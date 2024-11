De volta a Genovia! O que podemos esperar de “O Diário da Princesa 3”

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

“Um filme novo? Cala a boca!” Após uma série de rumores e especulações, que começaram em 2022 com o The Hollywood Reporter, Anne Hathaway confirmou no início de outubro, por meio de um vídeo no Instagram, que “O Diário da Princesa” ganhará uma nova sequência. 20 anos após o segundo filme, teremos a oportunidade de saber como anda a vida (e o reinado) de Mia Thermopolis.

Produção do filme e elenco

Adele Lim (Loucas em Apuros, co-autora de Podres de Ricos) foi anunciada como diretora do filme, que ainda não tem data de lançamento. O diretor dos dois primeiros longas, Garry Marshall (Uma Linda Mulher, Noiva em Fuga), faleceu em 2016. Na época, em entrevista a Buzzfeed, Julie Andrews (Rainha Clarisse Renaldi) chegou a dizer que um terceiro filme pudesse ser feito em honra a Marshall.

De acordo com o Deadline, o roteiro será feito por Flora Greenson (A Batida Perfeita). Debra Martin Chase, que já participou dos dois primeiros “Diários”, trabalhará na produção.

Por enquanto, Anne Hathaway é a única confirmada do elenco original, reassumindo o papel de (agora rainha) Mia Thermopolis. Em 2022, Julie Andrews disse ao Access Hollywood que não acreditava ser possível que sua personagem voltasse para um terceiro filme, porém, Hathaway também já deixou claro que não só gostaria que Andrews voltasse, como trabalharia para isso. Já Chris Pine (Nicholas Devereaux), falou em entrevista ao “Today with Hoda and Jenny” que “não sabe de nada” mas que acha incrível e pediu aos fãs que ligassem para a Disney e para Bob Iger (CEO da Disney).

Outros nomes importantes que participaram dos dois primeiros filmes como Heather Matarazzo (Lily Moscowitz), Hector Elizondo (Joe) e Caroline Goodall (Helen Thermopolis) também não foram confirmados. Mandy Moore e Sandra Oh, que participaram do primeiro “Diário” já deram indícios de que adorariam reprisar seus papéis.

A história

“Diário da Princesa 3” será uma continuação dos dois primeiros longas. Dessa forma, tal qual o segundo filme que não seguiu à risca a história dos livros de Meg Cabot, podemos esperar que o novo longa também não seja fiel à história literária, mas a inspiração, é claro, pode vir das páginas de algum dos volumes já publicados da série.

O segundo filme terminou com Mia já formada na faculdade e mudando a “Lei do Casamento”, tornando possível que ela fosse rainha mesmo sem se casar. Nicholas se declara a princesa, eles se beijam e, na última cena, ela é coroada como rainha de Genovia.

Segundo a People, antes de seu falecimento, Marshall e Hathaway chegaram a discutir a possibilidade de um “Diário da Princesa em Manhattan”, mas nada ficou decidido. Ainda segundo Hathaway, alguns anos depois, um roteiro para o filme já estava sendo feito, mas nada seria revelado até estar pronto.

Assim, nos resta especular sobre o que veremos do futuro de Amelia Mignonette Thermopolis Renaldi e de Genovia. Mia e Nicholas ficaram juntos? Mia teve filhos e teremos uma nova princesa? Como estão Clarisse e Joe? E o Fat Louie? Enquanto esperamos, vale a pena reassistir os dois primeiros filmes e imaginar quais novos momentos vão nos fazer gritar “CALA BOCA!”

—————————

O artigo acima foi editado por Beatriz Martins.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!