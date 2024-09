Fim do Eurosummer: lugares na Europa que são muito mais bonitos no inverno

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Viver o Eurosummer é o sonho de muita gente, mas infelizmente o verão acabou e está na hora de começar a planejar as férias do fim do ano. Se você ainda quer visitar a Europa, não se preocupe, pois o continente é lindo em qualquer estação. No entanto, o inverno está chegando, e existem lugares que são especialmente mais bonitos durante esse tempo do ano. Por isso, aqui estão 5 lugares que podem ser o destino perfeito para aproveitar o friozinho europeu!

SUÍÇA

Conhecida pelo seu maravilhoso chocolate, a Suíça é muito mais que isso. Quem viaja ao país se surpreende com a belíssima arquitetura e, principalmente, com a beleza natural. Lá, quatro idiomas são falados, o que significa que é um país com muita diversidade cultural, ou seja, é a oportunidade perfeita para conhecer diferentes culturas. Além dos incríveis chocolates, a Suíça é famosa pela sua culinária por completo, principalmente pelos fondues de queijo suíço. Esse país é o destino perfeito para uma lua de mel romântica com o seu parceiro ou uma viagem aconchegante em família.

NORUEGA

Se você é amante da natureza, a Noruega é o destino perfeito. Com paisagens inacreditáveis, esse país oferece grande diversidade de passeios ao ar livre. Além disso, já pensou em visitar um dos lugares mais felizes do mundo? A Noruega sempre entra no top 3, e já ganhou esse título algumas vezes! Além de tudo isso, o maior motivo pelo qual você deve visitar a Noruega durante o inverno é a oportunidade de ver a famosa Aurora Boreal. Depois de todas essas informações, aposto que te convenci que vale a pena passar por lá, né?

HOLANDA

O famoso país das bicicletas, com toda certeza, vai te encantar. Com paisagens belíssimas, jardins coloridos, canais românticos e cerveja boa, a Holanda precisa ser incluída no seu roteiro. A culinária é diversificada, pois tem influência de vários lugares e isso faz com que seja ainda mais especial provar os pratos típicos do local. Acima de tudo, a Holanda é o país perfeito para quem ama a arte, pois é líder mundial no campo da arte e da cultura, então, vale a pena visitar os diferentes museus espalhados pelo país.

ALEMANHA

A Alemanha é um verdadeiro museu de arte a céu aberto. Com uma arquitetura divina e uma beleza natural fabulosa, esse país vai ganhar seu coração. Especialmente no inverno, a Alemanha vira ainda mais encantadora com a presença dos mercados de natal que iluminam todo o país. Além disso, vale lembrar que esse lugar tem uma grande herança cultural, ou seja, os amantes de história vão amar! Se tudo isso ainda não te convenceu que você precisa visitar esse país, não podemos deixar de falar de algo que todo mundo ama: comida! A gastronomia alemã realmente encanta muita gente por aí, com ingredientes simples, o que realmente faz diferença são as combinações e a forma como é preparado. Que tal?

ÁUSTRIA

Berço de vários compositores famosos, a Áustria é considerada riquíssima em cultura musical. Além disso, também carrega muita história e tem palácios lindíssimos para serem visitados. A Áustria já foi eleita 10 vezes o país com melhor qualidade de vida do mundo, então vale a pena ir visitar e dar uma olhadinha em como as pessoas vivem, né? No geral, esse destino também tem paisagens deslumbrantes e uma gastronomia de dar água na boca! Você precisa planejar uma viagem para lá e aproveitar tudo com muita segurança, já que o país é considerado o quarto lugar mais seguro do mundo.

A Europa é linda por completo, mas esses países são extremamente maravilhosos no inverno e valem a pena serem visitados! Já comece a preparar sua viagem de fim de ano e separe suas roupas mais quentinhas. Tenho certeza que se seu destino estiver nesta lista, você vai se divertir muito!

