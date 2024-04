Endrick, Vini Jr. e Rodrygo: Como o trio pode trazer novos ares à seleção brasileira?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

A data FIFA de março fez voltar o brilho nos olhos de muitos brasileiros. Vimos a seleção ganhar da Inglaterra, em Wembley, e buscar um grande empate contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, onde Endrick, Vinicius Júnior e Rodrygo fizeram a primeira partida juntos. A atuação do trio gerou grandes expectativas, não apenas para o torcedor brasileiro, mas também para os espanhois madridistas, que verão o ataque do Real Madrid composto por eles já em julho deste ano.

Joias brasileiras na Espanha

Vini Jr. e Rodrygo já são considerados algumas das maiores revelações do futebol brasileiro, vindos do Flamengo e do Santos, e atuando pelo Real desde 2018 e 2019, respectivamente. Ambos conquistaram titularidade, gols e títulos importantes.

Endrick, grande revelação do Palmeiras, está apenas esperando a chegada da maioridade, que acontecerá no meio do ano, para estrear na equipe espanhola. Enquanto isso não acontece, ele continua no alviverde realizando grandes partidas e sendo decisivo.

Nova geração da seleção?

A seleção pentacampeã do mundo não tem dado muitas alegrias ao torcedor. A última vez que conquistou uma Copa do Mundo foi no ano de 2002. De lá pra cá, as participações na competição não foram boas, sequer chegando a finais, sofrendo eliminações precoces e com o fatídico 7×1 para a Alemanha, em casa. Fatos esses que desanimam muitos brasileiros, até mesmo os que já foram apaixonados pelo nosso futebol.

Então, como esses jovens jogadores podem ser os responsáveis por dar uma “cara nova” à seleção e resgatar o orgulho de vestir a amarelinha?

Os 3 já provaram que são craques, mas, além disso, o poder de decisão nos jogos e a forma que chamam a responsabilidade e conseguem mudar os cenários das partidas são fatores que alimentam a esperança de ver o verde e amarelo no topo do futebol mundial novamente. Jogadores que, além do talento absurdo e inegável, têm vontade de protagonizar por onde quer que passem.

A chegada do treinador Dorival Júnior também pode ser um ponto positivo para essa “nova era”. Em coletiva, o comandante falou sobre a mudança necessária para a volta dos bons tempos da seleção.“Falo em voltar a uma normalidade, ao respeito que a seleção sempre teve lá fora. Nós não podemos deixar que esses resultados ruins perdurem”

Antes de anunciar os convocados, Dorival citou os jogadores mais novos: “Observarmos muito bem a chegada de jovens, oriundos de algumas de nossas seleções, como nas equipes que jogam nossos campeonatos nacionais”.

Os dirigentes da CBF precisam ficar atentos às categorias de base dos clubes brasileiros, que estão sempre revelando grandes talentos. Com uma equipe com mentalidade vencedora e jogadores de ótima qualidade técnica, a seleção brasileira espera voltar a fazer bons resultados, e quem sabe, até conquistar o tão sonhado hexa em 2026.

