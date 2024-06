Jovens estrelas, ataque e defesa consistentes: Boston Celtics se consagra como maior campeão da NBA

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Após uma longa temporada repleta de desafios, o Boston Celtics venceu a série contra o Dallas Mavericks (4×1) e conquistou a taça da temporada 2023/24. Agora com 18 títulos, a franquia se tornou a maior campeã da NBA, antes empatada com o Los Angeles Lakers, e se reafirmou como uma das mais bem sucedidas do esporte.

Durante os últimos anos, a NBA vem expandindo suas barreiras, aumentando as plataformas de transmissão, os conteúdos nas redes sociais e realizando diversos outros movimentos que conquistaram novos fãs e telespectadores. A quebra da bolha foi notável nessa última temporada, principalmente nas comunidades do Twitter, que evidenciaram a renovação na audiência da liga. O Celtics é um dos times com a maior base de fãs atualmente, não só devido ao impacto nas últimas temporadas, mas também pelo passado glorioso do time.

História da franquia

Fundado em 1946 por Walter A. Brown, o Boston Celtics se juntou à NBA pouco tempo depois, em 1949, logo após a criação da liga. Nos anos iniciais, o time passou por momentos complicados, mas tudo mudou com a chegada do treinador Red Auerbach, que fez grandes movimentos na equipe, os levando à Era de Ouro. Chegando à final na temporada 1956/57, a franquia conquistou seu primeiro título, o que deu início à uma dinastia de onze taças nas 13 temporadas seguintes, sendo oito delas, vitórias consecutivas. Contando com jogadores extremamente talentosos, como Bill Russell, Bob Cousy e Tom Heinsohn, o Celtics consagrou-se como o melhor time da época, criando uma grande rivalidade com outra equipe de grandes estrelas, o Los Angeles Lakers.

Nas décadas seguintes, o time leste-americano se manteve como um dos melhores da liga, sendo casa de grandes ícones, como Larry Bird, que conquistou três títulos em Boston, e Paul Pierce, que levantou a taça do que era, até então, o último título da equipe em 2008, e foi nomeado MVP das finais.

temporada regular 2023/24

Com Joe Mazulla como técnico e uma rotação excelente de jogadores, agora contando também com Kristaps Porzingis e Jrue Holiday, o Boston Celtics, desde o começo da temporada, já se mostrava um time alinhado para chegar às finais. Com as decepcionantes derrotas nos anos anteriores, chegando muito longe, mas caindo antes de conquistar o tão sonhado título, era perceptível que o time, nessa temporada, estava totalmente focado. Essa determinação e perfeito entrosamento entre os jogadores titulares e reservas, resultou na conquista da melhor campanha da liga, com 64 vitórias e apenas 18 derrotas, sendo elas nunca mais do que duas seguidas. Os jogadores já familiarizados com a dinâmica de jogo, como Tatum, Brown, White e Horford, devido a maior experiência, trouxeram estabilidade para o time, que contou, também, com reforços essenciais advindos de trocas recentes.

os playoffs

O Boston Celtics se classificou em primeiro lugar para os playoffs e, no primeiro confronto após a temporada regular, encarou o Miami Heat, time que, devido à falta de Jimmy Butler, foi extremamente prejudicado na série. A rodada terminou em 4 a 1 para o Celtics, que apesar do deslize no jogo 2, foi dominante durante todo o confronto. Nos outros quatro jogos em que o time foi vencedor, a defesa fez um trabalho excepcional, impossibilitando o time de Miami de sequer chegar a 100 pontos.

Após avançar, foi a hora do confronto contra o Cleveland Cavaliers, equipe que havia feito um trabalho espetacular durante a temporada regular, mas passado sufoco na recente série contra o Orlando Magic. Contando com as estrelas Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Evan Mobley e diversos outros jogadores totalmente entrosados, os jogos contra o time de Boston foram muito disputados e com diversas trocas de liderança. Porém, novamente, o Celtics foi dominante. A única falha foi no segundo jogo, que devido ao desempenho excelente do time dos Cavs, os celtas tiveram sua segunda e última derrota nos playoffs. Chegando ao jogo 5, com a série em 3 a 1 após duas vitórias consecutivas para Boston, o Cavaliers passou pelo pior que pode acontecer com uma equipe: o desfalque de uma das principais peças para o time, nesse caso, sem Donovan Mitchell. Apesar disso, o jogo ainda sim foi extremamente equilibrado; o time de Boston conseguiu abrir grande vantagem apenas no último quarto e levou a série por 4 a 1.

Devido à consistência de Tatum, Brown e Holiday, com apoio de Horford e White, os celtas chegaram à final da conferência, tendo que encarar o Indiana Pacers nesta etapa. Time este que, apesar de jovem, terminou a temporada em 6º lugar da conferência e passou por Milwaukee Bucks e o New York Knicks – times tidos como promissores – nas primeiras rodadas dos playoffs. Entretanto, a equipe liderada por Tyrese Halliburton tinha um grande desafio pela frente: o ataque do Celtics. Apesar das espetaculares jogadas ofensivas sem grandes dificuldades no garrafão, o time de Indiana não apresentava uma defesa estruturada, o que facilitou as infiltrações dos celtas. Mesmo com jogos altamente disputados, trocas de liderança e até mesmo prorrogação, o adversário de Boston não abriu vantagem na série, que terminou em 4 a 0, dando ao celtas o título da conferência leste.

nba finals

Após os avanços, o Boston Celtics finalmente havia chegado à final da NBA, tendo o Dallas Mavericks como o atual adversário. O time de Texas estava exercendo um trabalho excepcional com a dupla Kyrie Irving e Luka Doncic, grandes pontuadores, principalmente nas cestas de 3 pontos, o que poderia abalar a defesa de Boston. Mas, durante os confrontos, foi visto que isso não seria um problema. O Celtics apresentou autoridade não só nas jogadas ofensivas, mas defensivas também, mantendo o domínio dos jogos. Jrue Holiday foi fundamental na marcação, principalmente sob Kyrie; Tatum, além de auxiliar também na defesa, comandava excelentes infiltrações.

Jaylen Brown apresentou extrema constância no ataque e na defesa, sendo peça essencial para o bom desempenho do time. Com a volta de Porzingis, o time pôde contar com sua ótima habilidade – e altura – para proteção do aro; tudo isso com apoio de Derrick White e Al Horford. O alto desempenho da equipe de Boston implicou em 3 vitórias consecutivas, abrindo então, 3 a 0, marco nunca revertido na história da NBA. No quarto jogo, o Dallas Mavericks chegou com o time extremamente agressivo e estendeu a série, conquistando a vitória com com espetaculares 38 pontos de vantagem. Sobrevivendo na série, os texanos chegaram ao jogo 5, disputado em Boston, no TD Garden. Os celtas, bastante focados no título, já iniciaram o jogo na liderança, que foi mantida durante toda a partida.

Assim, o 18º campeonato finalmente foi conquistado, em um jogo que praticamente foi decidido já no primeiro tempo, e terminou com 18 pontos de vantagem para o time da casa. Após a vitória, Jaylen Brown foi nomeado como MVP das finais e foi dada a largada para a grande comemoração em Boston.

O mais novo título, 16 anos após a última taça, consagrou o time como o maior vencedor da história da NBA. A equipe de Boston conta com jovens estrelas extremamente determinadas, que ainda têm muito a mostrar. Será que vem mais títulos por aí?

