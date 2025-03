10 restaurantes para fugir do óbvio em São Paulo

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Em meio a tantas opções gastronômicas, São Paulo oferece uma infinidade de restaurantes que vão muito além dos tradicionais estabelecimentos de massa. A cidade é um verdadeiro caldeirão de influências culturais, se tornando um verdadeiro paraíso para os amantes da boa comida.

Se você está à procura de restaurantes com propostas diferentes e sair do básico, separamos 10 opções que te proporcionarão experiências gastronômicas únicas para fugir do óbvio em São Paulo.

Escandinavo

O restaurante Escandinavo, localizado na Vila Madalena, é um verdadeiro mergulho na rica gastronomia dos países nórdicos. Com um cardápio que traz pratos tradicionais da Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia, o restaurante se destaca pela autenticidade.

O espaço do Escandinavo é aconchegante e sofisticado, com uma decoração minimalista que remete ao design escandinavo, criando um ambiente acolhedor e elegante. A faixa de preço varia, com pratos principais que custam entre R$50 e R$150, dependendo da escolha, tornando a experiência acessível para quem busca uma refeição de qualidade em um ambiente refinado.

Endereço: Rua Mourato Coelho, 1365 – Vila Madalena

Foqui

O Foqui Sanduíches é um restaurante especializado em sanduíches artesanais, utilizando pães de fermentação natural, como a focaccia artesanal. O ambiente é acolhedor e moderno, com decoração que reflete a identidade do local.

O cardápio conta com opções a partir de R$20. Para os amantes de delivery, o restaurante oferece serviços de entrega por meio de plataformas como o iFood.

Endereço: Rua dos Pinheiros, 453 – Pinheiros

Kuromoon

Para os amantes de “botequinhos” de culinária asiática, não há melhor opção que o KuroMoon. O restaurante conta com uma proposta diferenciada, já que seu cardápio contempla apenas os pratos quentes japoneses e coreanos, ou seja, espetinhos, gyozas e yakissobas.



O espaço é decorado com lanternas típicas da cultura oriental e, durante o final de semana, o local pode ter uma grande fila de espera. Por isso, se pretende visitar, não deixe de fazer a reserva no site deles. O cardápio varia de R$20 a R$70, contemplando várias opções e faixas de preço, além dos drinks, que complementam a experiência asiática do restaurante.

Endereço: Rua Teixeira da Silva, 596 – Paraíso

Gopala

Para os vegetarianos ou quem curte a gastronomia indiana, o Gopala Restaurante pode ser uma boa pedida, já que seu cardápio contempla pratos como feijoada e lasanha, preparados com especiarias típicas, e oferece duas opções de menu diário: uma indiana e outra internacional.

O ambiente é decorado ao estilo da cultura indiana, e proporciona uma experiência gastronômica singular. O Gopala se tornou muito popular, sendo assim, é muito comum encontrar uma fila de espera, especialmente no horário de almoço. A faixa de preço das refeições varia entre R$45 e R$65.

Endereço unidade 1: Rua Dr. Melo Alves, 54 – Jardins

Endereço unidade 2: Rua Harmonia, 484 – Vila Madalena

Notorious Fish

“Do mar ao bar” é o ditado que define a gastronomia deste lugar. O que faz muito sentido, já que o Notorious Fish é um restaurante especializado em frutos do mar. O estabelecimento foi fundado em 2020 como um serviço de delivery e, desde 2024, conta com um espaço físico, que funciona diariamente das 11h30 às 23h.

O cardápio oferece opções como fish and chips, salada caesar com ostras empanadas e sanduíches como o choripolvo, além de drinques autorais e cervejas artesanais. O ambiente inclui salão e varanda, proporcionando uma experiência agradável. A faixa de preço varia entre R$20 e R$80 e não é necessário realizar a reserva.

Endereço: Rua Padre de Carvalho, 123 – Pinheiros

Lazzarella

Localizado no bairro do Bixiga, que é conhecido por suas raízes italianas, a Cantina Lazzarella é um tradicional restaurante italiano. Conta com um ambiente acolhedor, decoração inspirada na Itália e frequentemente é possível prestigiar música ao vivo

O preço pode ser considerado, por alguns, acima da média, mas os elogios e boas avaliações ao restaurante garantem à primeira visita uma experiência incrível. As porções são generosas, com destaque para pratos como a parmegiana e a lasanha Lazzarella.

Endereço – Rua Treze de Maio, 589 – Bixiga

Brass Brew

Fundada em 2016, a Brass Brew, cervejaria artesanal, oferece uma variedade de cervejas artesanais produzidas com ingredientes importados, preservando as leveduras vivas e garantindo complexidade nos aromas. Os valores são acessíveis, com entradas a partir de R$20.

O funcionamento é de quinta a domingo, com horários variando conforme o dia. O estabelecimento é situado em um espaço histórico ao ar livre, que mistura arquitetura industrial com decoração contemporânea, além de promover eventos culturais e musicais. Para fazer eventos no local, como aniversários ou reuniões de amigos com maior volume de pessoas, é indicado reservar pelo site. O espaço aceita animais de estimação.

Endereço: Casa das Caldeiras, Avenida Francisco Matarazzo, 1650 – Água Branca

Cuscuz da Irina

Em meio a tantos países que moldam a nossa cultura e culinária, a comida brasileira não poderia ficar de fora desta lista. O Cuscuz da Irina é um pedacinho do nordeste em São Paulo, com pratos assinados pela semifinalista do programa culinário Masterchef, que dá o nome ao local, Irina Cordeiro.

O lugar, apesar de um pouco superfaturado, acumula diversas avaliações positivas na internet e conta com lindos espaços intimistas. As casinhas coloridas em meio ao cinza de São Paulo servem como refúgio nordestino para aqueles que desejam matar a saudade “da terrinha”.

Endereço unidade 1: Rua Ipero, 47 – Vila Madalena

Endereço unidade 2: Rua Fortunato, 224 – Vila Buarque

Rendez-Vous Bistrô

A culinária francesa é uma das mais renomadas do mundo. Mas você já experimentou, de verdade, essa gastronomia europeia? O Rendez-Vous Bistrô traz o verdadeiro sabor francês na autoria de seus pratos.

O Bistrô foi fundado em 2016, e oferece uma variedade de pratos da culinária francesa, desde brunchs até jantares, em um ambiente inspirado nos cafés parisienses, com decoração sofisticada. O cardápio inclui opções como croquetes com compota de cebola e uma seleção de sobremesas, como crème brûlée. A faixa de preço é moderada, com entradas a partir de R$20.

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 179 – Pinheiros

El Huarique

O El Huarique é um restaurante especializado em culinária peruana. O ambiente é acolhedor e cheio de elementos que refletem a cultura do Peru, proporcionando aos clientes uma imersão na gastronomia típica do país.

O cardápio oferece pratos tradicionais como ceviche, lomo saltado e arroz de mariscos, além de sobremesas típicas e drinques como o pisco sour. A faixa de preço é moderada, com refeições variando entre R$61 e R$150 por pessoa. Devido à popularidade do local, é recomendado fazer reserva.

Endereço: Alameda Jaú, 1518 – Jardim Paulista

