Como presentear alguém no Dia dos Namorados de forma econômica e criativa

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

O amor, especialmente aquele apaixonado, nos leva para lugares onde jamais pensamos em visitar. Do grego, eros é o que conhecemos como o amor romântico. Caracterizado pelo romance, paixão e desejo, esse amor é aquele que nos deixa meio “bobo”.

Esse amor que nos faz suspirar, é o mesmo que nos faz querer presentear a pessoa de todas as formas, que nos faz querer dar o mundo. E como o mundo, infelizmente, continua fora do orçamento da maioria, aqui vão algumas dicas de como presentear o seu amor de forma econômica e criativa ;)

DIY

Nada como um “Do It Yourself” (Faça Você Mesmo)!

Presentear quem você ama com algo que você mesmo fez, acrescenta uma dose a mais de carinho, cuidado e afeto no mimo. Este, demanda um pouquinho mais de tempo, mas aflora a sua criatividade e te ajuda a economizar. Aqui vão alguns exemplos:

Pote do amor: em um recipiente, geralmente em um pote de vidro (que você já tenha em casa), você escreve bilhetes para o seu parceiro(a). O conteúdo dos potes pode variar, como músicas preferidas de vocês, motivos para amar, lembranças, coisas para fazermos juntos… e por aí vai. Ative suas melhores memórias com o grande amor e guarde tudo em um potinho.

Cartas: clichês e tradicionais, as famigeradas declarações de amor, são atemporais. Discorrer sobre as suas emoções no papel, é a tentativa de explicar aquilo que excede o entendimento. É falar que ama, traduzindo sentimento em palavras, e recordações.

Caixinha de surpresas: As famosas caixas do amor são super criativas e personalizáveis. Normalmente, recheadas de fotos do casal, cartinhas e os doces preferidos da pessoa presenteada. São simples, não necessariamente caras e certeiras, uma vez que contém tudo o que o seu companheiro(a) gosta.

DOCE AMOR

Bentô cake, brigadeiros, bombons: Presentear com doces é deixar a vida mais açucarada, leve e apaixonada. Não tem erro, todo mundo ama e tem um valor acessível. Uma ideia super moderna e que também dá para personalizar, são os Bentôs Cakes. Bolinhos individuais, com frases ilustrativas e mais em conta, por serem bolos menores (em média 500g).

Aqui vai outra dica: flores são o par oficial dos chocolates.

Vale ressaltar que, presentear é UMA das muitas formas de demonstrar o seu amor. As nossas atitudes, também são presentes diários. Essas ações são as que de fato regam e nutrem um relacionamento. Encerro essa matéria deixando para você, leitor(a), uma frase de um dos professores que mais me inspirou nesse semestre:

Feliz Dia dos Namorados! ❤️

“O amor não se vê por aquilo que ele é, mas por aquilo que se faz.” – Luís Mauro Sá Martino

Gostou desse conteúdo? Veja mais em Her Campus Cásper Líbero

Texto editado por Ana Luiza Sanfilippo