100 anos São Silvestre: a corrida mais tradicional da América Latina

Em 1924, Cásper Líbero, um amante do esporte, idealizou a corrida de São Silvestre após acompanhar uma corrida francesa, em que os competidores corriam com tochas durante o trajeto. Após este evento, Cásper quis criar algo semelhante no Brasil. Em 1925, a prova São Silvestre foi fundada para ser realizada no último dia do ano, 31 de dezembro, e acontecia durante a noite.

Após a morte de Cásper Líbero, idealizador da corrida, sua herança foi destinada para a criação de sua fundação que leva seu nome, responsável até hoje pela organização da corrida. Graças a esta preservação, a São Silvestre atravessou décadas, superou dos maiores eventos de corrida de rua do mundo.

Neste ano, 2025, a prova celebra seu centenário com a expectativa de reunir corredores amadores e profissionais de diferentes países. Com mais de 30 mil participantes a cada edição, a corrida já se estabeleceu como uma das mais tradicionais do circuito de corridas de rua de todo o mundo.

Ao longo dos 100 anos, a corrida São Silvestre vem transformando as ruas de São Paulo com tradição, esporte e celebrando o Réveillon, e este ano não será diferente. A largada, como de costume, deve ser na Avenida Paulista, com seus principais trechos Rua Consolação e a Brigadeiro Luiz Antônio, a chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

Conheça um pouco do trajeto da prova

Ao longo dos 15 km de pova, a corrida passa por lugares históricos de São Paulo. A prova começa na Avenida Paulista, que é considerada o coração cultural e financeiro da América Latina. Além disso, a Paulista é também um dos pontos preferidos dos paulistanos para suas grandes manifestações e celebrações históricas. Devido a importância do endereço, não é apenas a largada que acontece por ali, já que a chegada também deve se dar pela Paulista.

Além da mais paulistana das avenidas, a Rua da Consolação também faz parte da prova. Uma das passagens mais antigas da cidade, a rua mistura imóveis residenciais, comerciais e até instituições culturais, sendo um reflexo da revolução urbana vivida por São Paulo.

Após a Consolação, a corrida passa por um dos maiores pontos turísticos de São Pulo, o Theatro Municipal. Uma das construções mais reverentes da cidade, ela mistura a arquitetura barroca com a renascentista. Este teatro se localiza próximo ao Viaduto do Chá e, vale destacar, foi palco da histórica “Semana de Arte Moderna de 22“.

@spsemmesmice THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO – Visita Gratuita sem agendamento no Portas Abertas 🚪O @theatromunicipal “Portas Abertas” oferece ao público a oportunidade de conhecer e contemplar o saguão principal de forma livre, gratuita e sem necessidade de inscrição. 🗓 As portas ficam abertas todas as terças (10h ás 16h) e sábados (10h ás 14h). 🕣 É permitido circular no saguão até ás 17h na terça e até ás 15h no sábado, desde que já esteja no espaço antes do horário de final de entrada. 🎻 Confira no site oficial a programação cultural que acontece em alguns dias dos Portas Abertas de forma gratuita. 📸 É uma ótima oportunidade de admirar e fotografar o espaço de forma livre e espontânea. ✨️ A visita educativa guiada apresenta mais da história, curiosidades e acessos ao público a outros espaços. 🗓 A visita educativa acontece em português nas quartas, quintas e sextas (11h, 13h, 15h, e 17h) e sábado (11h, 13h e 14h). 📱 Reservas antecipadas pelo site no dia anterior à partir das 10h. Vagas limitadas. Limite de 2 ingresso por CPF. 🎭 Para uma experiência inesquecível no Theatro Municipal não deixe de conferir algum espetáculo da temporada (ingressos online e na bilheteria). Confira a programação no site e perfil oficial. 🥰 Já conhece o Theatro Municipal de São Paulo? Qual a foi a última vez que visitou? ✅️ Não deixe de salvar e compartilhar com quem você quer ir fazer uma visita. 💃 Apresentação final no vídeo da Ópera Carmen e o Contractador de Diamantes da temporada de 2024. #centrodesp #oquefazeremsp #ondeiremsp #turismosp #dicadeviagem #centrodesp ♬ som original – saopaulosemmesmice

Outra avenida importante que consta no circuito da prova é a Avenida Brigadeiro Luis Antônio, famosa entre os corredores pela sua desafiadora subida. Mas sua popularidade não se atém apenas aos corredores da São Silvestre. Ao longo do ano, a avenida atravessa a cidade de norte a sul, facilitando o acesso a alguns dos pontos mais visitados do estado, como o MASP (Museu de Arte de São Paulo), Avenida Paulista e o Parque Ibirapuera.

Por fim, mas não menos importante, a chegada se dá em frente ao prédio da Fundação Casper Líbero, no tradicional endereço: Avenida Paulista, 900. A chegada faz jus à história da prova e ao legado deixado por seu idealizador, Cásper Líbero, já que graças a ele, a corrida São Silvestre se consolidou ao longo do século.

A campanha deste ano é focada em celebrar a tradição, memória e o que a corrida São Silvestre significa para as famílias. As inscrições devem começar em breve, pela plataforma Ticket Sports.

O artigo acima foi editado por Marcele Dias.

