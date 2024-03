I Wanna Be Tour: como foi a primeira edição da turnê itinerante?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

The Her Campus National Editors write about products we love and think you’ll love too. Her Campus has affiliate partnerships, so we get a share of the revenue from your purchase. All products are in stock and all prices are accurate as of publication.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

O emo está vivíssimo! A “I Wanna Be Tour” foi marcada por uma grande nostalgia graças às bandas que representaram o pop punk dos anos 2000. Além disso, o festival teve a singularidade de não passar apenas por São Paulo e Rio de Janeiro mas também por Curitiba, Belo Horizonte e Recife.

O evento teve início no primeiro fim de semana do mês de março, passando pela capital paulista e por Curitiba. O show em São Paulo foi o único no qual todos os ingressos foram vendidos. Dando continuidade, os shows seguiram para Recife, Rio de Janeiro e finalizaram em Belo Horizonte, no dia 10 de março.

Ingressos com entrada inteira tiveram 50% de desconto em Belo Horizonte, Recife e Curitiba. Foi o aquecimento da semana do consumidor que trouxe essa promoção para o festival.

A turnê itinerante teve a presença de 12 bandas internacionais e nacionais icônicas. O primeiro show do festival foi do Fresno antes do meio-dia, enquanto o último e o mais esperado foi do Simple Plan, que ocorreu às 22h. Além das duas bandas, o evento teve a presença de nomes como A Day to Remember, The All-American Rejects, All Time Low, The Used, Asking Alexandria, NX Zero, Pitty, Boys Like Girls, Mayday Parade e Plain White T’s.

Devido ao grande sucesso em São Paulo, foi feito um sideshow do Simple Plan, com o ato de abertura sendo a famosa banda NX Zero. O grupo se apresentou no Vibra São Paulo com direito a um cover especial de “vira-vira”, um dos grandes hits da banda Mamonas Assassinas.

A estrutura do evento contava com dois palcos: “it´s not a phase” (não é uma fase) e “it’s a lifestyle” (é um estilo de vida), cujos nomes traziam uma mensagem de pertencimento aos fãs.

Julia Gomes foi no show em São Paulo e diz que é um estilo meio “diferente”, mas que ver um estádio lotado de pessoas com o mesmo gosto que o seu é muito bom. Segundo ela, os palcos ficavam um do lado do outro e, logo que um show acabava, a outra banda já iniciava no outro espaço.

A turnê em Recife foi marcada por muito calor e por um grande imprevisto, já que, segundo o Instagram oficial do festival, por questões logísticas, os shows começaram mais tarde. O evento estava marcado para começar às 11h, mas teve seu início às 14h – ainda, no Nordeste, o evento rolou no meio da semana.

Ingrid Mascarenhas soube que o show ia atrasar quando já estava na fila e ainda relatou que, mesmo com o sol extremo, o evento liberou entrar apenas com uma garrafa de água. Felizmente, esses imprevistos não a impediram de ter um dia perfeito, já que ela citou que ver todas essas bandas trouxe uma enorme nostalgia da sua pré-adolescência.

A passagem do festival no Rio de Janeiro foi marcada por um triste acidente. Um jovem de 25 anos morreu eletrocutado pois recebeu uma descarga elétrica quando estava perto de um trailer de sanduíche. O ocorrido veio por conta das fortes chuvas no local. Bandas como Fresno e Simple Plan lamentaram o acontecimento por meio das redes sociais.

Através de um comunicado, a “I Wanna Be Tour” se manifestou falando que a 30e, produtora do evento, lamenta profundamente e está apurando o ocorrido junto às autoridades.

Mesmo com os grandes emprevistos, a “I Wanna Be Tour” veio para mostrar que lápis preto e calças rasgadas não são apenas uma fase. O Emo está mais vivo que nunca.

———————————————-

O artigo acima foi editado por Fernanda Alves.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!