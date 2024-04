Slingbacks: a tendência clássica indispensável para o seu look

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Quem não ama uma tendência bonita e confortável? Os sapatos, além de serem uma peça indispensável, podem ser o elemento perfeito para complementar um look e torná-lo ainda mais estiloso. Por isso, novas tendências de sapatos, principalmente os versáteis, como o caso dos slingbacks, valem a atenção.

Os slingbacks são sapatos de bico fino com uma tira delicada atrás. Dentro desse conceito, existem variações para todas as preferências, desde pontas arredondadas até saltos mais baixos (conhecidos como kitten heels).

Embora seja uma grande tendência para esse ano, esse modelo é usado desde a década de 1940, quando tiras nos tornozelos e saltos expostos foram introduzidos nas “it girls” da época – adicionando as amadas minissaias, esse estilo se tornou um símbolo de sensualidade feminina.

Como muitas tendências, essa também surgiu nas passarelas em desfiles de luxo. Além da Chanel, que já tem o modelo, em duas cores, outras marcas também apareceram com suas próprias interpretações do sapato icônico. Saint Laurent apresentou uma versão com salto alto e animal print, Miu Miu com um salto baixo e tirinhas em verniz e Dior com mini salto e um lacinho.

Mas, e agora, como incluir no dia a dia? Bom, a vantagem de investir em um clássico é que existem milhares de maneiras de usá-lo. Uma ideia é adicionar um ponto delicado em um look mais descontraído, como calças baggy ou jeans (só com a pontinha do sapato aparecendo). Outra opção é combinar com uma minissaia, optando por um estilo mais sexy, mas mantendo a elegância. Por fim, de forma mais clássica, você pode usar como um scarpin, em uma roupa mais social, mas mantendo o conforto.

Essa é uma daquelas tendências que, se faz sentido para você e para o seu estilo, vale a pena investir. Além de ser um sapato versátil e confortável, ele adiciona um estilo super legal em qualquer look básico. Sem contar que, a vantagem de investir em peças clássicas é que, mesmo com a mudança de tendências, elas nunca saem de moda.

