O Menino E A Garça: A Tradição Do 2D Na Era Da Inteligência Artificial

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

O desenvolvimento da inteligência artificial possibilitou diversos avanços tecnológicos nos últimos anos. Ela está presente nas assistentes de voz em celulares e dispositivos de som inteligentes — dentre eles, o Google Assistente, Siri e Alexa —, no reconhecimento facial inicialmente adotado como acesso a contas e aparelhos pessoais e posteriormente aperfeiçoado como mecanismo de segurança pública, além de estar presente nas próprias redes sociais através do algoritmo que personaliza a experiência do usuário individualmente baseado nos padrões de atividade de cada um.

Embora o surgimento da IA remeta ao início dos anos 1940, as discussões éticas a respeito do assunto são bastante recentes, principalmente no que diz respeito à indústria de animação.

os impactos e as limitações do ia

O receio dos artistas em relação a esse tipo de ferramenta é explicado pela sua usabilidade. A inteligência artificial foi treinada para gerar novas imagens através de um banco de dados contendo milhões de outras imagens disponíveis na internet, sem o devido crédito ou compensação financeira aos autores. Além deste método esbarrar em questões de direitos autorais, verdadeiras inovações tornam-se impossíveis uma vez que o foco deixa de ser a criatividade humana e sim a funcionalidade de uma máquina.

Neste contexto, obras originais se destacam, especialmente aquelas que mesmo com o passar dos anos, conseguem fazer magia utilizando elementos tradicionais da sétima arte, como é o caso dos trabalhos do animador, cineasta e co-fundador do Studio Ghibli, Hayao Miyazaki.

os marcos de Miyazaki

Considerado um dos principais nomes da animação japonesa, Hayao Miyazaki construiu sua carreira no ramo em meados de 1960, conquistando reconhecimento internacional pela qualidade e sensibilidade dos seus longas-metragens.

Suas temáticas costumam abordar a relação da humanidade com a natureza, a relevância da arte e os desafios de preservar a paz em um mundo tão violento. Meu Amigo Totoro (1988), Princesa Mononoke (1997) e A Viagem de Chihiro (2001) são alguns filmes que merecem destaque ao longo da sua carreira, tendo o último ganhado o prêmio de Melhor Filme de Animação no Oscar de 2003 e sendo a primeira animação não-inglesa a ganhar na categoria.

Cerca de duas décadas depois, Miyazaki saía da sua aposentadoria e ganhava mais um Oscar na mesma categoria, agora, com O Menino e a Garça (2023). Apesar dos impasses enfrentados com a própria aposentadoria, o mestre das animações retornou para contar a história da sua vida em um legado que apenas este filme poderia deixar.

da tradição à resistência do 2d

Vencedor do Globo de Ouro e Oscar de Melhor Filme de Animação, O Menino e a Garça retrata a história do jovem Mahito que, após a morte da sua mãe durante a Segunda Guerra Mundial, se muda para uma propriedade rural com a família. Quando a sua madrasta desaparece e uma garça falante conta que a sua mãe ainda está viva, Mahito embarca numa jornada mágica dentro de uma torre que o leva para outra dimensão.

Em meio ao luto, o menino entra em um mundo, habitado tanto pelos vivos quanto pelos mortos, ao lado da garça que o guia a novas descobertas sobre essa nova realidade, o seu passado e, principalmente, sobre si mesmo.

Dentre as obras indicadas ao Oscar, tais como Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (2023), Nimona (2023), Elementos (2023) e Meu Amigo Robô (2023), o projeto mais recente de Miyazaki se destaca justamente por ser o principal diretor a preservar e manter a essência do 2D desde o princípio. As computações gráficas em 3D aparecem em peso entre os indicados, revelando que mesmo que a técnica utilizada em O Menino e a Garça tenha caído em desuso nos últimos anos, não foi o suficiente para impedi-lo de levar o prêmio.

Em entrevista com o crítico Roger Ebert, Hayao Miyazaki revela uma das principais premissas do Studio Ghibli, que segue um caminho contrário ao exagero e velocidade das animações tradicionais do ocidente: “As pessoas que fazem os filmes têm medo do silêncio, então querem forrá-lo e engessá-lo”, ele diz. “Mas só porque o filme é 80% intenso o tempo todo não significa que as crianças vão te abençoar com sua concentração”, complementa.

O seu parecer expressa bem a mensagem que o diretor quis transmitir em seu último trabalho. Em uma época de tantas tecnologias e imediatismos que corriqueiramente apela para ferramentas de IA no cotidiano, a atividade de contemplação se torna imprescindível.

Em cada obra produzida, Miyazaki demonstra o quão importante é realizar uma introspecção e reflexão diante de uma nova obra que pode despertar e proporcionar entendimentos sobre si mesmo que até então eram desconhecidos.

O Menino e a Garça marcou o cinema como uma das maiores produções japonesas de maior sucesso da história, arrecadando mais de US$ 160 milhões em receita de bilheteria em todo mundo. Além disso, o longa tem previsão de ser lançado na Netflix em breve.

—————————————————————–

O texto acima foi editado por Mariana Letizio.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!