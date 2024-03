Por que muitas pessoas não gostam de assistir protagonistas ‘feias’ nas telas?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Atualmente, vivemos em um mundo em que a aparência é o que mais nos chama a atenção em diversas situações, principalmente na hora de selecionar um filme ou série para ver.

Quando vamos escolher algo para assistir, um dos critérios mais assertivos é a aparência física dos personagens e principalmente dos protagonistas. Uma vez que a beleza física atrai o público.

Os filmes e séries tem um grande impacto nos telespectadores, por isso buscam encontrar o mais bonito esteticamente e dentro do padrão comum.

Beleza existe de fato?

Há quem defenda a beleza como algo relativo, mas ao decorrer dos anos, a beleza se estabeleceu como algo fixo, dentro de um padrão traçado pela própria sociedade. Logo, ter uma protagonista fora dessa estética habitual definida, é uma atrocidade.

Seguindo o senso comum, um protagonista que não seja branco, magro e com cabelo liso, já entra no desvio da beleza padrão.

Idealização do mundo irreal

Uma das razões que justificam tal fato, é a idealização do “mundo perfeito”. Ter a necessidade de ver a perfeição, ou aquilo que mais chega perto dela, já que na vida real não é bem assim. Portanto, na tentativa de fugir da vida real, busca histórias e rostos quase “perfeitos”. E assistir algo com personagens nos quais não atendem a estética padrão da sociedade, acaba trazendo uma frustração e quebra de expectativa por parte do público.

A série Um Dia é o exemplo mais atual disso, visto que as redes sociais bombaram de comentários como “não consegui assistir a série porque a protagonista é feia”.

Portanto, isso nos traz uma reflexão de que a beleza foi demarcada como algo dentro de uma “caixa” e tudo aquilo que sai fora dela está errado, ou melhor dizendo, feio.

Os comentários diante da série só ressaltam mais uma vez o preconceito e o racismo, uma vez que a protagonista Emma, interpretada pela atriz, Ambika Mod, é filha de imigrantes indianos e seu par romântico na série, Leo Woodall, é um homem branco, loiro e de olhos claros, considerado belo por muitos.

Não julgue o livro pela capa

Não assistir a essa série apenas por julgar o “livro pela capa” é um ato falho, uma vez que a série apresenta um conteúdo de qualidade, e você se encanta pela protagonista a cada episódio.

Nas mídias atuais, nos deparamos com inúmeros conteúdos fúteis, carregando milhões de seguidores só pelo rosto bonito. As pessoas estão cada vez mais consumindo temas pela capa e não pelo conteúdo.

Logo, idealizar o mundo perfeito e querer ver isso refletido nos filmes e séries é mais comum do que parece. Porém, se se isso perdurar, as próximas gerações perderão muito conteúdo de qualidade por se contentar com a apresentação superficial da aparência.

Redes sociais e seus estereótipos

Mostra-se em evidência o número de mulheres que se desdobram para postar conteúdos e se encaixar dentro do padrão de beleza comum, visto que a mídia atual quase nos obriga a caber dentro do que ela estipula. Uma pesquisa conduzida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) revelou um notável crescimento de 390% na busca por procedimentos estéticos no país. Em decorrência disso, a porcentagem de mulheres que se submeteram aos procedimentos estéticos, cresceu em disparada. A harmonização facial tem sido um dos procedimentos mais procurados e tudo isso para voltar ao assunto principal: se encaixar na estética que a própria sociedade criou.

Seja você mesma e não se importe com estereótipos

De fato, com o mundo atual acerca das mídias, a aparência física é aquilo que mais impacta na maioria das pessoas que só se importam com o superficial, porém o mundo só irá melhorar quando a sociedade tiver uma ruptura com esses padrões impostos por nós mesmos e cada um ser da forma que é, sem precisar se “modificar” ou tentar se esforçar pra caber dentro de uma caixa.

Cada ser é único e possui uma beleza particular, portanto entender isso e não se cobrar para estar dentro da beleza comum, deixarão as coisas melhores fazendo-nos ver a beleza interior se expandindo para exterior em cada um de nós.

