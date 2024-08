Juliana Paes: relembre os papéis mais marcantes da atriz de “Pedaço de Mim”

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Querida pelo público e pela crítica, Juliana Paes faz sucesso na televisão brasileira há muitos anos por possuir diversos papéis que roubam a cena. Junto a eles, uma atuação marcante e grandemente aclamada pelos brasileiros. Desde a interpretação de mocinhas, até vilãs e outros personagens provocantes, a atriz estabelece uma carreira bem consolidada nas telas.

Recentemente, Juliana protagonizou o primeiro melodrama brasileiro da Netflix, Pedaço de Mim, que estreou nos serviços de streaming no início de julho deste ano. A novela conta a história de Liana que, interpretada pela atriz, descobre estar grávida de gêmeos, mas depara-se com a revelação de cada bebê ser filho de um pai diferente.

Atualmente, Pedaço de Mim classifica como o quinto lugar mundial de produções de língua não-inglesa mais assistidas no mundo. Juliana Paes, que se destaca novamente por uma atuação marcante, traz mais um personagem de destaque à sua profissão de atriz. Pensando nisso, que tal relembrar alguns outros personagens importantes da brasileira durante sua trajetória na televisão? A Her Campus Cásper Líbero te mostra tudo!

1. Karla, em “O Clone” – 2001

Ainda em um de seus primeiros papéis nas telas, Juliana Paes aparece interpretando Karla, personagem jovem e ambiciosa da novela O Clone, escrita por Glória Perez. Karla era uma mulher atraente, que desejava alcançar o ápice do sucesso a qualquer custo.

Por isso, procura dar um golpe em Tavinho, personagem de Victor Fasano, um de seus pares românticos no drama. Através de sua atuação com a personagem, Juliana ganhou maior notoriedade entre os telespectadores, participando de novas produções que alcançaram grandes proporções futuramente.

2. Jaqueline Joy, em “Celebridade”- 2003

Na novela Celebridade, escrita por Gilberto Braga, Juliana Paes deu vida a Jaqueline Joy, um de seus primeiros trabalhos que viria a ser fortemente lembrado. Jaqueline era uma personagem que, por meio de suas diversões, fazia de tudo em busca da fama. Além disso, Juliana fez uma dupla barulhenta com Deborah Secco, que interpretava Darlene. Juntas, as atrizes são aclamadas por seus papéis até os dias atuais.

3. Creusa, em “América”- 2005

Em América, também escrita por Glória Perez, Juliana Paes assumia o papel de uma falsa beata. Durante o dia, a personagem vivia de forma recatada, de acordo com os padrões morais de sua religião. Durante a noite, saía às ruas para fascinar homens desconhecidos e viver aventuras. Quase coisa de folclore brasileiro, né?

4. Maya, em “Caminho das Índias”- 2009

A primeira protagonista de Juliana Paes foi durante a novela Caminho das Índias, também por Glória Perez. No drama, a atriz interpretava uma jovem e forte indiana que dividia-se entre duas paixões: Bahuan, interpretado por Márcio Garcia; e Raj, interpretado por Rodrigo Lombardi.

O drama, que, diga-se de passagem, parou o Brasil, trouxe uma história repleta de tradições culturais indianas, um pouco de liberdade e amor e, a partir da química de Juliana Paes e Rodrigo Lombardi, muitos torcedores à vitória do casal na novela.

5. Gabriela, em “Gabriela”- 2012

Baseada na obra centenária Gabriela Cravo e Canela, escrita pelas mãos de Jorge Amado, Juliana Paes reviveu o antigo papel de Sônia Braga no remake de Gabriela. Sua trama principal retrata o romance de Gabriela, interpretada pela atriz; e Nacib, interpretado por Humberto Martins.

Neste contexto, Nacib busca transformar sua namorada em uma verdadeira dama da sociedade, enquanto ela Gabriela tenta ser livre de suas imposições e um relacionamento convencional. A personagem, sensual e ao mesmo tempo ingênua, conquistou milhares de fãs à novela.

6. Bibi Perigosa, em “A Força do Querer” – 2017

Ao dar vida a uma personagem verídica, Juliana Paes fez um de seus maiores sucessos com Bibi Perigosa, na novela A Força do Querer, também escrita por Glória Perez. Na trama, Bibi Perigosa era esposa de um representante no tráfico de drogas carioca. Ao interpretar uma mulher que causava estragos à sua vida para amar e ser amada, dependente da adrenalina de sua paixão, a atriz surpreendeu novamente aos telespectadores, através de uma atuação avassaladora e convincente.

7. Maria da Paz, em “A Dona do Pedaço” – 2019

No auge de sua carreira, Juliana Paes interpretou a humilde Maria da Paz, em A Dona do Pedaço, uma novela escrita por Walcyr Carrasco. No enredo, Maria da Paz apresentava-se como uma jovem que venceu a vida vendendo bolos nas ruas e, tempos depois, tornou-se uma bem sucedida empresária no ramo. A personagem trouxe diversos simpatizantes, sobretudo por sua relação com sua filha e vilã da novela, Josiane, interpretada por Agatha Moreira.

8. Maria Marruá, em “Pantanal”- 2022

Ao interpretar Maria Marruá, na novela escrita Benedito Ruy Barbosa, Juliana Paes fez parte de um dos maiores fenômenos na teledramaturgia brasileira, com sucesso internacional. Maria Marruá, em Pantanal, é uma esposa e mulher dedicada e dócil, que vive de maneira simples e sem conforto algum. Por meio de um enredo dramático relacionado aos seus filhos, a interpretação de Juliana pôde tocar aos que a assistiam e, dessa maneira, sua personagem ainda existe nos diálogos entre seus fãs, até mesmo após o encerramento da novela.

São tantos os personagens já interpretados por Juliana Paes, que esses são só alguns dos seus destaques nas novelas brasileiras. E aí? Ficou faltando algum?

