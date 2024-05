May the 4th be with you: #10 histórias do universo que você deveria conhecer para celebrar o Star Wars Day

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

O Star Wars Day chegou e o melhor jeito de comemorar a data é se aprofundar mais na vasta história deste universo, especialmente para quem é fã de carteirinha da saga.

Mas, antes de tudo, para você que virou fã da franquia recentemente e quer saber mais sobre é importante deixar claro a diferença entre dois termos cruciais quando falamos de histórias contadas além dos filmes: o Cânone e Legends.

O Cânone são todas as histórias da linha do tempo oficial de Star Wars, incluindo os seis filmes originais, séries animadas — como Star Wars: The Clone Wars — bem como livros e HQs lançados a partir da compra da Lucasfilm pela Disney em 2012.

Já o Legends — anteriormente conhecido como Universo Expandido — corresponde às histórias que foram lançadas antes da compra da empresa e que, portanto, são entendidas como histórias não-oficiais, por isso o nome de “lendas”.

Dada as devidas explicações, vamos para a lista de histórias que você sem dúvida deveria conhecer!

1. star wars: a sombra da rainha

Se você é fã de Padmé Amidala, o livro Star Wars: A Sombra da Rainha escrito por E. K. Johnston é essencial para você entender mais sobre quem foi a antiga rainha do planeta Naboo e senadora da República Galáctica.

A história se passa entre os filmes Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma (1999) e Star Wars: Episódio II – Ataque dos Clones (2002), no qual Padmé deixa o seu cargo de rainha em seu planeta natal e inicia a sua carreira como senadora, ao lado das suas leais damas de honra. Na trama, é possível ver a personagem reinventando a sua personalidade como Amidala para se encaixar no mundo político do planeta Coruscant, ao mesmo tempo em que uma das suas fiéis amigas e sósia, Sabé, faz de tudo para auxiliar a senadora.

A trilogia conta com mais dois livros, sendo eles Star Wars: Queen’s Peril e Star Wars: Queen’s Hope, porém ambos os livros ainda não possuem tradução em português.

2. Star Wars: A Guerra dos Clones

Nesta série animada, originalmente produzida pela Cartoon Network, vemos com detalhes os acontecimentos da Guerra dos Clones, situada entre os filmes Star Wars: Episódio II – Ataque dos Clones (2002) e Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith (2005). No enredo, acompanhamos figuras já conhecidas como Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker juntamente com novos rostos que apareceriam futuramente em conteúdos mais recentes do universo de Star Wars, como Ahsoka Tano — padawan de Anakin —, Asajj Ventress — aprendiz de Conde Dookan —, dentre os diversos clones que recebem destaque ao longo das temporadas.

Após a quinta temporada, Star Wars: A Guerra dos Clones foi cancelado em 2014 devido a compra da franquia pela Disney para que a empresa pudesse dar início à nova animação Star Wars: Rebels, uma vez que a Cartoon Network ainda tinha os direitos do seriado. Porém, depois dos pedidos incessantes dos telespectadores para salvar a série, a empresa fez uma sétima e última temporada para encerrar essa história tão aclamada pelos fãs da franquia.

3. star wars: ahsoka

O livro Star Wars: Ahsoka, escrito pela mesma autora de Star Wars: A Sombra da Rainha, narra a vida da personagem após os eventos do seriado Star Wars: A Guerra dos Clones. Após sofrer uma traição, Ahsoka abandona a Ordem Jedi e busca seguir o seu próprio caminho. Com o Império instaurado e o assassinato de diversos companheiros, a protagonista se encontra sozinha e desmotivada a continuar defendendo a causa Jedi.

Após o Império invadir o planeta em que estava refugiada, a Jedi se encontra em uma posição conflituosa que precisa resolver para salvar não apenas a si mesma como a galáxia.

4. ahsoka

Além do livro, Ahsoka Tano também possui uma série que estreou no Disney+ no ano passado. Ao longo dos oito episódios, vemos a leal aprendiz Jedi de Anakin Skywalker, depois da queda do Império, procurando o Grande Almirante Thrawn, possível herdeiro do derrotado Império Galáctico.

A segunda temporada da série já foi confirmada, mas sem data de lançamento prevista.

5. Star Wars: A princesa e o cafajeste

Neste livro, escrito por Beth Revis, vemos o casamento da Princesa Leia Organa com o caçador de recompensas Han Solo após os eventos de Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi (1983).

Com o fim do Império e a morte de Darth Vader, Leia e Han aparentam poder levar uma vida de casados sossegada vide todo o caos que já haviam passado juntos. Mas remanescentes do Império acabam com o “final feliz” do casal, que agora precisa lutar lado a lado, como marido e mulher, para ajudar na guerra que a galáxia se encontra.

6. Star Wars: Mestre & aprendiz

No livro escrito por Claudia Gray, podemos acompanhar com mais detalhes a relação de Qui-Gon Jinn com seu padawan Obi-Wan Kenobi em acontecimentos anteriores ao filme Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma (1999).

Acompanhamos a trajetória de Qui-Gon no seu processo de ensinar ao seu padawan a arte Jedi bem como os seus receios de falhar com o mesmo. Após a solicitação de ajuda de um dos antigos aprendizes do Conde Dookan, os Jedis embarcam em uma aventura conturbada onde mestre e aprendiz são testados constantemente, fazendo com que ambos se aproximem ou se separem para sempre.

O livro tem previsão de lançar no Brasil ainda este mês, no dia 20.

7. Star Wars: Thrawn Ascendancy – Livro 1: Ascensão do Caos

No primeiro livro da trilogia, o autor Timothy Zahn conta a história de Thrawn, desde o seu período de exílio pelo seu povo até a sua ascensão no Exército Imperial, quando se torna o tão temido e famoso almirante.

Nos outros dois livros da trilogia, é possível verificar em detalhes o funcionamento do Império para treinar os soldados de alta patente. A saga é perfeita para quem quer entender mais sobre a política interna deste governo fictício.

8. Star Wars – Marcas da Guerra: 1º da Trilogia Aftermath

Neste livro, escrito por Chuck Wendig, nos é apresentado os eventos entre Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi (1983) e Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força (2015). A narrativa foca na recepção da notícia de que o tão temido Darth Vader havia morrido, pondo um fim ao Império, além do processo de reestruturação da galáxia juntamente com disputas por conta da falta de poder.

Novos e antigos personagens, que sempre estiveram envolvidos na luta, agora devem escolher um lado a que deverão jurar lealdade.

9. Star Wars : Dívida de honra: 2º da trilogia Aftermath

Em continuação à trilogia Aftermath, a Nova República luta para instaurar uma paz estável na galáxia depois da destruição da segunda Estrela da Morte. Ao longo da saga, também é mostrado um pouco do relacionamento de Han Solo e Leia.

10. star wars: darth vader

Para os fãs do icônico personagem da franquia, a Panini lançou uma série de HQs sobre Darth Vader. A obra se passa após a destruição da Estrela da Morte em Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança (1977), mostrando a relação do antagonista com Palpatine antes dos eventos de Star Wars: Episódio V – O Império Contra-Ataca (1980). No total, foram lançadas 22 edições.

Menção Honrosa – Memórias da Princesa: Os Diários de Carrie Fisher

Por fim, deixo essa indicação para todos os fãs da nossa eterna Leia Organa, Carrie Fisher.

Neste livro, Carrie conta como foi ser chamada por George Lucas no início de sua carreira para interpretar a princesa de Alderaan, o processo de filmagem, a relação com seus colegas de trabalho e como a saga Star Wars mudou a sua vida.

————————————————————–

