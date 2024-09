Blake Brown: O Que Esperar Da Nova Marca De Beleza De Blake Lively?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Se você é viciada em Gossip Girl (2007-2012) assim como eu, com certeza Blake Lively não é um nome estranho para você. O cabelo de Serena Van Der Woodsen é até hoje um assunto comentado nas redes, já que a atriz ainda usa o mesmo penteado icônico de sua personagem.

Dito isso, no dia 31 de julho a atriz anunciou a sua nova marca de beleza, Blake Brown, que até o momento conta com oito produtos e está à venda desde quatro de agosto na Target, nos Estados Unidos. Os valores variam de US$18,99 até US$24,99 e não há previsão para chegada no Brasil.

Lively possui desde sempre um “look assinatura”, que não é nada mais nada menos do que aquele penteado característico: cabelo solto. De acordo com ela, essa forma gera um olhar muito melhor nas pessoas. Com isso, a nova empreendedora decidiu criar um rótulo próprio e inovador, seguindo seu histórico, e, após sete anos de desenvolvimento, criou produtos que são empilháveis, formando um tipo de colmeia em sua prateleira.

Durante uma entrevista para a Revista People, Blake disse que muitas marcas de beleza deram o repertório para ela pensar no que fazer em sua própria, e completa: “Há muitas opções excelentes por aí, mas nada que fizesse tudo o que eu queria, como fórmulas limpas com desempenho incrível, a um preço acessível, com uma fragrância que gosto”.

O nome da marca foi totalmente inspirado na própria atriz: “Eu quis colocar meu nome na marca porque foi algo que eu pessoalmente martelei, esculpi, soldei, moldei e assei. Mas eu não queria que fosse apenas o meu nome. Então, é uma versão do meu nome — Lively veio da minha mãe e Brown veio do meu pai.” diz Blake Lively para a Vogue Beauty em uma entrevista.

E por dentro dos produtos?

A marca conta com dois sistemas de shampoo com máscaras capilares, mas nenhum condicionador, o que é mais uma novidade da Blake Brown. De acordo com Blake, os fios do cabelo não precisam do condicionador, apenas da máscara, então ela mesmo não o utiliza em suas lavagens.

Assim, temos o Fundamental Nourishing Shampoo + Mask e o Fundamental Strengthening Shampoo + Mask, com fragrâncias como sândalo, peônia e figo, sendo para hidratação e força, respectivamente. A marca conta também com uma máscara pré-shampoo, a Milky Sandalwood Rich Reset Pré-Shampoo Mask, o leave-in Bergamot Woods All-In Wonder Leave-In Potion, o shampoo a seco Amber Vanille Dry Shampoo e a mousse de finalização Blackcurrant Vanille Glam Mousse.

Todas as fórmulas são livres de SLS/SLES, silicones, parabenos, ftalatos, corantes sintéticos e óleos minerais, justamente porque uma das exigências de Blake Lively era que os produtos pudessem ser usados também pelos seus filhos, que têm menos de dez anos.

Ao contrário do que muitos pensam, o cabelo de Blake é tingido atualmente de bronde, uma mistura de loiro e moreno, mas já passou por diversas cores, como dourado, vermelho acobreado e castanho. Com isso, seu cabelo já passou por diversos danos e sempre precisou de um cuidado a mais, o que faz com que ela seja o rosto perfeito para a influência e crescimento da marca.

Por fim, nos resta apenas esperanças de que algum dia Blake Brown virá para o Brasil e nós, meras fãs do cabelo impecável de Blake, possamos experimentar e sentir o gostinho de como é morar em Manhattan, ser melhor amiga de Blair Waldorf e um ícone da beleza, assim como Serena (e a própria Blake Lively na vida real!).

