Conheça os #7 melhores shows do Lollapalooza Brasil 2024

O festival de música Lollapalooza ocorreu em São Paulo nos dias 22, 23 e 24 de março, e era esperada a presença de aproximadamente 240 mil pessoas. O evento contou com apresentações de cantores como SZA, Blink-182 e Sam Smith. A 11ª edição brasileira do festival foi presenteada com muita chuva, lama, e shows incríveis.

Confira abaixo a lista dos melhores shows do Lolla 24:

7ª – The Offspring

A banda The Offspring deu o seu nome no primeiro dia de festival (22), com um show elétrico constituído por hits do rock anos 90. Mesmo que já tenham vindo diversas vezes para o Brasil, o grupo conseguiu encher o palco Budweiser antes da atração principal da noite, o Blink-182. A chuva começou no momento em que eles entraram no palco, mas isso não conseguiu tirar a euforia dos fãs, que entraram em um show de bate-cabeça.

6ª Livinho

Fazendo tributo ao cantor Michael Jackson, MC Livinho começou sua apresentação com um traje característico do rei do pop, dançando moonwalk e outros passos. Além de músicas como “Thiller”e “Beat it”, o cantor também deu destaque aos seus funks, como “Bem Querer” e “Fazer Falta”, que trouxeram uma sensação de nostalgia para o público. Ele também levou ao palco algumas participações especiais: o funkeiro Mc Davi, que cantou seu sucesso “Let’s Go 4″e “Ilusão Cracolândia”, e o cover oficial do Michael Jackson, Rodrigo Teaser. Devido ao atraso de shows anteriores, Livinho precisou encerrar seu show antecipadamente.

5ª- Hozier

O cantor irlandês se apresentou pela primeira vez em solo brasileiro na tarde de sábado (23). Hozier fez um show em total sintonia com o seu público, e cantou canções como “Cherry Wine” e ‘Francesa”. O artista se arriscou em falar algumas frases em português: “Obrigado pessoal”, “Bom estar aqui”. Além da apresentação incrível, durante e sua última música e maior hit, “Take Me To Church”, o artista se jogou no meio da plateia mesmo com a forte chuva que caia no Autódromo.

4ª – Gilberto Gil

Gilberto Gil levou a sua turnê “Aquele abraço” para o Lollapalooza, junto com os membros da banda, que fazem parte da família do cantor. Gil foi carinhosamente acolhido pelo público jovem, que estava presente no palco Samsung Galaxy no domingo (24). A apresentação feita no fim da tarde contou com as canções “Aquele Abraço” e “Palco”, que deixaram a plateia emocionada. O cantor, durante o show, ainda lembrou da sua época de Woodstock e saudou os jovens: “Viva a juventude brasileira”.

3ª- Sam Smith

Mesmo não sendo um headliner, sua apresentação foi digna de um. O cantor cheio de energia trouxe para o palco a mensagem clara de que ali era um local de liberdade e diversidade, sendo isso o principal tema do show. Sam usou roupas que revelavam exatamente a sua personalidade, e mostravam que ali era um lugar seguro para ser quem você realmente é. O artista fechou o show com a canção “Unholy”, que trouxe um Grammy para ele e Kim Petras.

2ª – Phoenix

A banda indie francesa surpreendeu diversos fãs que estavam no palco Budweiser à espera da cantora SZA. Phoenix, com suas músicas extremamente animadas e contagiantes, conseguiu levar o rock para um público jovem, que, mesmo sem conhecer as letras, dançaram e curtiram muito a apresentação. O vocalista Thomas Mars, no final do show, se jogou na plateia e foi carregado pela galera. Com uma setlist diversa, com músicas como “Lisztomania” e “Lasso”, o grupo trouxe uma sensação de nostalgia para o festival.

1ª – SZA

Eleito como o melhor show do Lollapalooza Brasil 2024 pelo G1, a cantora norte-americana, headliner do domingo (23), fez uma apresentação de respeito no último dia de festival. SZA se entregou completamente ao público extremamente ansioso para a sua primeira apresentação no Brasil. Ela deu tudo de si para construir o melhor show de todos, com uma setlist impecável, coreografias sincronizadas, e um looksuper brasileiro. Era nítido no rosto dos fãs o quanto aquela apresentação foi importante, com músicas animadas e outras sofridas, como “F2F” e “Normal Girl”. Para fechar o último dia de Lollapalooza com chave de ouro, a cantora cantou o seu maior hit, “Good Days”, junto de uma queima de fogos que deixou os fãs com a sensação de um sonho realizado.

