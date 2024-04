Todo aquello que nos quisieron enseñar las canciones de Disney

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Todos hemos querido vivir nuestra fantasía de Disney.

Apuesto que aún recuerdas aquellas canciones que acompañaban las películas de tu infancia. Aquellas mismas melodías que a través de los años nos hablaron de la vida detrás de coros pegajosos y llenos de magia. Probablemente al crecer nos alejamos de esta fantasía, dejando de atrás el lado infantil que te invita muchas veces a soñar, pero…

¡Pongámonos serios! Todos seguimos siendo fans en el fondo, yo también me declaro totalmente culpable.

Disney ha sido parte importante en la vida de la mayoría de personas y sus personajes son bien reconocidos a nivel mundial, eso sin contar que hay muchos éxitos musicales que salieron de esta gran familia, como el inolvidable “Let it go” que en el idioma que sea fue un fenómeno revolucionario en su momento, y qué palabras tan significativas nos dio nuestra querida Elsa.

Y de eso se trata este artículo, quiero que des conmigo un viaje a tu infancia para recordar aquellas canciones que estuvieron contigo en tus primeros años y te acompañarán siempre en tu futuro, porque más que simples canciones pegajosas, las canciones de Disney son hermosas y esconden en ellas lecciones de vida dentro de su magia; Y aunque podría estar horas y horas hablando y fangirleando sobre Disney, escogí canciones conocidas y unas no tan conocidas para crear variedad. Así que te invito a que agarres un par de audífonos y vayas escuchando las canciones aquí mencionadas para que puedas disfrutar de ellas ;)

Sin preocuparse, es como hay que vivir… ♫🎜

Quisiera comenzar con el clásico de los clásicos “Hakuna Matata.” En mi opinión esta es una de las canciones más épicas de la compañía, que nos invita a ver la vida desde una perspectiva diferente, una más relajada sin ahogarnos en un vaso de agua como aquel antiguo dicho. Aunque se podría tomar de forma literal sobre no preocuparse también se puede ver de un punto de vista diferente en el que que hay veces que nos envolvemos sobrepensando muchas situaciones que no han pasado o que están por llegar y nos llenamos de ansiedad por ellas y es aquí cuando deberíamos aplicar el Hakuna Matata de nuestros queridos amigos Pumba y Timón.

Añadiendo a los clásicos, está la inconfundible “Let it go” que probablemente el 90% de la población del mundo la ha cantado a puro pulmón. Esta canción nos habla de esa epifanía que todos pasamos aunque sea una vez en nuestras vidas mostrando que incluso nos puede transmitir un poco de rebeldía a través de su lírica. Siguiendo con esas canciones que nos hablan sobre superarse, no podemos dejar atrás a dos canciones de La Princesa y el Sapo las cuales son “Llegare” y “Trabaja duro” porque sin duda Tiana es un ejemplo de que si nos enfocamos en nuestras metas podemos hacerlas realidad dándoles prioridad, pero que también es importante sacar tiempo para nosotros mismos, disfrutar un poco de la vida y de nuestro proceso de superación. Además, siempre hay espacio en la vida para el amor y ¿quién sabe? quizás llegue cuando menos te lo esperes.

Y es que a la hora del amor Disney nunca se ha quedado atrás…

Si bien no es el protagonista, todxs en algún momento hemos querido ser la Evangeline de Rey en la vida de alguien, la canción “Ma Belle Evangeline” es una de las declaraciones de amor más bellas ¡Y el que diga lo contrario va cancelado!… Mentira… o no.

Rey demuestra ese amor inmenso a su querida Evangeline aun así cuando las personas piensan que está loco por amar a una “estrella” él no deja que los demás influyan o cambien sus sentimientos, porque no importa la distancia su amor es fiel.

A través de los años nos ha regalado canciones que sin duda nos han subido las expectativas, tales como “Un Mundo Ideal” de Aladdín que habla sobre lo libre que puede ser el amor, que en mi opinión representa esas primeras etapas del amor donde conocemos a alguien nuevo y te sientes flotando entre todas estas emociones nuevas, que a pesar que es difícil seguir la filosofía de tener algo ideal porque siempre hay sus altos y bajos, siendo el mundo ideal aquel que compartes con la persona que amas.

Ahora bien, así como hay cientos de canciones que hablan de amor hay una canción que en particular tiene un mensaje más común de lo que pensamos, y estoy hablando de la canción “No hablaré” interpretada por el personaje de Megara en la película de Hércules. Esta canción nos habla de un desamor que demuestra las inseguridades que muchas veces se presentan cuando conoces a alguien a quien quisieras amar pero no sabes cómo hacerlo o tampoco encuentras cómo aceptar tus sentimientos, porque ya has experimentado lo doloroso y cruel que puede llegar a ser el amor. Ya sea por miedo u orgullo, muchas veces nos cuesta admitir nuestros sentimientos…¿te ha pasado?

Tu sueño ideal… ¿Cuál es?

En lo personal la película Enredados protagonizada por Rapunzel es una de mis películas favoritas y por eso no la podía dejar fuera de esta lista y mucho menos con la canción de “Mi sueño ideal” que desde la escena hasta la moraleja detrás de ella son inolvidables, porque al momento que la princesa Rapunzel entra con Eugene a la taberna donde se encuentran todos los bandidos, seguramente nadie esperaba el giro que tomó el escenario, dándonos una canción que nos invita a desprendernos de los prejuicios que muchas veces nos presenta la sociedad dejándonos llevar por el aspecto de una persona.

Pasando a esas canciones que se difuminan entre aquellas más famosas me gustaría mencionar “Canto ancestral” de Moana ya que esta canción contiene tantos pasajes bonitos que nos hacen pensar en diversos aspectos de nuestras vidas y en lo personal puedo empatizar con su mensaje, quizás logre que pienses sobre tu identidad y cómo te visualizas a ti mismx como persona.

Por último, quiero añadir a este pequeño viaje una canción un poco olvidada, “Colores en el Viento” interpretada por Pocahontas con un mensaje bien poderoso que nos ayuda a concientizar en diferentes aspectos sobre la postura de ignorancia que podemos tomar en algunas situaciones. Es una canción donde la letra es esclarecedora y de pronto te invita a hacer esa introspección personal sobre cómo ves o actúas en relación a tu alrededor.

Si has llegado a este punto espero que hayas podido disfrutar de este pequeño tour por canciones que seguramente conoces pero que de ahora en adelante verás de forma diferente. Como siempre, la música es un arte que ayuda a expresar los sentimientos más puros y de la cual podemos sentirnos identificados. Sin dudas puedo decir que mi vida sin música jamás sería igual.

Link a playlist: https://open.spotify.com/playlist/7l8eYemwL1JMEZRaDsx7hX?si=e573464116e64069