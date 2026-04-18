15 anos de “Canções de Apartamento”: Como o álbum segue dialogando com novas gerações?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Sabe aquela música “de conforto”, que transmite tudo o que sentimos sem nem precisarmos falar? É isso que encontramos em Canções de Apartamento, de Cícero; cantor, compositor e produtor brasileiro que encantou o público com sua obra. O álbum se tornou trilha sonora dos jovens entre diferentes gerações.

Quem é Cícero?

Cícero manifestou-se como uma grande revelação da música nacional, em 2012, sendo duplamente premiado no Prêmio Multishow de Música Brasileira, nas categorias “Melhor CD compartilhado” e “Versão do ano”. O cantor criou o seu próprio estilo e identidade a partir da mistura de diferentes influências, como Chico Buarque, Los Hermanos e Radiohead — compondo uma junção perfeita entre o indie moderno e a MPB clássica.

A partir de sua singularidade, ganhou uma legião de fãs e, graças às suas composições sobre temas tão cotidianos, criou um vínculo real e imediato com o público.

A trajetória do álbum

Sua grande inspiração para o Canções de Apartamento surgiu com a mudança para um apartamento na Zona Sul carioca, logo após o término de sua faculdade e o fim de sua banda, Alice – no qual era vocalista e compositor. Cícero se viu sozinho pela primeira vez, longe de seus pais e de tudo que conhecia; e foi naquele momento que percebeu que seria uma ótima ideia transformar toda a experiência em seu primeiro trabalho solo. O álbum consiste na junção de várias criações do artista e que, mesmo criadas em momentos diferentes, se unem em um único som.

Todos os elementos no registro transmitem um tom intimista, desde as composições até a sua produção — resultado de um trabalho de gravação independente, realizado em seu próprio apartamento As faixas refletem a fase de transição para a vida adulta, a famosa “crise dos vinte-e-poucos anos”, contando sobre situações triviais desta etapa, ao retratar amores, saudades, encontros e descobertas. Na época, o álbum foi disponibilizado gratuitamente no site oficial e, em apenas três semanas, já havia mais de 10 mil downloads registrados, o que revela a necessidade do mundo por essa sinceridade artística.

Por que “Canções de Apartamento” cOnecta as pessoas?

Desde o primeiro play, o sentimento de conforto nos invade, onde arranjos simples tocam o interior de cada ouvinte em lugares tão profundos que nem imaginávamos que poderiam ser alcançados. As músicas, embora apresentem-se como confissões pessoais, são capazes de narrar nossas próprias vidas e experiências, transformando sentimentos, que antes possuíam um caráter apenas individual, em coletivos.

“Quanto mais você se aproxima de você, mais se aproxima do próximo.” Cícero

A simplicidade de suas letras é o que as tornam tão tocantes. Seus pensamentos soltos e reflexões internas carregam um conteúdo profundo que conversa muito bem com quem ouve, como se fossem retiradas diretamente de nosso bloco de notas . Quem imaginaria que temas comuns, como amadurecimento e incertezas sobre a vida, tornariam-se palco para uma criação tão sensível? Ao decidir ressignificar o comum, Cícero transformou o cotidiano de uma rotina simples, por vezes entediante e solitária, em algo poético.

Toda a experiência sonora e simbólica transmitida pelas músicas, provoca a construção de uma ponte direta entre o artista e o público, na qual os sentimentos que, muitas vezes não conseguimos colocar em palavras, ganham vida. A dinâmica nos leva a acompanhar toda a criação e o processo criativo da obra, uma vez que o ambiente da história contada é o mesmo que o de sua produção — o próprio apartamento — gerando, dessa forma, um espaço acolhedor para aqueles que compartilham do mesmo sentimento.

Mesmo disco, novos sentidos

Muita coisa mudou de 2011 para cá. O ritmo de consumo era menos acelerado, as redes sociais eram locais de descobertas e não vitrines que procuram validação constante. Naquela época, não sentimos tanta pressão em compartilhar cada passo de nossa rotina, e havia, inclusive, um charme em ser introspectivo. A busca por uma identidade marcava aquela sociedade, cuja procura por conexões reais mostrava-se presente, e estava conectada a um toque sutil de melancolia – uma sensação que, só quem viveu a “era de ouro do Indie”, entende.

No fundo, o que sentimos hoje não está muito longe do que se vivia a 15 anos atrás — o sentimento de busca continua o mesmo. A diferença, porém, é que os meios se transformaram em um piscar de olhos. O desafio enfrentado pela nossa geração é atravessado pelo impacto contínuo de informações que recebemos por meio das redes sociais, o qual causa ansiedade e intensa comparação entre os usuários, roubando o descanso mental destes. Mesmo em um cenário que as conexões, devido a globalização, enfrentam menos barreiras, a solidão permanece como uma força constante e nos vemos, muitas vezes, reféns do mundo digital.

Não é possível, no entanto, abordar sobre a importância de Canções de Apartamento sem mencionar a sua volta em meio a pandemia da Covid-19. Durante o isolamento e as diversas notícias dolorosas que recebíamos a cada instante, a solidão tornou-se um sentimento coletivo. Diante de um período repleto de incertezas, muitas pessoas se encontram nas faixas do álbum, transformando o disco em seu grande refúgio. Ali, cercadas por quatros paredes, assim como o cantor durante a produção, as letras deixaram de ser apenas músicas e viveram nossa companhia.

Do apartamento para o palco

Em 2021, o álbum completou uma década, contudo, obstáculos provocados pela pandemia impossibilitaram a celebração do marco. Agora, em 2026, Cícero decide comemorar os 15 anos de lançamento do seu álbum de estreia em grande estilo. Como forma de agradecimento, o artista preparou uma turnê especial, passando por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Nos shows, o público deve se preparar para grandes emoções, organizadasa partir de uma viagem no tempo: o repertório traz todas as faixas do disco com seus arranjos originais, revisitando sons que marcaram gerações. Além de toda a carga afetiva, o vinil também contará com um relançamento, após muitos pedidos dos fãs. O espetáculo promete encontrar o passado e o presente, trazendo momentos marcantes de toda a trajetória do artista, sendo essa a oportunidade perfeita para sair de seu apartamento e celebrar ao vivo a trilha sonora que segue traduzindo acolhimento ao longo dos anos.

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O artigo acima foi editado por Nefertiti Beckman.Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!