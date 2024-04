Logística reversa: como o reaproveitamento de materiais contribui para a sustentabilidade?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Já parou para pensar na quantidade de lixo que a sua rotina de beleza produz? Com cada vez mais marcas aparecendo e mais necessidades a serem inseridas no cuidado pessoal, as embalagens produzidas todos os anos por essa indústria já somam 120 bilhões, e aí fica o questionamento: para onde os incontáveis frascos de sabonetes e cremes são destinados?

um problema e uma solução

Os resíduos gerados por esse setor são uma adversidade tanto para a saúde ambiental, já que geram a contaminação da água, do solo e do ar, quanto para a saúde pública, uma vez que seu acúmulo significa a possibilidade de alagamentos e a proliferação de vetores de doenças, como roedores e insetos.

Grandes nomes do ramo da beleza começaram, então, a investir numa estratégia chamada logística reversa, que se trata de um conjunto de ações com o objetivo de recuperação e reutilização de materiais descartados dentro do ciclo da cadeia produtiva. Esse conceito ficou bastante popular no país com a sanção da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n°12.305, instituída em agosto de 2010, que trouxe a noção de responsabilidade compartilhada no tratamento de resíduos sólidos.

A influenciadora Nátaly Neri, que promove a moda e o autocuidado sustentáveis na internet, fala, no seu quadro Tem Que Sustentar da DiaTV, sobre a vitalidade da “beleza limpa” e a necessidade das marcas incluírem esse tipo de procedimento na sua ética fabril.

boas iniciativas

A “O Boticário” foi uma das primeiras empresas nacionais do ramo a apostar as fichas nessa prática, apresentando, desde 2006, o coletivo “Boti Recicla”, considerado o maior programa de retorno de embalagens do país.

Boti Reclica: o maior programa de retorno de embalagens do Brasil

A prática mais recente dessa organização foi o projeto de troca de uma embalagem vazia de qualquer perfume deles por 20% de redução no preço da fragrância Floratta Blue. Os frascos serão coletados no Barra Shopping, Rio de Janeiro, e direcionados às plataformas do Boti Recicla, sendo usados na produção de mobília sustentável para as lojas.

A Natura também toma frente na logística reversa, promovendo o “Refil Natura”, que permite ao cliente reabastecer suas embalagens de plástico com sachês sem a necessidade de comprar um recipiente novo. Nesse sentido, Nátaly Neri estabelece um diálogo com a empresa na divulgação desse procedimento sustentável.

Para os amantes de maquiagem, a M.A.C também abraça a causa na ação “Back to M.A.C”, frente sustentável da marca que existe desde a década de 1990 globalmente, quando a consciência ecológica ainda não tinha tanto protagonismo. A campanha já atingiu grandes resultados: em 2022, a marca alcançou o processamento do equivalente a 9.300.000 batons nos EUA. No cenário nacional, o programa, que vigora há mais de 20 anos, permitia a troca de seis embalagens de plástico ou vidro por um batom da linha tradicional.

Esses são somente alguns nomes das redes que apostam nesse plano: Simple Organic, The Body Shop, Avon, Quem Disse, Berenice? e outros também fazem jogos de troca e reutilização em prol da ecologia.

começa por você

É sempre importante lembrar que a iniciativa da logística reversa não precisa vir somente da colaboração com as empresas, mas pode sair diretamente da sua casa também: potes de creme de corpo podem virar bons organizadores, o recipiente do perfume se transforma em um pequeno vaso para plantas e, claro, as embalagens podem ser sempre usadas para repor mais produto ou, especialmente no caso das menores, servir de frasco para viagens.

Assim, já está mais que na hora de tomar responsabilidade pelos impactos que seus rituais de cuidado estão causando, né? Afinal, beleza sem bondade não vale nem a metade.

——-

O artigo abaixo foi editado por Maria Cecília Dallal.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!