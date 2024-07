Harry Potter: entre legado e polêmica, um marco cultural

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Harry Potter é um garoto órfão de dez anos que vive infeliz com seus tios, os Dursley. Até que, certo dia, recebe um convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos.

A partir de então, Harry passa a conhecer um mundo mágico que era até então desconhecido por ele, vivendo aventuras com seus novos amigos, Rony Weasley e Hermione Granger.

Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro filme da saga Harry Potter, chegou às telas de todo o mundo em 2001. O longa foi lançado apenas um mês antes de O Senhor dos Anéis, considerado um grande concorrente à época. E se no começo havia receios sobre comparações, aos poucos as aventuras do menino bruxo foram revelando uma consistência própria.

A chave para o sucesso disso tudo foi o jeito mágico de escrever da escritora J.K.Rowling, criadora do personagem e autora de todos os livros, que conseguiu construir uma trama muito bem desenvolvida durante sete livros e assim gerou um sucesso garantido.

Apenas nos Estados Unidos, a saga de sete volumes já acumula mais de 230 milhões de cópias vendidas. Tamanho sucesso na venda do livro fez com que os produtores acreditassem, também, em um sucesso já garantido nos filmes. Com isso, as gravações do segundo longa, Harry Potter e a Câmara Secreta, lançado em 2002, se iniciaram três dias após o lançamento do primeiro.

Lições

Durante a saga, é possível captar algumas lições que os livros trazem e que são notórias na formação da identidade de seus fãs.

1. Nunca esquecer da amizade verdadeira

Pode parecer uma história sobre magia, mas, na verdade, Harry Potter é sobre amizade. A saga, como um todo, é sobre não abandonar aquelas pessoas que são importantes demais para serem deixadas de lado no meio do caminho.

2. Nunca é tarde demais para se tornar alguém melhor

O que hoje parece certo, amanhã pode se tornar errado. E não há problema em mudar de opinião. Isso principalmente se você estiver um passinho mais perto de se tornar uma pessoa mais evoluída – assim como vemos na evolução de Severus Snape, professor de Hogwarts, no decorrer da trama.

3. O amor é a magia mais poderosa do mundo

Para encerrar a lista, a lição mais básica de todas: pratique o amor. Ele não mata nem oprime. Ele só salva vidas! Você quer ser o menino que sobreviveu ou aquele que precisou se alimentar de sangue de unicórnio para ter uma simplória sobrevida?

As polêmicas de J.K Rowling

A escritora coleciona falas preconceituosas e disse que não se importa se for presa por expressar o que pensa sobre a comunidade trans. J.K.Rowling, criadora de Harry Potter, voltou a ser criticada nas redes sociais por suas falas transfóbicas

Apesar de ser uma escritora com falas e pensamentos totalmente preconceituosos, algo que não condiz com a própria saga que procurava valorizar as diferenças, os fãs de Harry Potter são extremamente leais à saga e preferem distanciar o máximo possível o “artista da obra”.

A saga de livros continua sendo um marco cultural mesmo depois de todos esses anos, seus fãs criaram um vínculo forte com a história que leram ainda crianças, mas agora sendo adultos.

