The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Merrimack chapter.

If there is one thing I love to talk about, it is music. I have always loved music and all the genres for as long as I could remember. As I experience life, my music type changes with me. So here are some songs you need to add to your playlist! The list will compile my favorite songs from all different genres and some underrated songs that need more recognition.

1. Writing on the wall- Role ModelÂ

2. Linger- The CranberriesÂ

3. Paul revere- Noah KahanÂ

4. Sailor Song- Gigi PerezÂ

5. No. 1 Party Anthem- Arctic MonkeysÂ

6. Dorthea- Taylor SwiftÂ

7. Francesca- HozierÂ

8. White Ferrari- Frank OceanÂ

9. Ends of The Earth- Lord HoranÂ

10. Doomsday- Lizzy McAlpineÂ

11. Cover Me Up- Morgan WallenÂ

12. That’s So True- Gracie AbramsÂ

13. Dumb & Poetic- Sabrina CarpenterÂ

14. The Good I’ll Do- Zach BryanÂ

15. Ho Hey- The LumineersÂ

16. White Blank Page- Mumford and SonsÂ

17. Nothing Matters- The Last Dinner PartyÂ

18. Wildflower- Billie EilishÂ

19. Clean (Taylors Version)- Taylor SwiftÂ

20. English Love Affair- 5 Seconds of SummerÂ

21. Beige- Yoke LoreÂ

22. O Children- Nick Cave and The Bad SeedsÂ

23. F2F- SzaÂ

24. American Teenager- Ethel CainÂ

25. Snow Angel- Renee RappÂ

26. Vagabond- CaampÂ

27. She’s Always a Woman- Billy JoelÂ

28. Only Girl- Stephen SanchezÂ

29. Lover You Should’ve Come Over- Jeff BuckleyÂ

30. S.O.S. (Sawed Off Shotgun)- The Glorious SonsÂ

31. Everything I Love- Morgan WallenÂ

32. Ain’t No Rest for the Wicked- Cage the ElephantÂ

33. We are young- Fun.Â

34. Angela- The LumineersÂ

35. Fire and the Flood- Vance JoyÂ

36. Love you anyways- Luke CombsÂ

37. XO- BeyoncĂ©Â

38. Love Lost- Mac MillerÂ

39. Hello- Martin SolveigÂ

40. Novacane- Frank Ocean

41. Carolina- Harry StylesÂ

42. Tongue Tied- GROUPLOVEÂ

43. Ribs- LordeÂ

44. Picture You- Chapell RoanÂ

45. American Night- Zach BryanÂ

46. Black Friday- Tom OdellÂ

47. Kiss Me- Sixpence None The RicherÂ

48. Silver Springs- Fleetwood MacÂ

49. Rivers and Roads- the Head and the HeartÂ

50. I Know the End- Phoebe BridgersÂ

51. Waking up in Vegas- Katy PerryÂ

52. Supercut- LordeÂ

53. Pool House- The Backseat LoversÂ

54. New Romantics- Taylor SwiftÂ

55. Back to Black- Amy WinehouseÂ

56. Gloria- the LumineersÂ

57. Could Have Been Me- The StrutsÂ

58. Open a Window- Rex Orange County (feat. Tyler, The Creator) 59. Ain’t No Mountain- Marvin Gaye, Tammi Terrell

60. Doin’ Time- Lana Del RayÂ

61. Les- Childish GambinoÂ

62. ARE WE STILL FRIENDS- Tyler, The CreatorÂ

63. Heaven Knows I’m Miserable- the SmithsÂ

64. About You- 1975Â

65. Someone Else- Role Model (cover)Â

66. Always Forever- The CultsÂ

67. Alien Blues- VundabarÂ

68. Freakin’ Out On the Interstate- Briston Maroney 69. It’s Called: Freefall- Rainbow Kitten SurpriseÂ

70. Is There Someone Else- the WeekendÂ

71. Diet Mountain Dew- Lana Del RayÂ

72. Special- SzaÂ

73. Better Man- Taylor SwiftÂ

74. Temporary Fix- One DirectionÂ

75. Fable- Gigi perezÂ

76. Tennessee Whiskey- Chris StapletonÂ

77. I Told You Things- Gracie AbramsÂ

78. Subway (unreleased)- Chapell RoanÂ

79. Little Freak- Harry StylesÂ

80. Something- The BeatlesÂ

81. Strawberry Wine- Noah KahanÂ

82. Hey Brother- AviciiÂ

83. Big Black Car- Gregory Alan IsakovÂ

84. Beautiful Boy- John Lennon

85. Yellow- ColdplayÂ

86. Shake it Out- Florence and The MachineÂ

87. Timeless- Taylor SwiftÂ

88. Black and white- Niall HoranÂ

89. The Climb- Miley CyrusÂ

90. Fluorescent Adolescent- Arctic MonkeysÂ

91. My Girl- The TemplesÂ

92. Call Your Mom- Noah KahanÂ

93. Hold My Girl- George EzraÂ

94. The Blonde- Tv GirlÂ

95. Chiquitita- AbbaÂ

96. No Control- One DirectionÂ

97. Cowboy Like Me- Taylor SwiftÂ

98. Under Pressure- Queen ft. David BoweÂ

99. Kids- MGMTÂ

100. Daylight- Taylor swiftÂ

Link to playlist:Â