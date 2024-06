The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

O “Head Spa” teve início no Japão há cerca de 20 anos e recentemente chegou ao Brasil. Mas o que isso significa? Quais são os benefícios? E, o mais importante, onde encontrar esse tipo de serviço?

O Head Spa foca no tratamento do couro cabeludo, com a ideia de que, ao cuidar dessa região, os benefícios capilares serão potencializados. Diferente de um cabeleireiro ou de uma clínica médica, ele não se limita apenas aos fios de cabelo, mas abrange cuidados capilares de forma integral, considerando o corpo como um todo. Além disso, proporciona um momento de desconexão das pressões do dia a dia, refletindo positivamente na saúde e na beleza das mechas.

Tratamentos oferecidos

Massagem no Couro Cabeludo: essa técnica relaxante além de aliviar o estresse, estimula a circulação sanguínea no couro cabeludo, promovendo o crescimento saudável dos fios. Terapia com Óleos Essenciais: Alguns spas oferecem tratamentos com óleos essenciais específicos para o cabelo. Por exemplo, o óleo de lavanda acalma o couro cabeludo, enquanto o de alecrim fortalece os fios. Tratamentos de Queratina: A queratina é uma proteína natural presente no cabelo. Métodos à base de queratina ajudam a fortificar os fios, reduzir o frizz e melhorar a textura. Detox Capilar: bem como o detox para o corpo, o couro cabeludo também pode se beneficiar de uma limpeza profunda. Essa prática remove resíduos de produtos e impurezas, deixando os fios mais saudáveis. Tratamentos AntiEnvelhecimento: O envelhecimento também afeta o cabelo! Alguns spas oferecem técnicas específicas para combater o envelhecimento capilar, como estimular a produção de colágeno no couro cabeludo.

CLÍNICAS DE HEAD SPA

Se você está procurando um lugar para experimentar o Head Spa em São Paulo, aqui estão algumas sugestões de estabelecimentos que oferecem esses serviços!

Lavih Head Spa e Estética São Paulo

Instagram: @lavihspasaopaulo

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912, Sala 5E – Jardim Paulistano, São Paulo, Brasil.

Site: https://www.lavihspa.com.br/

Trazendo consigo massagens revitalizantes, lavagem capilar rejuvenescedora e limpeza de pele, o Lavih oferece cuidados personalizados que proporcionam bem-estar ao cliente. Você pode agendar uma sessão pelo WhatsApp, que está no link da biografia do Instagram.

Zenith Spa

Instagram: @zenithspa

Endereço: Av. Vereador Abel Ferreira 1800, São Paulo, Brasil.

Além de tratamentos ao couro cabeludo, eles também oferecem práticas com pedras quentes, acupuntura, ventosaterapia e outros, visando o bem-estar integral ao consumidor. É possível agendar a sessão pelo Instagram!

Mariá Head & Hair Spa

Instagram: @mariaspa.oficial

Endereço: Av. Pedroso de Morais 2294, São Paulo, Brasil.

Com 25 anos de expertise, a clínica propõe o melhor para a saúde capilar, tendo até sua própria linha de cuidados com os cabelos, que inclui óleos, shampoos e máscaras.

O tratamento também pode ser encontrado em outros spas que não se especializam apenas nisso, como na franquia Buddha Spa, espalhados em diversas unidades por São Paulo.

