sua carreira solo, recebendo apoio de seus fãs da época do Iz*One e conquistando novos seguidores ao redor do mundo. Seu conceito único, apelidado de “yenacore”, ganhou forças com seu EP mais recente, o “Blooming Wings”.

Sua estética única e marcante também lembra a de protagonistas de animes de romance, apelidados de shoujo, além de ter fortes inspirações de garotas mágicas. Por isso, muitas pessoas chegam a dizer que Yena é uma idol feita para o j-pop — gênero musical japonês —, que segue, de forma geral, uma estética similar a da artista.

6. chuu

Ex-integrante do LOONA e dona de diversos memes espalhados pela internet, Chuu ganha cada vez mais destaque nas redes sociais, seja pelos seus shows ao redor do mundo — com direito até a uma parada no Brasil em 2024 — ou pelo lançamento do EP “Only Cry in The Rain”, no início deste ano. O destaque para o lançamento veio principalmente pela temática sáfica das músicas, algo diferente na indústria do k-pop.

Kim Ji-Woo teve a sua primeira aparição em 2017 como membro do grupo feminino LOONA, revelada com o icônico hit solo “Heart Attack”. Desde a sua participação no grupo, Chuu já se destacava por sua personalidade única e espontânea — o que originou diversos memes e uma fanbase gigantesca.

Mesmo com o final inexplicável do grupo, os fãs continuaram acompanhando os trabalhos da artista.

7. yves

Yves é uma das artistas mais recentes a realizar seu debut como solista, iniciando sua nova etapa em 2023, após o fim do grupo do LOONA.

A artista sempre se interessou pela carreira de idol, mas o apoio dos pais demorou para ser conquistado. Foi em 2017, quando foi anunciada como membro do LOONA com seu single “new”, que Yves conseguiu realizar seu sonho de trabalhar com a arte — e conquistar o apoio dos pais.

Em 2025, a artista está realizando a turnê “Cosmic Crispy Tour”, com destinos muito além da Ásia. No primeiro semestre, ela se apresentou na América Latina e na Europa — vontade que a artista expressava há anos, já que queria conhecer seus fãs ao redor do mundo.

Desde o início de sua carreira solo, Yves têm recebido muito apoio de seus fãs. O destaque para sua trajetória vem da escolha para os temas de suas músicas: a ideia de expressar sentimentos de uma pessoal “real”, para além da imagem consolidada para os idols do k-pop.

