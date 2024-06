Challengers: quando a moda e o cinema se juntam

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

A moda e o cinema sempre tiveram uma forte ligação. É possível ver isso em peças que viralizam após a primeira aparição nas telas. Você mesmo já deve ter assistido a algum filme ou até mesmo série e se interessado pelo estilo de algum personagem a ponto de querer vestir-se da mesma forma. Podemos dizer que a moda e o cinema andam mais ligados do que nunca, trazendo tendências do audiovisual para as ruas.

Já vimos isso anteriormente na febre dos anos 2000, em que estilos com conjuntos xadrez, sobreposições e mini-saias tomaram conta da moda, com influência forte dos filmes “As Patricinhas de Beverly Hills” e “Meninas Malvadas”. Trazendo exemplos mais recentes, podemos falar da tendência do estilo hippie/anos 70, que ressurgiu com tudo em 2022 após o lançamento da série “Daisy Jones and the Six” (série que se passa na década de 70).

O “barbiecore”, também se popularizou no ano passado, principalmente nas passarelas. Após o lançamento do filme “Barbie”, a cor rosa ficou mais evidente do que nunca, conquistando o público e, consequentemente, as marcas. Foram lançadas diversas coleções de roupas e sapatos, tanto de luxo como a Valentino, quanto fast fashions igual a Riachuelo.

Além disso, é inevitável não dizer que Margot Robbie, intérprete da “Barbie” no filme, cooperou para que a tendência viralizasse. A atriz transformou a turnê de promoção de seu filme em uma verdadeira maratona de moda, sempre vestindo looks na estética relacionada à boneca.

O drama que despertou interesse pelos figurinos

“Challengers”, o filme dirigido por Luca Guadagnino, apresenta Zendaya como “Tashi Duncan”, uma técnica de tênis envolvida em um triângulo amoroso com “Art” e “Patrick”, interpretados por Mike Fais e Josh O’Connor.

O filme traz o estilo esportivo e retrô que é imaginado quando se lê o enredo. Convidado por Guadagnino, Jonathan Anderson faz sua estreia como figurinista de cinema, trazendo desde peças clássicas do tênis até moletons descolados. O designer não só vestiu os atores em cena, mas também nos tapetes vermelhos da turnê do filme.

Chamada de ‘teniscore’, essa tendência é como uma evolução dos armários dos conhecidos “old money”, cheio de peças vintage, luxuosas e discretas, como Ralph Lauren. Em algumas cenas e durante a divulgação do filme, os atores vestem uma camisa cinza escrita “I told ya”. Quando perguntado, Jonathan confessou que se inspirou em John Kennedy Jr. com looks dessa estética.

Zendaya, a embaixadora do ‘teniscore’ em 2024

Com a ajuda de seu estilista, Law Roach, Zendaya surpreendeu em suas aparições na turnê de “Challengers”, vestindo looks que se encaixam muito bem com o filme. Não é a primeira vez que a atriz impressiona em suas escolhas; nas premieres de “Homem-Aranha” e “Duna”, ela também deu nome ao relacionar a vestimenta com o filme divulgado.

Ao trazer a estética ‘teniscore’ a cada novo evento promocional do filme, usando peças de coleções antigas de grifes, marcas associadas ao esporte como Ralph Lauren e Lacoste, tiveram um aumento significativo nas vendas.

Além dessas marcas, Zendaya vestiu modelos feitos exclusivamente para ela usar durante as estreias, a pedido de Law Roach. Durante a estreia australiana, ela impressionou com um vestido verde brilhante da Loewe, que imitava a sombra de um tenista segurando uma raquete. Ainda com looks personalizados da Loewe, a atriz apareceu em um photocall em Roma com um vestido curto, imitando o uniforme clássico de tênis com saia plissada e, de forma mais literal, com bola de tênis nos saltos!

Continuando sua série de looks com temática de tênis, o que mais chamou atenção foi o vestido de lantejoulas brancas com malha acrescentada, plissado e com raquetes bordadas encomendado com Thom Browne. A referência foi bem explícita ao esporte.

Em abril, Zendaya foi capa da revista Vogue, ela explicou sobre seus visuais de tapete vermelho: “Tentamos constantemente nos inspirar no filme, seja literalmente ou melhor, na essência de um personagem, um conceito ou uma ideia”, declarou.

A relação entre moda e arte visual tem potencial para ser uma força influente na cultura contemporânea, trazendo tendências globais e transformando personagens de telas em ícones de estilo. Os filmes e looks em tapetes vermelhos exemplificam cada vez mais essa ligação, em que cada aparição pública não apenas reflete a estética do filme, mas captura o espírito dos personagens que os interpretam.

