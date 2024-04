O outono está entre nós: 10 músicas para ouvir durante a estação 

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

O outono é a estação em que nos despedimos dos dias de calor e começamos a caminhar para dias mais frios que nos preparam para o fim do semestre. Com a chegada de períodos mais gélidos, ficamos ansiosos para mergulhar em uma trilha sonora que capture toda a magia e melancolia do outono.

Nesta nova estação, é essencial ter uma playlist que aqueça seu coração para acompanhar os meses, junto de um café quente e um cachecol vermelho (fãs da Taylor Swift deem um oi). Aqui estão dez músicas para te ajudar a apreciar e romantizar esta temporada.

All Too Well (10 Minute Version)

Não há como pensar em músicas para outono e não pensar em “All Too Well (10 Minute Version)”. Lançada em 2021, por Taylor Swift, em sua regravação de álbuns, a música é escrita, interpretada e produzida pela própria cantora. “All Too Well” conta com mais de 800 milhões de reproduções no Spotify, do álbum Red (Taylor’s Version), e um curta-metragem estrelado por Sadie Sink e Dylan O’Brien. A música conta a história de um romance que começou e terminou em um outono.

We fell in love in october

“We Fell in Love in October” foi composta, interpretada e produzida pela artista Girl in Red em 2018. Essa canção é a própria definição do outono! A Norueguesa narra uma história de amor durante a época, mas a referência não é apenas uma marca temporal, é também uma metáfora para a profundidade desse amor que ela está vivenciando. Com uma melodia e voz diferenciada, Girl in Red proporciona aos ouvintes a experiência de se sentir apaixonado na estação.

STICK SEASON

A obra de Noah Kahan em 2022, “Stick Season” é o primeiro single do cantor para o seu quarto álbum de estúdio, que recebe o mesmo nome. Noah expressa seu estado emocional e a transição entre o outono e o inverno em sua cidade natal. Essa é uma boa música para ouvir durante a estrada pensando no futuro. Mesmo lançada em 2022, a faixa se tornou a queridinha de 2024, com covers de Olivia Rodrigo e Shawn Mendes.

cowboy like me

Evermore nos mostra sentimentos reais do outono. O nono álbum de estúdio de Taylor Swift conta com uma série de músicas indie pop e indie folk para romantizar seus dias mais frios após o verão. Uma das opções do disco para o início desta estação é “Cowboy Like Me”. Com uma narrativa que relembra um amor antigo, Taylor compara ela e seu amado a um cowboy. Com outras metáforas interessantes, algumas até inicialmente difíceis de entender no princípio, Swift proporciona uma música cativante.

TORNADO WARNINGS

“Tornado Warnings” é a quarta faixa do quinto álbum de estúdio de Sabrina Carpenter, intitulado emails i can’t send. Não só de Ipanema vive a nossa “IpanemaBrina”, mas também de dias mais frios e “remembers” com o ex. Em uma música marcada pela guitarra e bateria, Sabrina brinca com a metáfora de “Tornado Warnings”, que representam todas as red flags que ela está ignorando para voltar para o seu antigo relacionamento, mentindo até mesmo para seu terapeuta. Assim como a loirinha, que sabe que é hora de seguir em frente, mas anseia pelo seu ex-parceiro, essa música é para você que vai passar o outono tentando não voltar para o seu casinho de verão.

FROM THE DINING TABLE

Se eu tivesse que rotular os álbuns do Harry Styles como estações, Harry Styles seria a definição do outono. Em seu primeiro álbum de estúdio, “From The Dining Table” é a música que resume a temporada, com uma melodia suave e performance vocal sentimental. O ex-One Direction trata de desilusão, solidão e dificuldade em seguir em frente e em meio a boatos sobre o retorno de Harry Styles este ano, “From the Dining Table” é sua companheira ideal para a estação.

NOT STRONG ENOUGH

O supergrupo indie, Boygenius, composto pelas cantoras e compositoras americanas Julien Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus, ganhadoras de dois Grammys em 2024, não poderia ficar de fora dessa lista. “Not Strong Enough” é o quarto single e a sexta faixa do álbum de estreia das meninas. A música lançada em março de 2023 já possui mais de 100 milhões de ouvintes no Spotify e traz letras fortes sobre a aceitação de nossas falhas e a luta pela autocobrança, o que a torna a música ideal para os momentos de autossabotagem.

HOME

Se você é ligado nas redes sociais, eu posso apostar que você já escutou “Home” de Edith Whiskers e, vai concordar que só de ouvir, você já pode se sentir como nos “outonos” de filmes. É como se nossa vida tivesse um filtro mais alaranjado, como se pudesse sentir a natureza se preparando para o inverno, mas ainda com saudades do verão. Com piano e uma voz única, Edith cria, junto com assobios, uma música aconchegante como um lar.

Your Power

Em uma playlist temática de outono, a artista que não pode faltar é a queridinha da indústria, Billie Eilish. Com mais de 400 milhões de ouvintes no Spotify, “Your Power”, música escrita por Billie e seu irmão Finneas O’Connell, é o terceiro single do segundo álbum de estúdio da artista, Happier Than Ever. Com uma temática sobre relacionamento abusivo e jogos de poder, Billie nos proporciona uma melodia e entrega vocal delicada e suave.

WOULD THAT I

Com um vocal único, “Would That I” é uma ótima opção para ouvir numa tarde ensolarada, porém gelada, de outono. Lançada em 2019, é a décima segunda música do álbum de estúdio, Wasteland, Baby!, de Hozier, onde ele explora o amor e a perda. Na música, o artista entrelaça metáforas sobre natureza e fogo para falar sobre um antigo amor e uma nova conexão de forma envolvente, com sua voz soulful e poderosa, combinada com arranjos instrumentais que misturam elementos de folk, blues e rock. A faixa cria uma atmosfera melancólica e introspectiva que complementa perfeitamente a letra da música.

Agora você tem uma playlist para aproveitar o clima de outono junto de boas músicas. Aproveite!

