100 anos São Silvestre: a corrida mais tradicional da América Latina

Em 1924, Cásper Líbero, um amante do esporte, idealizou a corrida de São Silvestre após acompanhar uma corrida francesa, em que os competidores corriam com tochas durante o trajeto. Após este evento, Cásper quis criar algo semelhante no Brasil. Em 1925, a prova São Silvestre foi fundada para ser realizada no último dia do ano, 31 de dezembro, e acontecia durante a noite.
Após a morte de Cásper Líbero, idealizador da corrida, sua herança foi destinada para a criação de sua fundação que leva seu nome, responsável até hoje pela organização da corrida. Graças a esta preservação, a São Silvestre atravessou décadas, superou dos maiores eventos de corrida de rua do mundo.
Neste ano, 2025, a prova celebra seu centenário com a expectativa de reunir corredores amadores e profissionais de diferentes países. Com mais de 30 mil participantes a cada edição, a corrida já se estabeleceu como uma das mais tradicionais do circuito de corridas de rua de todo o mundo.
Ao longo dos 100 anos, a corrida São Silvestre vem transformando as ruas de São Paulo com tradição, esporte e celebrando o Réveillon, e este ano não será diferente. A largada, como de costume, deve ser na Avenida Paulista, com seus principais trechos Rua Consolação e a Brigadeiro Luiz Antônio, a chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.
Conheça um pouco do trajeto da prova
Ao longo dos 15 km de pova, a corrida passa por lugares históricos de São Paulo. A prova começa na Avenida Paulista, que é considerada o coração cultural e financeiro da América Latina. Além disso, a Paulista é também um dos pontos preferidos dos paulistanos para suas grandes manifestações e celebrações históricas. Devido a importância do endereço, não é apenas a largada que acontece por ali, já que a chegada também deve se dar pela Paulista.
Além da mais paulistana das avenidas, a Rua da Consolação também faz parte da prova. Uma das passagens mais antigas da cidade, a rua mistura imóveis residenciais, comerciais e até instituições culturais, sendo um reflexo da revolução urbana vivida por São Paulo.
Após a Consolação, a corrida passa por um dos maiores pontos turísticos de São Pulo, o Theatro Municipal. Uma das construções mais reverentes da cidade, ela mistura a arquitetura barroca com a renascentista. Este teatro se localiza próximo ao Viaduto do Chá e, vale destacar, foi palco da histórica “Semana de Arte Moderna de 22“.
Outra avenida importante que consta no circuito da prova é a Avenida Brigadeiro Luis Antônio, famosa entre os corredores pela sua desafiadora subida. Mas sua popularidade não se atém apenas aos corredores da São Silvestre. Ao longo do ano, a avenida atravessa a cidade de norte a sul, facilitando o acesso a alguns dos pontos mais visitados do estado, como o MASP (Museu de Arte de São Paulo), Avenida Paulista e o Parque Ibirapuera.
Por fim, mas não menos importante, a chegada se dá em frente ao prédio da Fundação Casper Líbero, no tradicional endereço: Avenida Paulista, 900. A chegada faz jus à história da prova e ao legado deixado por seu idealizador, Cásper Líbero, já que graças a ele, a corrida São Silvestre se consolidou ao longo do século.
A campanha deste ano é focada em celebrar a tradição, memória e o que a corrida São Silvestre significa para as famílias. As inscrições devem começar em breve, pela plataforma Ticket Sports.
