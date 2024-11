Últimos shows da The Eras Tour: relembre os momentos mais marcantes da turnê

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Com início em 17 de março de 2023, a The Eras Tour, turnê de Taylor Swift, chega ao fim no dia 9 de dezembro, com show marcado em Vancouver, no Canadá. Depois de percorrer o mundo passando por mais de 20 países e somando 149 apresentações inesquecíveis, o que não faltou foram momentos marcantes.

Nesta matéria, separamos alguns desses momentos para relembrar enquanto lidamos com o final de uma das maiores turnês da atualidade – e a com a maior bilheteria da história!

Figurinos

Com a mistura de grandes estilistas e grifes como Roberto Cavalli, Donatella Versace, Alberta Ferretti, Oscar de la Renta, Christian Louboutin e muitos outros nomes, o quesito fashion foi sem dúvida essencial para a construção dessa turnê. Cada Era tem uma identidade visual própria e, claro, um figurino que a representa.

E como bons detetives que são, os swifties (fãs da cantora), deram a devida importância para a moda da turnê. Com o início dos shows, eles logo notaram que todos os figurinos tinham alguma alteração, exceto o de Reputation e rapidamente começaram as teorias de que ele só teria alteração com o lançamento do Taylor’s Version. Com a última “perna” da turnê finalmente veio a alteração, mas ainda sem álbum novo.

Estrutura

Não é possível afirmar com exatidão o impacto que essa turnê terá em outros grandes shows de pop, mas, se fosse para escolher alguma coisa para outros artistas imitarem, sem dúvidas seria a estrutura. Não existe lugar ruim na The Eras Tour, seja na pista ou nas arquibancadas, Taylor pensou em cada um dos espectadores com a projeção do palco.

O palco conta com três espaços conectados por um corredor, um ao fundo, um na frente e um no meio em forma de losango, que ficou conhecido como “o diamante”. A presença de palco da loirinha também não decepciona, transitando entre todos os cantos da plataforma, estando perto de cada um de seus fãs.

Além disso, o arranjo do espetáculo conta com elevadores que fazem Taylor subir e descer nos palcos e permitem que todos a enxerguem. O show ainda conta com pirotecnia, canhões de fogo, pulseiras de led e projeções de imagens no solo e nos telões.

Atos de abertura

Com tantos shows, era de se esperar uma alta quantidade também dos atos de abertura e as escolhas de Taylor não decepcionaram. Ao longo da turnê tivemos participações de Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Paramore, Raye, Suki Waterhouse, Maisie Peters, Holly Humberstone, Sofia Isella, Haim, Phoebe Bridgers, Beabadoobee, Girl in Red, Muna, Gayle e Owenn.

Também não podemos deixar de mencionar o “efeito Taylor Swift” que impactou alguns desses artistas. Nomes como Gracie Abrams e Sabrina Carpenter cresceram exponencialmente seu número de fãs e ouvintes após acompanharem a loirinha pelo mundo.

Convidados especiais

Além dos memoráveis atos de abertura, alguns convidados especiais também apareceram lado a lado de Taylor nos palcos da The Eras Tour. Entre eles, Aaron Dessner foi um dos convidados mais recorrentes, cantando um total de seis músicas com Taylor. Gracie Abrams e Sabrina Carpenter ainda apareceram fora de seus atos na abertura, cantando suas próprias músicas ao lado da loirinha.

Phoebe Bridgers, Jack Antonoff, Marcus Mumford, Ice Spice, Maren Morris, Hayley Williams e Florence Welch também foram alguns dos escolhidos para acompanhar Taylor ao vivo. Mas sem dúvidas, uma das participações mais inesperadas e marcantes foi Travis Kelce, namorado da cantora. Durante o terceiro show de Londres, o jogador apareceu junto com os dançarinos na performance de “I Can Do It With A Broken Heart“, dando um show na atuação e alegrando todos os fãs do casal.

Swift alert

Quem disse que apenas aqueles que vão nos shows se divertem? Além de acompanhar por fotos, stories e lives online, os fãs encontraram uma nova forma de aproveitar as apresentações mesmo não estando presentes.

No dia 22 de Agosto de 2023, Kyle Mumma criou o “Swift Alert”, um aplicativo para swifties do mundo todo acompanharem a turnê. O app inclui um calendário com as datas de todos os shows, indicações de livestreams para assistir aos shows e a parte que ficou mais famosa, os minigames.

Além de quizzes sobre a cantora, o aplicativo também conta com a função “Mastermind”, uma competição amigável entre fãs, onde, a cada show, você pode tentar adivinhar os figurinos e músicas surpresas das próximas apresentações, ganhando um número de pontos para cada acerto.

The eras tour no cinema

Como uma forma de ser ainda mais inclusiva, especialmente para aqueles que não conseguiram ingressos, em novembro de 2023 foi lançada a The Eras Tour nos cinemas. Contando com sessões ao redor do mundo todo, incluindo o Brasil, o filme-concerto mostra imagens de um dos shows da loirinha em Los Angeles. O longa está disponível no Disney+ e conta com cinco faixas bônus que tinham sido cortadas da versão para o cinema.

