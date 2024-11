Como agua para chocolate: Un clásico reimaginado para una nueva generación

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Como agua para chocolate , la obra cumbre de Laura Esquivel, es una de las novelas contemporáneas más destacadas dentro de la literatura mexicana y es reconocida a nivel mundial como un ejemplar del realismo mágico latinoamericano. Aunque ha sido adaptada múltiples veces para el teatro e incluso para el “American Ballet Theatre” de Nueva York, esta historia es mejor conocida por su adaptación cinematográfica de 1992 protagonizada por Lumi Cavazos, Regina Torné y Marco Leonardi. Sin embargo, esta extraordinaria narrativa vuelve a llegar a nosotros con una adaptación moderna por parte de Max, producida por la mismísima Salma Hayek . En una entrevista para Variety, Hayek explicó que su misión al producir esta adaptación era introducir la obra de Esquivel a una nueva generación y ofrecer una nueva perspectiva sobre la misma a aquellos que ya la conocían.

Todos aquellos que amamos la literatura sabemos que las adaptaciones literarias son un arma de doble filo. Es rara la vez en la que una adaptación de un libro, sea para la televisión o para la gran pantalla, logre traducir adecuadamente las ideas del autor sin cambiarlas drásticamente o reemplazarlas por completo por otras ajenas a las originales. Sin embargo, hay algunas adaptaciones que se toman libertades creativas, pero astutas, manteniendo lealtad al texto principal mientras implementan cambios que le otorgan vida nueva a una historia ya conocida. Esta nueva adaptación es justamente eso-– una nueva versión de la historia que le da unos cuantos giros creativos e intrigantes.

Como agua para chocolate se desarrolla durante la revolución mexicana y narra la historia de Tita De la Garza, una joven con una pasión por la cocina que irónicamente posee un don muy particular: puede transmitir sus emociones a los demás a través de las comidas que prepara. Todas sus ansias, sus ideas, el amor que siente por Pedro (su amor prohibido) y la tristeza que la agobia al no poder estar con él quedan impregnadas en los platillos que Tita prepara diligentemente, y estos afectan de maneras muy peculiares a aquellos que los consumen. La historia de Tita se desarrolla dentro de un mundo lleno de injusticias, cambios políticos, represiones y sobre todo traiciones. Tita es víctima de la deslealtad de su amado Pedro, el desprecio de su estricta madre Mamá Elena, las interferencias de su hermana Rosaura y las represiones sociales que centenares de mujeres tuvieron que enfrentar durante esta época tan conflictiva. Con la ayuda de su otra hermana Gertrudis y de su nana Nacha, Tita sobrelleva las presiones sociales y culturales de la época mientras encuentra un refugio en su amor por la cocina.