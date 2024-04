Un Mechón de Pelo: Review faixa-a-faixa do novo álbum de TINI

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A cantora TINI lançou no último dia 11 de abril, em todas as plataformas digitais, seu quinto disco como solista, Un mechón de pelo. Este álbum representa um marco significativo em sua carreira, pois nele ela compartilha abertamente sua história, com foco especial na saúde mental e no seu crescimento pessoal.

“Un mechón de pelo” apresenta dez faixas escritas pela própria TINI, que seguem uma sequência narrativa cuidadosamente construída. A faixa inicial, “Pa”, mergulha nos sentimentos da cantora quando esteve prestes a perder seu pai devido a um sério problema de saúde, expressando a dificuldade de se despedir da sua maior inspiração.

Em seguida, “Posta” surpreende a todos ao revelar, através de ironias, os padrões impostos pela sociedade perante a maneira de como figuras públicas devem lidar com seus sentimentos, destacando momentos de vulnerabilidade da cantora e o encontro de suas duas versões, a artista e a pessoa real.

Utilizando suas anotações durante momentos de crise, Tini compôs “Miedo”, uma canção predominantemente recitada que retrata seus medos após ser diagnosticada com depressão. Contrastando com essa faixa, “Ni de Ti” traz uma batida mais agressiva, representando a ira no processo de cura. Na letra, são desmentidas falsas notícias e críticas da mídia, destacando a importância da conscientização sobre o que é divulgado nas redes sociais.

A faixa “Ángel” revela um dos momentos mais desafiadores na vida do pai de Tini, Alejandro Stoessel, explorando detalhes da sua disputa judicial com o apresentador argentino Marcelo Tinelli e as consequências refletidas na família.

Seguindo, “Buenos Aires” carrega o nome de sua cidade natal, lugar que desde sempre foi seu refúgio, porém reconhece os momentos conflitantes que viveu ali. Sendo uma das mais difíceis de verbalizar de acordo com a compositora, é onde uma nova TINI surge, com uma mudança de look no videoclipe e realizando atividades cotidianas com mais segurança, aceitando sua própria companhia.

“Tinta 90” é uma das letras mais melancólicas do álbum, na qual a cantora dialoga consigo mesma, descrevendo suas noites escuras devido a problemas psicológicos e as cicatrizes deixadas. Após a escuridão, Tini expressa gratidão através da música “ellas” dedicada às suas amigas por acompanharem em todos os momentos, oferecendo apoio e ajudando-a a encontrar forças para seguir em frente através da música.

Encerrando o álbum com as faixas “bien” e “me voy”, evidencia sua superação pessoal, reconhecendo a importância de se permitir, aceitar-se e viver o processo de cura. Novamente, expressa sua gratidão à família, amigos, Deus e à pequena TINI por não desistirem dela, enfatizando que se reencontrou e seguirá mais forte em sua melhor versão.

“Me emociona enormemente compartilhar esse álbum. Espero que de alguma maneira possa acompanhá-los nos momentos de escuridão e os anime a compartilhar suas verdades aos seus próprios ritmos. Porque ao final, isso é a vida. Nunca é tarde” destaca TINI em uma live no Instagram promovendo o novo álbum.

