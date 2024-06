HIT ME HARD AND SOFT: o comeback de Billie Eilish

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Vencedora de nove Grammys e dois Oscars, Billie Eilish voltou com tudo!

o começo

A cantora estourou pela primeira vez em 2016 quando lançou no SoundCloud seu single “Ocean Eyes”. Em 2019, Billie alcançou o estrelato com a música “Bad Guy”, que acabou atingindo o Billboard Hot 100 e foi fruto de mais de cinco indicações ao Oscar.

Ainda em 2019, Billie lançou seu álbum debut: We All Fall Asleep, Where Do We Go? e foi o maior sucesso! Em 2021, o segundo disco veio aí: Happier Than Ever. Ambas criações foram extremamente aclamadas e fez com que a cantora se consolidasse como ícone do mundo da música.

O comeback

Desde o início de 2024, Billie Eilish vem fazendo um grande mistério sobre sua “nova era”. Em Março, a cantora fez um super marketing colocando todos os seus seguidores nos “close friends” do Instagram. Lá, a artista soltou trechos de músicas em formatos de banner e anunciou a cor de seu novo álbum que, no dia 17 de maio, foi anunciado e nomeado como Hit Me Hard and Soft.

Depois de dois anos ausente, Billie apresentou ao público uma nova versão de si mesma. Em entrevista à revista Rolling Stone, a artista conta que precisou entrar em contato com o seu lado mais sombrio para a nova produção e ela ainda completou: “Sinto que esse álbum sou eu; Hit Me Hard and Soft foi a coisa mais genuína que já fiz”. Os fãs da cantora acreditam que esse álbum seja algo inovador. Nele, a artista teve a oportunidade de ser quem ela realmente é.

Hit Me Hard and Soft

Hit Me Hard and Soft apresenta a cantora de uma forma mais amadurecida. Nas músicas, Billie está mais vulnerável do que nunca pois aborda temas que falam muito sobre ela e sua experiência de vida. Na faixa “Skinny”, por exemplo, a artista expressa sua indignação com a obsessão das pessoas e dela mesma com o emagrecimento.

Durante o disco, Billie Eilish apresenta harmonias vocais hipnotizantes, arranjos incríveis e letras cativantes. O álbum não é sobre apenas músicas bonitas, mas também trata de temas extremamente importantes como dismorfia corporal, a pressão que Billie sofreu com a fama e, acima de tudo, como ela vem se descobrindo na sua sexualidade. No geral, é uma obra muito importante para a carreira da cantora.

Desde o lançamento, o álbum vem atingindo números incríveis! Recentemente, o disco ultrapassou 100 milhões de streamings no Spotify, e é obra de Billie que alcançou esse número de forma mais rápida. Já dá pra ver que está sendo o maior sucesso, não é mesmo?

O comeback de Billie Eilish realmente foi realmente o que todos esperavam! Agora, quando será que vem a tour do novo álbum? Tenho certeza que os fãs já estão ansiosos por esse momento!

