Ozempic: As falácias e os riscos na busca pelo padrão de beleza

A pressão estética para alcançar o corpo ideal leva muitas pessoas a buscarem por soluções rápidas para a perda de peso, sem considerar os possíveis riscos à saúde. Nos últimos meses, um medicamento aprovado para o tratamento de diabetes, o Ozempic, tem se popularizado por associações ao uso do remédio à perda de peso.

Com a intensa divulgação por parte de influenciadores nacionais e internacionais nas redes, o medicamento, que age suprimindo o apetite e reduzindo o peso corporal, ganhou força ao se tratar da busca pelo padrão estético e seu uso fora das recomendações da bula. Assim, ele traz efeitos cada vez mais adversos àqueles que o procuram.

Para que serve o medicamento?

O Ozempic, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento de diabetes tipo 2, vem no formato de caneta injetável e está disponível em administrações de 0.25mg, 0.5mg e 1mg. Os preços variam entre R$ 700 e R$1000.



O princípio do medicamento é agir no corpo de maneira semelhante a um hormônio ligado à alimentação e, dessa maneira, estimular a produção de insulina para que os níveis de glicose contidos no sangue do indivíduo diminuam.

Para o diabético tipo 2, a produção de insulina é inferior àquela que o organismo precisa e, através do Ozempic, o pâncreas recebe o estímulo necessário para a produção do hormônio de maneira proporcional.



Por isso, quem usa esse remédio sente menos fome e fica saciado mais rapidamente, com a consequência de se alimentar menos e emagrecer. Ainda assim, o Ozempic não possui indicação em sua bula para o tratamento contra a obesidade e, caso usado sem recomendação médica, pode causar danos à saúde.

Quais os riscos?

A ingestão do Ozempic para o emagrecimento é assertivo, com inúmeros casos de indivíduos que fizeram uso por determinado período e se depararam com uma perda de peso quase instantânea. Ainda assim, seu uso indiscriminado para fins estéticos é extremamente preocupante.



Ao tomá-la, a medicação passa a agir no apetite e, dessa maneira, a falta de fome causa um déficit calórico. Por outro lado, pelo fato de aumentar a saciedade e diminuir drasticamente o consumo de comida, ocorre uma baixa ingestão de nutrientes e a não reeducação alimentar. Esse fator traz a deficiência de vitaminas e minerais, quedas de cabelo, unhas fracas e baixa imunidade.



Sem a presença de diabetes, o uso do remédio também pode causar outros diversos efeitos colaterais, sendo a náusea e vômito os mais comuns. Além disso, o indivíduo pode apresentar sintomas como diarreia, gastrite, dores corporais, fraqueza e cansaço e muitos outros.



O uso banalizado desse medicamento não traz malefícios somente ao corpo físico, mas também influencia cada vez mais para a busca incessante de um corpo magro na sociedade, além de manter o que se estabelece há muitos anos como o “corpo padrão”. Mulheres, constantemente influenciadas por aquilo que se encontra nas mídias sociais, idealizam físicos cada vez mais difíceis de se adquirir e, sobretudo, cada vez mais distantes dos corpos reais.

Ozempic e a busca pelo padrão estético

A estética, plenamente direcionada àquilo que se é atraente ou relacionado ao bom gosto, vem acompanhando a busca pelo corpo perfeito junto à mídia, a maior veiculadora do padrão de beleza na sociedade.

A mídia, com sua influência, faz com que a sociedade se preocupe cada vez mais com sua autoimagem, se arriscando de maneira inadequada e sem ajuda de um profissional, para conquistar o corpo perfeito.



Os recursos midiáticos são, portanto, os maiores responsáveis pela recente popularização do Ozempic como solução para a obesidade. No TikTok, por exemplo, a plataforma preferida da geração Z, milhares de vídeos de meninas mostrando o “antes e depois” de seus corpos após usar o medicamento demonstram como ele é romantizado nas redes sociais. Embora, na maior parte das vezes, possa trazer efeitos adversos, como os transtornos alimentares, por exemplo.

As celebridades também influenciam nessa busca pelo padrão de beleza. Dentre aqueles que assumiram o uso de Ozempic, Jojo Toddynho contou que tomou o medicamento no ano de 2023. A cantora afirma ter usado o remédio durante seu processo de emagrecimento para sua cirurgia bariátrica, que aconteceria no mesmo ano. Além dela, celebridades internacionais como Kelly Osbourne, Chelsea Handler e até mesmo Oprah e Elon Musk, admitiram ter feito uso do medicamento, com experiências adversas tratando-se do processo de emagrecimento proveniente do remédio.

Juliana Lopes Ferreira, de 31 anos, afirma ter usado o medicamento para fins estéticos, em um tratamento para obesidade que a mesma havia começado junto a uma nutróloga. Durante o tratamento, Juliana afirma ter emagrecido aquilo que esperava, graças ao Ozempic. Além dela, outras mulheres que recorreram ao remédio com os mesmos objetivos afirmam ter conseguido a perda de peso que desejavam e, mesmo com os efeitos colaterais, acreditam que o uso do medicamento vale a pena.



Com isso, é a partir da popularização e promoção de medicamentos como o Ozempic para fins unicamente estéticos, que o dever da mídia de assumir o papel de promover uma representação mais diversificada de corpos e inclusiva de beleza à mulher é cada vez mais evidente.

Somente através da promoção de ideias de autocuidado e autoaceitação, a pressão feminina por um corpo perfeito que, na maioria das vezes, é impossível de se atingir, será substituída pela busca à saúde e entendimento da existência de corpos reais e diversificados.

