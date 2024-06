Dia do cinema brasileiro: confira 10 filmes que você precisa conhecer

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Você sabe quando é comemorado o dia do cinema nacional? Esta data tão importante que celebra as produções cinematográficas brasileiras, é no dia 19 de junho, é de extrema relevância a valorização de filmes brasileiros, que são obras de estimável qualidade.

Para comemorar a data o Her Campus trouxe 10 filmes que vale a pena todo brasileiro conhecer, são indicações de filmes que fogem um pouco dos grandes longas já conhecidos como Cidade De Deus, Tropa De Elite e Central Do Brasil.

Estômago (2007)

O personagem principal da trama chamado Raimundo Nonato, acaba de sair do nordeste para a capital de São Paulo, na cidade acaba descobrindo um do para cozinhar e com seu talento vai indo conquistando espaço na sociedade, a trajetória do filme é contada entre o passado eo presente, onde no presente Raimundo está preso, e no passado descobrimos aos poucos o’que levou ele a fazer determinado crime. No elenco constam os atores João Miguel, Fabiula Nascimento,Babu Santana e Carlo Briani e na direção Marcos Jorge.

Hoje eu quero voltar sozinho (2014)

Um drama adolencente LGBTQI+ dirigido por Daniel Ribeiro, onde o protagonista Leonardo,interpretado por Guilherme lobo, possui uma deficiência visual, onde tenta lidar com a superproteção da família e sua independência, quando um novo personagem é apresentado na trama Gabriel, protagonizada por Fábio Áudio, Leonardo começa a ter sentimentos por Gabriel, o filme é repleto de descobertas e passagens que todo adolencente passa como a puberdade.

Elena (2012)

O filme de Petra Costa, que leva o nome de sua irmã, que é presente em toda a narrativa do longa, visto que é a história dela que é contada por meio de memórias narradas por Petra, o filme aborda de forma sensível e emocionante assuntos como depressão, luto, família e desencantos profissionais. Um filme que beira a ser um documentário de tão pessoal.

Reflexões De Um Liquidificador (2010)

Dirigido por André Klotzel a história do filme tem a narração de um liquidificador, voz de Selton Mello, que ganha vida após ser consertado, a trama se desenrola a partir do narrador contando da vida das pessoas da casa onde fica a Sra. Elvira, Ana Lúcia Torre e seu marido, Onofre Germano Haiut. O clímax da narrativa é quando Onofre desaparece e vamos voltando ao passado para saber oque aconteceu.

O Homem Do Futuro (2011)

Essa comédia romântica estrelada por Wagner Moura explora o tema viagem no tempo, onde Zero o personagem de Wagner moura, viagem duas vezes no passado para consertar uma humilhação que sofreu por Helena, protagonizada por Alinne Moraes, uma garota que gostava na época da faculdade, mas com isso acaba fazendo alterações em seu futuro também. O filme leva uma ótima linha tênue entre romance e ficção científica.

Bicho de sete cabeças (2001)

Neto um adolescente rebelde após ter discussões com seu pai, acaba sendo mandado para uma clínica psiquiátrica. Dentro do manicômio acaba passando e vendo diversas situações de uma realidade desumana e perturbante. No elenco constam os atores Rodrigo Santoro, Daniela NefussiLuiz Bolognesi e Gero Camilo, com direção de Laís Bondanzky.

Saneamento Básico, o Filme (2007)

O filme possui um elenco de peso, juntando as estrelas Bruno Garcia, Camila Pitanga, Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Paulo José e Wagner Moura. O enredo traz a história de uma vila na serra gaúcha, os moradores têm a necessidade de construir uma fossa para o tratamento de esgoto, mas a prefeitura não faz muita questão. Ao descobrirem que há dinheiro destinado à produção de um vídeo de ficção, onde pode chamar atenção da prefeitura para finalmente resolver o problema.

Nosso sonho (2023)

Um filme de drama que conta a história da dupla Claudinho e Buchecha, começando desde quando se conheceram crianças, até o ápice na carreira musical e a infeliz tragédia. Um drama extremamente emocionante, que te faz soltar o choro até nos mínimos detalhes do filme. Claudinho e Buchecha são interpretados pela dupla de atores Juan Paiva e Lucas Penteado.

Cidade Baixa (2005)

Deco (Lázaro Ramos) e Naldinho (Wagner Moura) são amigos desde a infância. Eles ganham dinheiro através de fretes e aplicando golpes a bordo de um barco que pertence a eles. Karinna (Alice Braga), é apresentada na trama como uma stripper e vai ter relações com os dois melhores amigos. O filme é dirigido por Sérgio Machado.

O Ano Que Meus Pais Saíram De Férias (2006)

O filme se passa na copa do mundo de 1970, enquanto é narrado na perspectiva de uma criança chamada Mário de 12 anos que é apaixonado por futebol, até que um dia seus pais saem de férias de forma inesperada. Quando na realidade eles são obrigados a fugir devido à perseguição política, deixando Mauro aos cuidados de seu avô paterno, que enfrenta problemas pessoais, o que resulta com Mauro acaba ficando com Shlomo, um vizinho judeu idoso e solitário. O elenco é formado pelos atores Michel Joelsas, Germano Haiut, Daniela Piepszyk, Caio Blat, Paulo Autran.

