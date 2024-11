Shakira e Lollapalooza: veja quais shows estão confirmados no Brasil para 2025

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

O ano de 2024 está chegando ao fim, marcado por muitos shows desde o primeiro mês, com destaque para os nacionais no Festival de Verão de Salvador.

Artistas internacionais também fizeram a alegria de fãs de diferentes gêneros. No pop, tivemos Louis Tomlinson, Jonas Brothers, Karol G, Niall Horan e Bruno Mars se apresentando no Brasil, além do grandioso show da rainha do pop, Madonna, em Copacabana.

Os fãs de rock também tiveram uma agenda cheia, começando em janeiro com o show do guitarrista americano Slash e continuando com festivais como I Wanna Be Tour, que teve um line-up recheado de artistas do gênero, Lollapalooza com Blink-182, Rock In Rio e, mais recentemente, o Knotfest, festival da banda Slipknot que trouxe BABYMETAL pela primeira vez ao Brasil.

Embora reviver os momentos dos shows assistindo a vídeos gravados pelo celular seja especial, a expectativa para o ano que vem pode ser ainda mais empolgante.

Veja alguns dos shows confirmados para 2025, incluindo os festivais mais aguardados:

A banda chega no país em janeiro com a “The Clancy World Tour”, marcando sua primeira turnê pela América Latina, já que anteriormente só haviam se apresentado em festivais. A tour incluirá as cidades de Curitiba (Pedreira Paulo Leminski), Rio de Janeiro (Farmasi Arena) e São Paulo (Allianz Parque), nos dias 22, 24 e 26.

Os ingressos estão disponíveis na Eventim.

A cantora colombiana também não deixou o Brasil de fora da sua nova turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, e serão as apresentações por aqui que marcarão o início da grande turnê, prevista para os dias 11 e 13 de fevereiro nas metrópoles Rio de Janeiro e São Paulo.

“É a turnê mais ambiciosa de toda a minha carreira, a maior produção que tive até agora“, declara Shakira.



Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster.

Lollapalooza 2025

O Lollapalooza traz para São Paulo uma lineup promissora, com artistas esperados pelo público e até aqueles que nunca se apresentaram no Brasil, como Olivia Rodrigo, Rüfüs Du Sol, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justin Timberlake, Tate McRae, girl in red e Tool. O evento ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 no Autódromo de Interlagos.

Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster.

O festival do C6 Bank será realizado nos finais de semana dos dias 22, 23, 24 e 25 de maio no Auditório Ibirapuera. A programação é diversificada, trazendo bandas e artistas internacionais e nacionais como Air “Moon Safari”, Wilco, Nile Rodgers e Chic, Gossip, Pretenders e Perfume Genius e Seu Jorge.



Os ingressos estão disponíveis na C6 fest by Inti.

Durante a edição do Rock in Rio 2024, foram divulgadas as datas para o The Town 2025, ambos organizados pelo publicitário Roberto Medina. A próxima edição está marcada para os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Embora ainda não tenham sido anunciadas atrações, Medina promete revelar alguns nomes até o início do próximo ano. Ele também mencionou que “uma das maiores do mundo” já aceitou participar do The Town. Um detalhe interessante: esse grupo também se apresentará no Amazônia Para Sempre. Será que o Coldplay está disposto a retornar para mais um festival ou a segunda edição do The Town nos surpreenderá?

Até agora, 2025 se apresenta como um ano movimentado para os amantes da música no Brasil. Com grandes nomes como Shakira e Twenty One Pilots já confirmados, além de um Lollapalooza cheio de novidades e uma segunda edição do The Town com atrações promissoras, os fãs de shows têm muito o que esperar!

—–

O artigo acima foi editado por Anna Muradi

