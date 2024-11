Speakeasies: O Que São Os Bares Escondidos Que Têm Ganhado Fama Em SP?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

No seu grupo de amigos, você é aquela pessoa que sempre tem ideias diferentes com locais fora do comum para rolês? Continue a leitura para saber sobre bares secretos por São Paulo e, de quebra, receber indicações de speakeasies para visitar ao redor da cidade!

Speakeasies – partindo do termo speak easy, um certo “fala baixo”- refere-se ao sigilo e à maneira como clientes precisavam fornecer senhas e tratar tudo com extremo cuidado e de forma discreta.

A construção dos bares a fim de escondê-los, originalmente, não tem nada a ver com uma peculiaridade estética ou brincadeira, mas sim com um cenário em que realmente era necessário manter o consumo alcoólico em segredo.

A origem dos speakeasies

Sótãos, porões, prédios oficiais, casas privativas. Todos esses lugares se tornaram refúgio para uma saideira nos anos 1920. Mas por que tudo tinha que ser feito em segredo?

Em 16 de janeiro de 1920, a 18º Emenda Constitucional, mais conhecida como Lei Seca, entrou em vigor nos Estados Unidos e proibia o comércio, consumo e transporte de bebidas de teor alcoólico superior a 0,5%.

Essa proibição nasceu de diversos motivos: interpretação bíblica como pecado, queda de produtividade no trabalho e até intolerância racial. Ao invés de acabar com a pobreza, vício e criminalidade, como previam que a proibição resultaria, o efeito foi contrário. O crime organizado cresceu e o consumo ilegal de bebidas de baixa qualidade e forte teor alcólico resultou em mortes e problemas de paralisia e cegueira.

Os chamados speakeasies lucraram com mais de 100 mil locais só em Nova York e eram liderados por gangsters como Al Capone. Os principais nomes eram: The Stork Club, The Cotton Club e Connie ‘s Inn.

Desemprego em alta, perda de dinheiro com impostos que não eram mais recolhidos, entre outros altos custos, afetaram muito a economia americana, somando-se às diversas consequências negativas da Lei Seca. No entanto, mesmo em um cenário como esse, houve o fortalecimento e disseminação do jazz nos speakeasies.

Apesar de muitas brechas em áreas secas, especialmente religiosas, resquícios da proibição ainda se fazem presentes nos Estados Unidos e muitas pessoas precisam percorrer grandes distâncias para consumir álcool legalizado.

Esses bares ainda fazem sentido hoje em dia?

Os speakeasies modernos mantêm tradições e características do passado que remetem muito à realidade de pessoas que sofriam com a proibição da Lei Seca, como sussurrar senhas secretas e acesso exclusivo para entrar nos estabelecimentos.

O objetivo dos bares, hoje em dia, é priorizar a experiência ambiental e fornecer sofisticação e intimidade para a clientela selecionada, uma certa “gourmetização” de crises do passado.

Apesar do conceito de manter tudo em segredo, isso não acontece de fato, dadas as indicações e discussões desses espaços. Mas a experiência do “faz de conta” e de dividir um novo local diferente e “secreto” com seu grupo de amigos é divertido e rende um itinerário diferente que quebra a monotonia do dia a dia.

A propaganda e atração para lucro nesses estabelecimentos tem um certo desafio, por muitos manterem a característica da dificuldade de acesso à informação. Mas o “boca a boca” e a exclusividade de compartilhar novos lugares já movimenta o comércio e atrai mais clientes.

3 speakeasies por São Paulo

Bar dos Arcos

Você sabia que nos túneis subterrâneos, por baixo de tantas apresentações, concertos e espetáculos, existe um bar escondido a partir da estrutura original do Theatro Municipal? Originalmente, o subsolo era ponto de passagem de dutos de ventilação do prédio, organizando uma ambientação intimista.

Os preços dos drinks autorais e clássicos variam de R$ 35 a R$ 88, oferecendo uma explosão de sabores e apresentações elegantes. Confira a carta completa aqui.

Endereço: Subsolo do Theatro Municipal- Praça Ramos de Azevedo, s/nº, Sé

Horário de funcionamento: Terça-feira e quarta-feira — 18h às 01h (entrada até 00h);

Quinta-feira e sexta-feira — 18h às 02h (entrada até 01h);

Sábado — 18h às 03h (entrada até 02h).

Câmara Fria

Pra você que não curte drinks e tem um espírito mais “parrudo”, também temos uma indicação de chopes no primeiro bar speakeasy de São Paulo! Os chopes variam de R$ 21 a R$ 48. Confira o cardápio completo aqui.

Com um ambiente na pegada industrial à meia-luz, os clientes podem desfrutar de mais de 10 torneiras de cervejas artesanais da melhor qualidade, acompanhadas de pizzas naturalmente fermentadas em tamanho brotinho.

Endereço: Rua Graúna, 137, Moema

Horário de Funcionamento: Terça-feira — 18h às 00h

Quarta-feira a Sábado — 18h às 01h

Infini Bar

Por último, mas não menos importante, essa indicação é para quem quer entrar na onda da embriaguez e viajar para outro mundo! O bar, que foi denominado o melhor bar speakeasy de São Paulo pela Folha de S. Paulo, fica dentro de um restaurante francês, o La Casserole.

A ambientação do bar é futurista, cheia de espelhos, feixes coloridos de luz e uma super iluminação! A apresentação dos drinks não deixa a desejar, mas seus preços são um tanto salgados, na faixa dos R$ 40 a R$ 50. Não que fuja muito da média dos speakeasies em São Paulo…

Endereço: Largo do Arouche, 346, República

Horário de Funcionamento: Quarta-feira —19h às 00h

Quinta-feira — 19h às 01h

Sexta-feira e Sábado — 19h às 02h

Agora você pode convidar seus amigos para visitar outra de suas malucas ideias e explicar a história dos speakeasies enquanto saboreia uma cerveja artesanal geladinha ou um drink como você nunca viu para acompanhar.

