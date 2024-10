Short n’ Sweet Tour: Um Tour Pelos Looks De Sabrina Carpenter 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A turnê Short n’ Sweet Tour, da Sabrina Carpenter, já está em andamento e a nossa loirinha do momento vem dando um show de carisma, música e principalmente nos looks!

Os shows contam com uma mega produção visual e um cenário que dá um toque especial em cada performance. Além disso, o espetáculo está dividido em atos e ela separou uma roupa melhor que a outra para cada um.

Vem conferir todos os looks maravilhosos dessa turnê!

“TASTE”

Iniciando seu primeiro ato, Sabrina já começa com uma mini atuação — a cara dela — como se estivesse saindo do banho, enrolada na toalha e, revelando seu primeiro look: um body com mais de 150 mil cristais que cobrem a roupa toda.

A cantora já usou as cores rosa, azul, amarela e vermelha para o body que vem acompanhado de uma meia calça e uma tatuagem que muda a cada show.

Ainda no mesmo ato, ela muda a roupa adicionando uma espécie de camisola por cima e dando continuidade na estética de lingerie que permeia essa era.

SURPRISE SONGS

Já na segunda parte, nossa loirinha escolhe um macacão de renda preto com luvas também de renda pretas. Ela adiciona plumas e cores diferentes para cada show.

Para as tão conhecidas surprise songs, Sabrina apenas adiciona um hobby preto para complementar o look. Ela consegue mesmo ser chique e sexy ao mesmo tempo!

“JUNO”

Para encerrar seu show, Sabrina optou por muito brilho e 2 conjuntinhos maravilhosos. As primeiras apresentações são feitas com um top e uma saia longa da mesma cor, que se completam. Além das botas de cano alto que viraram marca registrada da cantora.

Na última parte do ato, a saia cai e revela uma mini saia que faz um conjunto incrível para o restante das músicas, principalmente “Juno” de seu último álbum, que dá nome à tour.

Esse conjunto já apareceu nas cores azul, preto, rosa, vermelho e amarelo. Agora só falta ela vir pro Brasil, não?

—————————————————————–

O artigo acima foi editado por Luana Zanardi.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!