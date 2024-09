Eleições Nos EUA: O Que Esperar Dos Resultados E O Impacto Disso Na Política Brasileira

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

As eleições estadunidenses são uma das decisões de maior proporção mundial, devido à potência dos Estados Unidos, que exerce enorme influência no mundo inteiro, inclusive no Brasil.

Joe Biden está na atual presidência do país norte-americano e iria concorrer às eleições de 2024 pelo segundo mandato, mas optou por desistir da reeleição, apoiando a vice-presidente Kamala Harris como a nova candidata à chefe de Estado dos Estados Unidos.

“Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato”, escreveu Biden.

A disputa agora fica entre o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente do país, Kamala Harris para o maior cargo da política americana. A situação é acirrada, porém, segundo pesquisas, Kamala lidera as intenções de votos nos estados mais decisivos, que atualmente são: Nevada, Arizona, Geórgia, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. De acordo com isso, é esperado que a vice-presidente ganhe as eleições, que só acontecerão no dia 5 de novembro, podendo ocorrer muitos percalços até lá.

qual o impacto no brasil?

A depender de quem for eleito ao cargo de presidência, a relação entre Brasil e Estados Unidos pode sofrer complicações, uma vez que Luiz Inácio Lula da Silva, chefe do Executivo brasileiro, não é adepto aos ideais de Donald Trump.

Caso Kamala Harris vença, a situação entre os países não será tão diferente da atual, já que a vice-presidente é do mesmo partido que o presidente Joe Biden, do Partido Democrata. De acordo com os sinais que ela deu até agora, as relações com o Brasil teriam como foco o cenário ambiental do país, além dos acordos comerciais, os quais seriam facilitados.

Sob o governo de Jair Bolsonaro, as relações entre Brasil e EUA se fortaleceram, em parte devido ao alinhamento ideológico entre Bolsonaro e Trump. Com Lula na presidência, a situação poderia mudar. Porém, é difícil saber para qual rumo às eleições estadunidenses irão e quais serão os impactos do resultado final.

