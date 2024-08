Libertadores 2024: o desempenho dos times brasileiros nas oitavas de final

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Nas últimas semanas, clubes brasileiros protagonizaram grandes confrontos nas oitavas de final da Libertadores de 2024. Que tal recapitular essa trajetória durante a fase de mata-mata?

ATLÉTICO-MG X SAN LORENZO

No confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Atlético-MG empatou em 1 a 1 contra o San Lorenzo, no estádio Nuevo Gasómetro, na Argentina. A equipe da casa abriu o placar após um erro de saída de bola do Galo, com Cuello marcando de cabeça. Apesar de dominar a posse de bola, o Atlético MG teve dificuldades para criar chances claras, mas conseguiu empatar com Paulinho, que aproveitou um rebote do goleiro Altamirano. O San Lorenzo tentou reagir nos minutos finais, mas a partida terminou empatada.

Já no jogo de volta, na Arena MRV, o Atlético-MG venceu por 1 a 0 e garantiu a classificação para as quartas de final. Com poucas oportunidades, o San Lorenzo assustou o coração dos torcedores com um chute no travessão de Leguizamón. Porém, Battaglia aproveitou um cruzamento de Scarpa em um lance decisivo que levou o galo para a próxima fase, com um placar agregado de 2 a 1.

Firme nos dois confrontos, o Atlético-MG conquistou um empate fora de casa apesar da postura e pressão do San Lorenzo, garantindo a vitória com melhor atuação. A equipe mineira mostrou dificuldades em furar a defesa adversária, mas soube aproveitar as oportunidades criadas, especialmente no jogo de volta, com uma defesa sólida nos momentos de perigo.

SÃO PAULO X NACIONAL-URU

No jogo de ida, Nacional e São Paulo empataram por 0 a 0 no Gran Parque Central, em Montevidéu. O São Paulo teve uma atuação defensiva segura, mas sem objetividade no ataque, enquanto o Nacional não conseguiu criar grandes chances. O empate foi considerado um bom resultado para o Tricolor fora de casa.

No MorumBIS, o tricolor venceu o Nacional por 2 a 0, com gols de Bobadilla e Calleri, garantindo a classificação para as quartas de final. O time paulista dominou o jogo com vontade, buscou espaços e controlou a partida após abrir o placar, neutralizando o adversário uruguaio.

O São Paulo mostrou uma evolução clara entre os dois jogos, sendo mais eficiente no ataque e sólido defensivamente. A estratégia de conter o adversário fora de casa e decidir no MorumBIS funcionou, pois o time conseguiu se impor nos momentos decisivos.

FLAMENGO X BOLÍVAR

No Maracanã, o Flamengo venceu o Bolívar por 2 a 0, com gols de Luiz Araújo e Léo Pereira. Apesar de um bom domínio, o rubro-negro teve dificuldades em converter algumas chances claras. A partida foi marcada pela festa da torcida e boa atuação do elenco, apesar da perda de importantes jogadores como Everton Cebolinha, Pedro e Matias Viña. Com uma performance convincente, o Flamengo dominou o jogo e criou diversas oportunidades.

Na volta, Bruno Sávio ampliou o placar para o Bolívar. O time boliviano explorou bem as bolas aéreas e os escanteios, sem contar na vantagem de altitude. Com sete desfalques, o Flamengo penou para manter o ritmo e criou poucas chances no ataque. Rossi foi o diferencial da partida, realizando defesas importantes para evitar um possível empate agregado que levaria aos pênaltis.

BOTAFOGO X PALMEIRAS

O Botafogo saiu em vantagem no confronto com o Palmeiras, ao vencer por 2 a 1 no estádio Nilton Santos com gols de Luiz Henrique e Igor Jesus. O apoio da torcida e o fator casa foram determinantes para assegurar a vantagem do time carioca.

A vitória deixou o Palmeiras em uma posição pressionada, necessitando de uma reação para o jogo de volta. No Allianz Parque, o empate por 2 a 2 garantiu a classificação do Botafogo para as quartas de final, com um agregado de 4 a 3. Igor Jesus e Savarino marcaram para o Botafogo, enquanto Flaco López e Rony fizeram os gols do Palmeiras. O jogo teve momentos de tensão, com um gol de Gustavo Gómez anulado pelo VAR devido a um toque de mão, e um travessão para a equipe alviverde nos minutos finais.

O Botafogo apresentou uma performance consistente para as oitavas de final, aproveitando a vantagem do jogo de ida e mantendo a postura no Allianz Parque. O time carioca mostrou eficiência em momentos decisivos e soube explorar as fraquezas defensivas do Verdão.

GRÊMIO X FLUMINENSE

No jogo de ida, o Grêmio conseguiu superar o Fluminense de virada com dois gols de Reinaldo, vencendo por 2 a 1 no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O resultado deixou o time gaúcho em vantagem para a partida seguinte, que aconteceu no Maracanã.

O início do jogo de volta foi marcado pela pressão do Fluminense, que conseguiu reverter a vantagem do Grêmio. Thiago Silva abriu, de forma louvável, o placar aos 13 minutos e Árias ampliou com um pênalti aos 28, após revisão do VAR. No entanto, o Grêmio reagiu no segundo tempo com um gol de Gustavo Nunes, igualando o agregado e levando a partida para os pênaltis, após um gol de Jemerson ser anulado por impedimento.

Nos pênaltis, o Fluminense levou a vantagem, vencendo por 4 a 2. A decisão por meio das penalidades evidenciou a qualidade do goleiro Fábio, peça fundamental para a classificação.

QUARTAS DE FINAL DA LIBERTADORES: confrontos

Os próximos jogos serão nas semanas de 18 a 25 de setembro, com datas e horários a serem divulgados pela Conmebol. Entre os classificados estão 5 times brasileiros: Atlético-MG, São Paulo, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Confira as disputas:

Fluminense x Atlético-MG

Botafogo x São Paulo

Flamengo x Peñarol

