Reputation (Taylor’s Version) virou lenda? As expectativas e as teorias dos swifities

Se existe um fandom que é mestre na arte da especulação, são os Swifties. A cada movimento da Taylor Swift, os fãs rapidamente conectam as peças de um quebra-cabeça que parece interminável.

Nos últimos meses, um mistério tem rondado os fãs da loirinha, por onde anda o Reputation (Taylor’s Version)? Seria ele um mito? Marketing? Ou uma lenda que nunca vai se tornar real?

Desde que Taylor Swift anunciou que regravaria seus 6 primeiros álbuns, os fãs têm aguardado ansiosamente por cada novo lançamento. No total já foram 4 regravações desde 2021. No entanto, o sexto álbum da carreira ainda não deu as caras e é aqui que as teorias começam.

Teoria da “Surpresa no Grammy”

Uma das mais populares envolve o Grammy Awards de 2024. Alguns fãs acreditaram fielmente que Taylor faria uma surpresa lançando Rep TV durante ou depois da premiação.

A teoria ganhou força pela relação histórica que Swift tem com o Grammy, onde ela já protagonizou momentos icônicos. Para os fãs, não seria surpresa nenhuma ver Taylor aproveitar um palco global para lançar algo tão aguardado. Mas não rolou, dessa vez ela realmente surpreendeu, mas foi no anúncio do seu álbum mais recente, o The Tortured Poets Department.

Teoria “Efeito Cobra”

Nenhum detalhe foge dos olhares atentos dos Swifties e não foi diferente com os símbolos usados pela cantora durante a era Reputation nos shows. A cobra, que se tornou o ícone desse álbum, tem aparecido sutilmente em alguns de seus conteúdos recentes.

Além disso, durante o show em Londres no dia 17 de agosto, Taylor fez um movimento de cobra com a mão ao acenar enquanto descia para a troca de look na The Eras. As imagens foram compartilhadas nas redes e os fãs ficaram loucos já tentando dar um significado para o possível “easter egg.”

Os shows

Falando em show, cada um é uma teoria diferente. Nessas últimas apresentações em Londres os fãs realmente ficaram malucos de tanta ansiedade e conspirações.

Cada movimento, olhar, design ou gesto feito pela cantora nos shows era analisado pelos conspiradores. Teve gente vendo a contagem regressiva, outros viram efeitos especiais em formato de cobra e até coreografia que dava a entender que tinha coisa por vir.

Aliás, dia 26 de novembro de 2023 também foi uma mega aposta dos fãs já que foi o último show no Brasil, em São Paulo, e o último da turnê naquele ano. Os fãs aguardaram muito ansiosos pelo anúncio que também não veio.

As datas

Outra teoria gira em torno das datas importantes de álbuns, shows ou até para a própria Taylor. Uma delas diz que o anúncio virá dia 10 de novembro desse ano, exatamente sete anos após o lançamento original do álbum em 2017.

O VMA de 2024 também é uma boa aposta para os fãs, já que é uma grande noite com muitos holofotes para a loirinha. Além disso, Taylor finalizou a turnê internacional e voltará aos palcos somente em outubro nos EUA, ou seja, esse tempo de “férias” é um bom sinal.

Jogada de Mestre

Para finalizar, tem aqueles que acreditam que toda essa espera e essas teorias não passam de uma grande despistada por parte de Taylor. A cantora, conhecida por ser uma estrategista de marketing brilhante, poderia estar deliberadamente atrasando o lançamento de Reputation (Taylor’s Version) para criar um suspense inigualável e, claro, para que o impacto da chegada do álbum, quando finalmente acontecer, seja estrondoso.

Enquanto os Swifties continuam a especular e examinar cada movimento de Taylor Swift, uma coisa é certa: Reputation (Taylor’s Version) se tornou muito mais do que apenas uma regravação. É um evento tão esperado que, independentemente de quando ou como for lançado, já garantiu seu lugar na mitologia moderna do pop. E, até lá, as teorias continuarão a rodopiar, mantendo o mistério vivo e os fãs ainda mais engajados.

E você, já tem sua teoria favorita? Independente do que aconteça, uma coisa é certa: Taylor Swift sabe como manter o mundo atento, uma letra e um easter egg por vez.

