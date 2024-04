De volta aos anos 2000: O que esperar de Akon, Ne-Yo e Mariah Carey no Rock in Rio?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Em meio a grandes anúncios e com a venda de ingressos se aproximando no mês que vem, o Rock in Rio está prestes a reviver a era dourada dos anos 2000. Com hits que marcaram uma geração e continuam a embalar festas ao redor do mundo, Akon, Ne-Yo e Mariah Carey foram confirmados pelos idealizadores e prometem encerrar o festival levando os fãs brasileiros a uma viagem nostálgica repleta de ritmos contagiantes.

Enquanto Ne-yo e Akon se juntam ao queridinho Shawn Mendes para a line-up do Palco Mundo, Mariah Carey será a headliner do Palco Sunset, todos no dia 22 de setembro, último dia de festival.

Se por algum acaso você não os reconheceu pelo nome, definitivamente você conhece um (ou alguns) de seus grandes sucessos! Confira abaixo um pouco sobre a trajetória desses artistas e o que podemos esperar de suas apresentações nos palcos do Rock In Rio.

Akon

Nascido no Senegal e criado em Nova Jersey, Akon alcançou a fama global com sua voz única e seu talento para misturar R&B, hip-hop e música pop. Com sucessos como “Lonely“, “Smack That” e “Don’t Matter“, ele dominou as paradas musicais e se tornou uma das figuras mais reconhecidas da cena musical dos anos 2000.

Conhecido por sua presença magnética no palco e sua habilidade de envolver o público, Akon é um verdadeiro showman. Seu carisma e repertório cativantes prometem transformar o Rock in Rio em uma festa inesquecível, onde o público não conseguirá resistir a dançar e cantar a cada batida.

Ne-Yo

Com sua voz suave e letras apaixonadas, Ne-Yo se destacou como um dos maiores cantores e compositores de sua geração. Ao longo de sua carreira, ele emplacou uma série de hits, incluindo “So Sick“, “Miss Independent” e “Closer“. Sua habilidade de contar histórias através da música tem o poder de levar o público a uma jornada emocional, desde baladas românticas até batidas dançantes.

Sua passagem recente pelo Brasil para o The Town foi eletrizante e com isso, os fãs podem esperar uma performance repleta de energia, com Ne-Yo demonstrando todo o seu talento vocal e habilidade de entreter a multidão com suas músicas que os transportarão de volta aos romances e aventuras dos anos 2000.

Mariah Carey

All I Want For Christmas Is You! Conhecida como a “Rainha do Natal” e uma das vozes mais poderosas da indústria musical, Mariah Carey é uma verdadeira lenda viva. Com uma carreira que abrange décadas e inúmeros sucessos, incluindo “Hero“, “Fantasy” e “We Belong Together“, ela conquistou o coração de milhões de fãs em todo o mundo. Sua presença no palco é inigualável, e sua capacidade de atingir notas altas com facilidade continua a deixar o público impressionado.

No Rock in Rio, os fãs podem esperar uma performance épica, repleta de clássicos atemporais e momentos emocionantes que celebram a trajetória única de Mariah na música.

Em um evento tão grandioso como o Rock in Rio, Akon, Ne-Yo e Mariah Carey certamente não decepcionarão. Com suas experiências e talentos, esses artistas estão prontos para proporcionar uma noite inesquecível, repleta de música, emoção e celebração. Preparem-se para dançar, cantar e reviver os melhores momentos dos anos 2000 com três dos maiores ícones da música pop!

