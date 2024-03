“my album is mastered”: Tudo o que sabemos sobre o terceiro disco de Billie Eilish

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Tudo indica que Billie Eilish está perto de lançar a sua nova era com o seu terceiro disco e que o álbum de sucesso Happier Than Ever, de 2021, ganhará um novo sucessor.

A cantora anunciou através do seu Instagram, no dia 11 de fevereiro, que o seu álbum já passou pela masterização, o que é considerado a última etapa de produção de um disco antes de compartilhá-lo com o público.

Os fãs estão em êxtase com a novidade após aproximadamente três anos de espera. Billie Eilish e Finneas O’Connell, não apenas seu irmão como co-escritor e produtor, estão alimentando cada dia mais as expectativas para o lançamento: “Está finalizado”, os dois afirmam. Finneas também compartilha seus pensamentos durante esse momento: “Estamos roendo as unhas e nervosos sobre dar ele às pessoas. Achamos que quando você trabalha em algo que leva tempo como um álbum e você coloca muito cuidado e atenção, no fim, você não sabe como vão recebê-lo. Esperamos que as pessoas se importem tanto quanto nós”, ele comenta durante o tapete vermelho do SAG Awards, no dia 24 de fevereiro.

Desde o seu último álbum de estúdio em 2021, a Billie Eilish lançou um EP intitulado Guitar Songs, contando com “TV” e “The 30th”. Além disso, ela marcou presença no filme Barbie com “What Was I Made For?”, vencedor dos prêmios de Melhor Canção Original no Oscar, Melhor Canção para Mídia Visual e Canção do Ano no Grammy Awards, bem como Melhor Canção Original no Globo de Ouro, tornando-se a pessoa mais jovem a vencer o triple crown duas vezes, sendo a mais recente com esta música e a primeira com “No Time To Die”, em 2022.

Março chegou e junto com ele a premiação no Oscar 2024, realizada no último dia dez, em que a artista ganhou o prêmio de Melhor Canção Original com a música “What Was I Made For?”, único prêmio concedido ao filme Barbie na noite. Com o encerramento de glória da sua era Barbie, a artista declara que o Oscar foi o “grand finale” antes da era BE3 começar: “É algo completamente diferente. Isso tem sido tudo em que estou focada agora”, diz a respeito de seu novo disco.

Um dia após a premiação, a cantora removeu de seu Instagram todos os seus destaques e a bio, dando um adeus para a estética anterior e preparando o ambiente para a próxima.

A partir de agora, grandes novidades podem acontecer. As expectativas estão altas tendo em vista os lançamentos de Eilish ao longo da sua carreira. Além disso, as últimas declarações dos irmãos O’Connell aumentam a expectativa para o anúncio de um single bem como o nome e data de lançamento do que acredita-se ser um dos álbuns mais aguardados do ano.

