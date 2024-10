¿Halloween? Conociendo la Historia detrás de la tradición

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Alguna vez te has preguntado: ¿Cómo fue que comenzó el famoso trick or treat? ¿Siempre habrá sido así? ¿De dónde viene Halloween?

La realidad es que la tradición se remonta hace casi 2,000 años y luego cada quien fue añadiendo su granito de arena hasta llegar a la tan conocida celebración de noche de brujas, donde los límites para tu disfraz están solo en tu imaginación y tu creatividad. Sabemos que todo tiene un origen y una historia que lo acompaña, esta no es la excepción. Démonos este viaje al pasado para ver cómo fue que terminamos pidiendo dulces, haciendo trucos y llevando disfraces.

El nombre de Halloween surge realmente de la celebración del 1 de noviembre, que es La Noche de Todos los Santos. En el idioma inglés, al 31 de octubre se referían con el nombre de “All Hallow ‘s Eve” así que podemos decir que el tal como lo conocemos hoy día su nombre surgió a modo de abreviación.

Sin embargo, su origen también está vinculado a un festival que era celebrado por los celtas.

El fin de la cosecha y el inicio del invierno…

El Samhain era un festival celebrado por los celtas que marcaba el final de la temporada de cosechas, el inicio del invierno y la posible llegada de los muertos. Durante la tarde del 31 hasta el amanecer del 1 de noviembre los celtas deciden posponer todo lo relacionado al trabajo o labores. Los humanos tenían la oportunidad de visitar el mundo de los muertos y los difuntos podían recorrer la faz de la tierra. También se creía que los demonios se manifestaban y las hadas volaban por todo alrededor. Durante esta época los celtas encendían fogatas sobre las colinas para ahuyentar posibles espíritus malignos y usaban máscaras para evitar ser reconocidos por los fantasmas.

Por otro lado, los dulces y los trucos llegaron cuando las personas iban por las vecindades tocando puertas para pedir lo que en aquel tiempo eran conocidos como pasteles de alma (pequeños panes) a cambio de una oración. Con el pasar del tiempo esto se fue transformando en bailes a cambio de comida.

Además, el trick or treat también se le atribuye a una antigua costumbre navideña irlandesa llamada belsnickling la cual consistia en masas de persona disfrazadas que iban de hogar en hogar ofreciendo trucos a cambio de comida y bebida. Los trucos que se hacían muchas veces eran con la intención de que parecieran realizados por fuerzas o seres sobrenaturales, como desmontar el equipo agrícola de la casa y dejándola sobre el tejado.

Viajando a través del mar hasta llegar a los Estados Unidos

Se considera que esta pintoresca tradición llegó a América debido a la gran masa de inmigración que hubo por parte de los irlandeses los cuales trajeron sus costumbres y celebraciones. A largo plazo, estas se fusionaron con las ya establecidas en la tierra estadounidense. La popularización del Halloween llegó luego de la Segunda Guerra Mundial después que terminara el racionamiento de los alimentos y los tan deseados dulces hicieron su retorno.

En fin, los dulces y los trucos no siempre existieron tal y como los conocemos, al igual que todo siempre hay un origen para las cosas y nuestro querido Halloween no es la excepción. La celebración favorita de muchas personas tiene un origen en diferentes tradiciones de las antiguas civilizaciones que definitivamente no se mantenían aburridos en esta época.

Ya estamos cerca del día en donde los sustos están permitidos, los dulces no tienen final y donde seguramente escucharás uno que otro grito, ¿Y tú? ¿Qué tan traviesx te vas a poner este Halloween?