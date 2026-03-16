10 Dates nada óbvios para você fazer com seu Amor

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

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A maioria dos casais costuma repetir as mesmas programações quando o assunto é encontro: jantar em um restaurante conhecido ou ir ao cinema assistir a um filme que acabou de estrear. Embora esses momentos também sejam especiais, a rotina pode acabar deixando tudo previsível demais. Com o tempo, a falta de novidade pode diminuir a empolgação e transformar o date em algo automático. Sair do comum é uma maneira de reacender a criatividade, fortalecer a conexão e criar memórias realmente inesquecíveis. Experimentar novas experiências juntos estimula conversas diferentes, desperta emoções e permite que o casal descubra novos interesses em conjunto. Pensando nisso, selecionamos 10 dates diferentes para você surpreender e transformar momentos simples em experiências únicas e marcantes.

Rodízios diferentes

Ir em rodízios com um menu diferenciado pode transformar um simples jantar em uma experiência divertida e surpreendente. Em vez do tradicional rodízio de pizza ou carne, que tal apostar em algo menos óbvio? Existem rodízios de comida japonesa com peças especiais e combinados exclusivos, como no Djapa, que oferece opções criativas além do comum. Outra ideia é escolher uma experiência temática, como o rodízio mexicano do Si Señor, que mistura sabores intensos com um ambiente descontraído. Além disso, há as opções como de pastel (The pastel), brigadeiros (brigadeiros da LI) e de massas (Taberna do Júlio).

Dates turísticos em São Paulo

Estamos tão acostumados com o caos da cidade da garoa que muitas vezes esquecemos da enorme diversidade de centros culturais e museus espalhados pela megalópole. Em meio à correria do dia a dia, há inúmeras opções de passeios que podem transformar um encontro em algo mais especial e significativo.

Ir ao MASP, por exemplo, é unir arte e um passeio pela Avenida Paulista, rendendo boas conversas e fotos. Já o Museu do Ipiranga oferece uma imersão na história do Brasil, além de um ambiente bonito para caminhar a dois. Para encerrar, assistir a um concerto na Sala São Paulo é uma experiência elegante e emocionante, perfeita para sair da rotina. Explorar a cena cultural da cidade é uma forma simples e diferente de viver momentos marcantes juntos.

Uma viagem ao tempo

Pode parecer simples, mas revisitar fotos da infância é um date cheio de significado. Separar álbuns antigos ou abrir aquela pasta esquecida no celular rende risadas, histórias engraçadas e sentimento de nostalgia. Vocês podem compartilhar memórias da escola, das viagens em família e até das fases “vergonhosas” que hoje viram motivo de diversão. Além de aproximar o casal, esse tipo de encontro fortalece a conexão emocional, porque permite conhecer mais sobre a trajetória, os sonhos e as experiências que moldaram quem cada um é hoje. Para deixar o momento ainda mais especial, vale preparar um lanche, colocar uma música leve ao fundo e transformar a noite em uma verdadeira viagem no tempo a dois.

Masterchef em casa

Que tal transformar a sua cozinha em um verdadeiro reality gastronômico? A ideia é simples: escolher um tema (comida italiana, sobremesas, hambúrguer artesanal, pratos fitness…) e dividir as tarefas como se estivessem em um programa de culinária. Vocês podem estipular um tempo para preparar o prato, montar a apresentação com capricho e até criar critérios de avaliação — sabor, criatividade e apresentação. Para deixar a experiência ainda mais divertida, vale montar uma “bancada de jurados” improvisada ou até convidar amigos para provar (ou apenas vocês dois, mantendo o clima mais romântico).

Fazer atividades nada comuns!

Em vez dos encontros tradicionais, como jantar ou cinema, apostar em atividades diferentes pode transformar completamente a experiência do date. Experimentar algo novo juntos, como andar de cavalo, uma trilha ao nascer do sol, um piquenique noturno para observar as estrelas ou até um passeio de caiaque e rafting no rio, cria memórias marcantes e fortalece a conexão. Sair da rotina faz o encontro mais marcante e divertido.

Fazer aulas experimentais juntos

Fazer uma aula experimental é uma forma divertida de sair da rotina e viver algo novo a dois. Pode ser uma experiência artística, esportiva ou gastronômica, o importante é aprender e rir juntos durante o processo. Além de estimular a parceria, esse tipo de date cria memórias espontâneas e fortalece a conexão, já que ambos estarão se desafiando e se apoiando ao mesmo tempo. Aula de cerâmica, gastronômica ou algum esporte (como beach tenis, box ou futvôlei).

Um dia sem tecnologia

Em um mundo tão conectado, propor um dia inteiro sem celular pode ser uma experiência transformadora. A ideia é focar totalmente na presença e na conversa, seja durante um passeio ao ar livre, jogos de tabuleiro ou simplesmente cozinhando juntos. Sem distrações digitais, o casal se reconecta de forma mais profunda e valoriza ainda mais os pequenos momentos juntos. Vale a pena experimentar!

Voluntariado a dois

Praticar voluntariado em casal é uma forma diferente e significativa de fortalecer a relação. Ao ajudar uma causa social, os dois compartilham valores e experiências que vão além do lazer. Esse tipo de date estimula empatia, parceria e trabalho em equipe. Além de aproximar o casal, também gera impacto positivo na vida de outras pessoas. É uma experiência marcante que une propósito e conexão.

DIY e customização

Um date de DIY (faça você mesmo) é ideal para casais que gostam de criatividade e momentos descontraídos. A proposta é escolher uma atividade manual para fazerem juntos, como pintar quadros, customizar camisetas, montar velas aromáticas, criar scrapbook ou até reformar um móvel antigo. Durante o processo, surgem risadas, trocas de ideias e trabalho em equipe, tornando a experiência leve e divertida. Além disso, cada peça criada carrega significado, pois representa o tempo e a dedicação compartilhados. No final, vocês não levam apenas um objeto para casa, mas também uma lembrança afetiva construída a dois.

Fazer uma capsula do tempo

Criar uma cápsula do tempo é um date romântico, simbólico e cheio de significado. A ideia é separar um momento para escrever cartas um para o outro, guardar fotos, ingressos marcantes, pequenos objetos e até metas e sonhos para o futuro. Depois, tudo é guardado em uma caixa com uma data definida para ser aberta, como daqui a um ou cinco anos. Esse tipo de experiência fortalece a conexão emocional, pois envolve reflexão sobre o presente e expectativas para o futuro.

Para finalizar, o mais importante é lembrar que não existe date perfeito, existe o momento que faz sentido para vocês dois. Seja um piquenique no parque, uma maratona de filmes em casa, cozinhar juntos ou explorar um lugar novo na cidade, o que realmente transforma o encontro em algo especial é as risadas e as memórias que vocês criam juntos. Testar ideias diferentes também é uma forma de sair da rotina e descobrir novos lados um do outro. Às vezes, o date mais simples vira o mais inesquecível. No fim das contas, o segredo não está no quanto você gasta ou no quanto a ideia é elaborada, mas no carinho, na presença e na vontade de aproveitar o tempo lado a lado.

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O artigo acima foi editado por Beatriz Tomagnini.

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