Welcome to braSil

Depois de uma longa espera dos fãs brasileiros, a cantora finalmente trouxe uma turnê para solo verde e amarelo. Uma passagem marcada por vários momentos inesquecíveis e, infelizmente, algumas lembranças não tão boas.

Tudo começou dias antes de Taylor pisar no Brasil, com os fãs fazendo uma grande movimentação para ela ter uma chegada triunfal. Em meio a arrecadações e compartilhamentos online, o Cristo Redentor ganhou uma camiseta escrito “Welcome to Brasil” inspirada no clipe de “You Belong With Me“. Com esse início, as expectativas sobre os shows brasileiros já estavam nas alturas e em 17 de novembro de 2023, ocorreu a primeira apresentação, no Rio de Janeiro.

O que mais marcou a noite foram perrengues e tragédias. Em meio a uma sensação térmica de quase 60 graus e uma produção mal organizada, os vídeos dessa noite contam com uma Taylor sem fôlego e distribuindo garrafinhas de água de sua própria equipe para a plateia. Além das milhares de pessoas passando mal, a fã Ana Clara Benevides faleceu no dia do primeiro show em decorrência das condições climáticas e de problemas na organização.

Com isso, a apresentação marcada para o dia 18 foi adiada para a segunda-feira. Apesar de toda a situação, Taylor entregou mais duas performances no Rio, incluindo “Bigger Than the Whole Sky” como canção surpresa, gesto que alguns fãs acreditam ter sido uma homenagem para Ana Benevides, e a retirada dos canhões de fogo que pioraram o calor no estádio.

Em São Paulo, a passagem foi mais tranquila, com temperaturas mais amenas e uma produção mais bem preparada. Tivemos inclusive momentos de interação fofíssimos como um tchauzinho pelo vidro do carro e Taylor enviando autógrafos para funcionários do aeroporto.

MUdanças na setlist

Claro que uma turnê não significa uma pausa em lançamentos novos, especialmente para uma workaholic como Taylor. Em fevereiro de 2024, na cerimônia do Grammy, durante um intervalo nos shows, a cantora anunciou o lançamento de seu 11° álbum, o The Tortured Poets Department, lançado em 21 de abril de 2024.

Com mais de 30 novas canções, os fãs logo se questionaram se a nova era seria ou não adicionada aos shows que vinham pela frente. No dia 9 de maio, com o início da passagem pela Europa, em Paris, as dúvidas foram respondidas. Além da inclusão da era de TTPD, com figurinos, coreografias e, claro, canções novas, também houve alguns cortes, como a retirada de músicas das eras Speak Now e Lover e a junção das eras folklore e evermore.

the errors tour

Apesar de horas de ensaio e preparação, erros são normais e podem acontecer em qualquer evento. Durante a turnê, o que não faltaram foram leves falhas e momentos não previstos, que os fãs carinhosamente apelidaram de “The Errors Tour” (“A Tour Dos Erros”).

Falhas de figurino, onde Taylor precisou da ajuda de seus dançarinos muito bem preparados, saltos quebrando, erros no retorno de áudio, elevadores e plataformas que não funcionaram… Essas foram apenas algumas das falhas que aconteceram dentro desses mais de 100 shows, garantindo boas risadas de Taylor e seus fãs.

A maior turnê da história

Apesar de algumas controvérsias, os números não negam: a The Eras Tour se tornou a maior turnê da história. Atraindo multidões dentro e fora dos estádios, sendo um dos assuntos mais comentados por onde passava e até mesmo criando uma competição entre prefeitos, a The Eras Tour impactou a todos, mesmo quem nem era fã, especialmente no ponto de vista econômico.

Além de arrecadar aproximadamente US$ 2,2 bilhões (R$ 10,7 bilhões), sendo a primeira turnê com um lucro bilionário e colocando a cantora na lista de bilionários da Forbes, a The Eras também impulsionou o turismo e as economias locais. No Brasil, a previsão é que foram movimentados R$ 400 milhões apenas por conta dos seis shows no país.

Além de tudo isso, Taylor também se comprometeu com a filantropia durante sua turnê. Algumas das ações feitas por ela foram doações para bancos de alimentos e iniciativas de caridade, como a Rare Impact Fund, além de bônus dados para cada membro de sua equipe.

expectativas para vancouver

Ainda restam três shows para nos despedirmos para sempre da The Eras Tour e, como sempre, a expectativa não poderia estar mais alta. Enquanto alguns fãs já cansaram de se iludir com teorias, outros acreditam que Taylor pode fazer algum anúncio especial nesse final, como a data de lançamento de Reputation (Taylor’s Version) ou um novo projeto. Seja como for, uma coisa é certa: Taylor com certeza vai entregar três performances inesquecíveis e fechar esses longos dois anos com chave de ouro!

