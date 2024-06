Nova geração da moda brasileira: conheça a designer Ana Clara Watanabe

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Ana Clara Watanabe é uma jovem de 26 anos, que assim que apresentou seu desfile para a faculdade FAAP em 2019 já chamou muita atenção do mundo da moda. E com trabalhos focados na alfaiataria, ela fundou a Anacê com sua ex-sócia Cecília Gromann.

Alguns anos depois, em junho de 2022, a mesma realizou o seu primeiro desfile presencial na SPFW (São Paulo Fashion Week). Quando decidiu deixar a grife que fundou ao lado de Cecília, a estilista, que estava desacreditada da moda, resolveu passar uma temporada em Londres, mas não durou muito. Depois de deixar a Anacê, ela virou uma potência criativa que leva estilo e pesquisa de design para marcas parceiras. Então, no terceiro mês na capital inglesa, recebeu uma proposta da Insider Store e voltou para o Brasil.

UPCYCLING E DESIGN IMOBILIÁRIO

Por aqui, além do novo emprego, Ana começou a experimentar algumas técnicas de upcycling e mais tarde transitou também para o design de imobiliário.

A mesma começou o processo de upcycling em Londres, pois queria muito aproveitar a infraestrutura de sua faculdade para poder criar, porém os tecidos eram muito caros. Então, garimpou peças em brechós e foi construindo novos tecidos. Com isso, percebeu que esse processo poderia ser algo lucrativo. Quando voltou para o Brasil, Ana mapeou os pontos de descarte de peças pilotos de alfaiataria para desmanchar e construir novas peças com esses tecidos.

Já o design imobiliário sempre esteve presente em sua vida, pois o primeiro comércio da sua família era voltado para esse mercado. E conforme foi entendendo sobre sua paixão por criar, percebeu que esse processo poderia ir muito além do que só roupas. Assim, percebendo todas as possibilidades do upcycling e das criações com materiais reciclados, decidiu tirar os mobiliários do imaginário e torná-los físicos, lançando o primeiro móvel no ano passado (2023), a ZAISU 01. Montada com placas de plástico 100% reciclável.

100 ANOS DAS OBRAS DE TARSILA DO AMARAL

No fim do ano de 2023, Ana recebeu um convite do Grupo Tarsila, que representa o legado da artista Tarsila do Amaral, para uma colaboração no edifício Martinelli, que foi realizada no dia 28 de maio de 2024. Inspirada em três obras da artista, “São Paulo”, “São Paulo (GAZO)” e “E.F.C.B (Estrada de Ferro Central do Brasil)”, a estilista faz um paralelo entre suas histórias, ambas mulheres feministas que através das críticas encontraram forças.

A EMPRESA WTNB

A ideia inicial de Watanabe era criar uma marca que permitisse explorar diferentes áreas do design, e a sustentabilidade veio de encontro na estruturação da mesma.

Seu foco é abraçar a causa e expandir o conceito para além do ambiental, e sim o lado social. A fim de divulgar a mão de obra do interior de São Paulo e principalmente Pindamonhangaba, sua cidade natal, onde tem feito alguns trabalhos de confecção de peças com costureiras locais.

DESTAQUE NA MODA

Autenticidade. Hoje criar por criar é muito vazio, criar só pela estética, só porque é bonito… tem um quê de responsabilidade social, ambiental. A gente está precisando de pessoas que realmente apareçam com soluções para o mundo que a gente está vivendo, sabe? Hoje, o belo já não basta. Ana Watanabe para a Forbes sobre como se destacar em uma área tão cobiçada.

E atualmente com a sua própria marca, a mesma cultiva a sua paixão por moda e por criar transitando por diferentes áreas do design e desenvolvendo projetos variados, seja de moda, mobiliário ou gráfico.

