O Retorno de Shawn Mendes aos Palcos no Rock in Rio 2024

Shawn Peter Raul Mendes, nasceu em 1998, mas foi apenas em 2013 que se tornou o astro Shawn Mendes. Desde o momento que viralizou ao postar diversos vídeos de covers no aplicativo Vine, o cantor já realizou três turnês mundiais e ganhou diversos prêmios. Seu primeiro álbum de estúdio foi autointitulado Handwritten, lançado em 2015 e contendo hits como “Stitches” e “I Know What You Did Last Summer”, com participação de Camila Cabello, alcançando o topo da lista da Billboard 200 e tornando Mendes o artista mais jovem desde Justin Bieber a alcançar o pódio.

Através da faixa inicial “In My Blood”, presente em seu terceiro álbum de estúdio, Shawn Mendes, o cantor se abriu publicamente sobre a luta contra o transtorno de ansiedade, e declarou estar em terapia para cuidar de sua saúde mental. “[…] A terapia é o que funciona para você – escalar uma montanha. Terapia é ouvir música e correr na esteira… […] é algo que te distrai, ajuda a curar e por isso depende apenas do que você acha que é a terapia. […] Eu descobri que estava me isolando de todos, achando que isso me ajudaria a lutar, então percebendo que a única maneira de lutar seria me abrir completamente e deixar as pessoas entrarem.”, disse Shawn para o podcast The Dan Wootton Interview.

Com isso, em 2022, Shawn Mendes cancelou sua turnê mundial “Wonder” para cuidar de sua saúde mental, dizendo não estar preparado ainda para lidar com as consequências que uma turnê lhe causaria. No mesmo anúncio, ele prometeu que esse não seria o fim de sua carreira e que ele voltaria aos palcos com novas canções no futuro.

E ele não estava mentindo, hein? Shawn anunciou o seu retorno às paradas musicais com seu novo single “Why Why Why”, focado em mostrar um reflexo profundo de suas lutas internas e jornada de autodescoberta, acompanhado de um clipe com visuais reflexivos e que captam a essência da música.

Uma semana antes de seu lançamento, o cantor anunciou também seu novo álbum chamado “Shawn” (convenhamos que faltou criatividade aí, Mendes!), com 12 músicas, previsto para estrear dia 18 de outubro, e sendo descrito pelo próprio autor como um álbum profundamente pessoal e o resultado de uma cura.

Não contente em quase explodir nossos corações de fãs com essas notícias, Shawn retornou aos palcos de fato, sendo o último ao apresentar, no Rock In Rio 2024 no último domingo (22); pois como dizem: deixam sempre o melhor para o final!

COMO FOI O SHOW NO ROCK IN RIO 2024?

Após ter se apresentado no festival pela última vez em 2017, sendo o cantor mais novo a estar no Palco Mundo, e vindo para o Brasil em 2019 para a sua turnê “Shawn Mendes: The Tour”, o cantor não esconde ter um amor gigantesco pelo país do futebol, deixando claro que adora voltar para cá principalmente pela energia transmitida pelos fãs nos shows. E isso não foi diferente dessa vez!

Sendo um dos shows do RIR mais aclamados pela mídia, Shawn mostrou que esses dois anos de hiato o fizeram crescer mental e profissionalmente. Mendes optou por trazer um pouco de cada álbum para o seu show, com faixas de “Wonder” e dando uma palhinha de seu novo trabalho ao cantar quatro das novas músicas não lançadas ainda, incluindo “Heart of Gold”.

O espetáculo de Shawn iniciou com o hit “There’s Nothing Holdin’ Me Back”, fogos de artifício, muitos gritos da plateia e muitos pulinhos também. Além disso, diversas frases foram ditas em português pelo cantor, como “eu te amo”, “muito obrigado, Rio” e “fazia muito tempo que eu não estava em um palco assim”.

Porém, nada disso emocionou tanto o público quanto quando Shawn disse: “Nos últimos dias, fiquei pensando no país e nas pessoas daqui, a verdade é que apesar de o Brasil sofrer, tem as pessoas mais iluminadas. A gente vem e vocês dançam, cantam, amam. Vocês têm muito a ensinar ao mundo” antes de performar alguns segundos de “Mas Que Nada” de Sérgio Mendes, uma música clássica brasileira.

A plateia se aproveitando do calor, e um pouquinho de Shawn, instiga perguntando: “Está calor, né?”, o que o faz tirar a regata branca, pela primeira vez nos palcos (e para o delírio dos fãs), junto de alguns integrantes de sua banda. A simpatia de Shawn Mendes comoveu a todos, presentes ou não, fazendo a plateia ansiar com seu retorno ao Brasil no Lollapalooza, em março de 2025, com um show novinho em folha e, com certeza, tão emocionante quanto esse.

Será que no Lolla o Shawn vai finalmente cantar “Never Be Alone”? Talvez seja esse o maior questionamento e a maior esperança de todos nós fãs!

